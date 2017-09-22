Польский бодибилдер, который хочет выглядеть вдвое старше. Зачем ему это

35-летний бодибилдер из Польши Павел Ладзяк стал звездой Инстаграма, когда выкрасил бороду и волосы в «седой» цвет. Подписчики Ладзяка думают, что ему вдвое больше лет, чем есть на самом деле – и все хотят взять уроки долголетия у «старика»-культуриста.

Седина в бороду

Sometimes a change is needed in order to go on and progress 😎 Публикация от Pawel Ladziak - Polish Viking® (@pavel_ladziak) Июн 7 2017 в 11:09 PDT

«Вот какую форму надо иметь в 60 лет!», - захлебывались от восторга паблики в социальных сетях, делая бесчисленные перепосты фотографий бородатого седого атлета. Этим атлетом был Павел Ладзяк. И на самом деле ему 35 лет, а не 60: его седые борода и шевелюра всего лишь часть грамотного маркетинга.

Четыре года назад Ладзяк был обычным бодибилдером – ничем не отличимым от массы других. По его собственным словам, он участвовал в соревнованиях по культуризму в Польше, однако не занимал первых мест. Потом ему пришла в голову идея: покрасить волосы на голове и бороду в серебряный «седой» цвет – искусственно добавить себе лет. После этого жизнь Ладзяка изменилась.

Сегодня он – один из самых узнаваемых атлетов планеты. В Инстаграме за ним следуют более 400 тысяч подписчиков. Ладзяк чрезвычайно востребован как фитнес-тренер и модель. Десятки подписчиков через одни только соцсести ежедневно просят у культуриста консультаций: всех интересует, как сохранить форму в преклонные годы – как тренироваться и что есть.

Сам себя Ладзяк стал гордо называть «Польский викинг».

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Биология-анатомия

Don't hide yourself darling. I will show you to the whole world. ... @magda_m_108 😘 Публикация от Pawel Ladziak - Polish Viking® (@pavel_ladziak) Июн 23 2017 в 9:38 PDT

В Инстаграме Ладзяк уходит от прямых ответов на вопросы о своем возрасте. Ранее он отвечал фанатам, что седина – следствие возрастных изменений. Якобы, волосы его начали седеть уже давно, и он лишь слегка помог процессу, используя краску. Однако на видео и фото культуриста 4-летней давности, у него нет и намека на седину.

«Ладзяк нашел способ буквально повернуть время вспять, обратить его себе на пользу, - пишет Стивен Штифель, обозреватель портала bodybuilding.com. – Он идеально подходит на роль модели для рекламы препаратов против старения – той самой, которую мы крутят день и ночь по ТВ. Его седина, торс и улыбающееся лицо говорят: долголетие и здоровье – это реальность, которая доступна всем. И зрителю уже не важно, сколько ему на самом деле лет».

Нередко на фото в Инстаграме Ладзяк появляется со своей женой Магдой. На фоне его седых волос и бороды Магда выглядит значительно моложе – это вызывает поток критики и осуждения в комментариях. По мнению комментирующих, «старику» не следует встречаться с «малолетками», как иногда называют Магду комментаторы.

Тренинг

Судя по открытым источникам, Ладзяк тренируется по бодибилдерской сплит-программе. Он занимается пять-шесть раз в неделю, тренируя в разные дни грудь и трицепсы, плечи и бицепс, спину, ноги. Много внимания он уделяет прессу – упражнения на пресс входят в состав каждой тренировки. Все движения Ладзяк делает в высоком до 15 и больше диапазоне повторов.

«Польский викинг» с осуждением говорит о гигантской мышечной массе атлетов классического бодибилдинга. Он считает, что главная задача тренировок – построение правильных пропорций, а не погоня за сверх-массой.

Ладзяк, подобно большинству других атлетов, выступает за натуральный тренинг и утверждает, что сам никогда не употреблял анаболические стероиды.

Старики-разбойники

Serendipity... @gutierrezary Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 31 2017 в 12:08 PDT

«В мире есть определенный тренд на стариков, которые выглядят хорошо», - пишет немецкое издание Bild. Газета сравнивает Ладзяка с другим седобородым атлетом – итальянским миллионером Джанлукой Вакки.

Тренируйся как танцующий миллионер Джанлука Вакки

Вакки стал известен под прозвищем «танцующий миллионер», когда выложил в социальных сетях ролик с танцами на яхте. Видео принесло миллионеру и наследнику семейной корпорации по производству пластиковой упаковки, около 12 миллионов подписчиков в социальных сетях. В свои 50 лет Вакки выглядит мускулистым и поджарым. Он пропагандирует фитнес и гедонизм – новые ролики с танцами и видео с записью тренировок Вакки появляются в его инстаграме регулярно.

Летом 2017 года итальянская пресса сообщила о том, что Вакки грозит банкротство. В августе часть имущества «танцующего миллионера» арестовали за долги. Сам Вакки объяснил, что речь идет о «недоразумении, связанном с погашением банковского кредита» и что «инцидент скоро будет решен».