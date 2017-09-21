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Матье Фламини, ты еще жив?

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матье Фламини, ты еще жив?

Большой любитель переходить в другие клубы на правах свободного агента Матье Фламини вновь остался без клуба. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, чем сейчас живет французский полузащитник и планирует ли вернуться в футбол.

Крепкая связка в центре полузащиты в составе лондонского «Арсенала» Фабрегас – Фламини наводила «шороху» в свое время на английских полях. С тех пор минуло добрых 10 лет. Фабрегас давно выступает за другую команду, а его бывший партнер прошел тернистый путь по ряду клубов. Не заиграв в «Милане» француз вернулся в почти родной «Арсенал». Оттуда он ушел в качестве свободного агента. Но совсем быстро нашел пристанище в другом лондонском клубе, хоть и классом ниже, «Кристал Пэлас». Теперь же и «орлы» отказались от услуг чемпиона Италии 2010/2011.

Фламини уже 33 года. Или еще 33 года? По крайней мере сам Матье молодится изо всех сил. Последний раз полузащитник выходил на поле в конце прошлого сезона, но как он сам заявляет, «абсолютно готов в любой момент показать 100% отдачи». Пока что Фламини ждет подходящего шанса, но будет ли он?


Матье Фламинии комментирует сложившуюся ситуацию вокруг него так: «Мне приходило немало предложений от целого ряда клубов в Англии и в Европе. Но я хочу, чтобы это был подходящий проект. Да, именно проект, а не просто футбольный клуб. Что-то дающее мне дополнительный стимул. Для меня проект гораздо важнее».

Сам же игрок, по его словам, максимально готов к выходу на поле. Он тренируется ежедневно последние шесть недель с личным тренером и даже работает с мячом. Его бывший партнер по «Арсеналу» Бакари Санья попал в ту же ситуацию. Клуба нет, а скорее всего подходящих предложений тоже. Наверное, Бакари тоже ждет нужный «проект», чтобы к нему присоединиться. Но нужны ли будут этому предприятию такие футболисты?


В современном футболе огромная конкуренция. Если тебе 33 года и ты все еще ждешь «проектов» без контракта, то что-то здесь не так. Диего Коста, к примеру, не тратит время зря, а гоняет мяч с друзьями на родине в Бразилии. Матье Фламини же комментирует это так: «Я хочу избежать ненужных травм. Даже играя с друзьями, я бы выкладывался на сто процентов. Я очень азартный игрок, а это ведет к травмам. Но я так скучаю по большому футболу».

Неторопливые поиски команды и такое трепетное отношение к себе объясняется тем, что Фламини не заинтересован в сиюминутном доходе, как его партнеры по прозябании без клуба. У француза свой хорошо развитый бизнес по производству биотоплива. Хитрый Матье семь лет скрывал этот факт от всех, включая свою семью. Теперь же его компания процветает, имея несколько уникальных патентов.


В какой-то мере Фламини противоречит своему неугасаемому желанию вернуться в футбол: «Да, я могу себе позволить заниматься чем-то вне футбола. Но трачу по 3-4 часа в день на физические нагрузки, даже если я не в клубе». Так может стоит забыть о профессиональном футболе и заниматься бизнесом? Ведь компания GF Biochemicalsпроизводит левулиновую кислоту, поностью заменяющую нефть как сырье. Офисы разбросаны по Италии и Голландии, свой завод в городе Казерта и более пяти сотен сотрудников. Точно ли Матье настолько нужен футбол?

И все же Фламини спит и видит себя в очередном футбольной клубе. Пока сложно сказать, кто готов воспользоваться его услугами, но после неудачного опыта даже в «Кристал Пэлас» вряд ли серьезные команды захотят увидеть француза в своем составе. По крайней мере, можно быть спокойными, Матье Фламини жив, здоров и процветает.

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