Александр Рязанцев: Россиян не осталось в Кубке мира, это неудача

Чемпион России, гроссмейстер Александр Рязанцев – подвел предварительные итоги Кубка мира по шахматам.

- Никто из россиян не дошел до полуфинала.

- С этой точки зрения результат выступления российских шахматистов следует признать неудачным. Соответственно, через Кубок мира в турнир претендентов никто из наших не попадет.

Если же рассматривать по отдельности, то мне понравилось, как выступил Федосеев. Володя очень хорошо боролся, прошел такого сильного шахматиста, как Накамура. И прошел уверенно. Но в четвертьфинале не смог белым цветом создать проблем Уэсли Со. А во второй партии черными допустил едва заметную ошибку, и Со это использовал.

Но Со – очень сильный шахматист. Поэтому для Федосеева четвертьфинал - это очень хороший результат.

- Еще один наш молодой гроссмейстер 20-летний Даниил Дубов выбыл в 1/8 финала, но смотрелся в такой компании очень прилично.

- Дубов показывал интересную игру, легко шел на осложнения. При сильном фарте даже, наверное, мог пройти дальше.

- Два наших опытных гроссмейстера Грищук и Свидлер тоже далеко прошли – до четвертьфинала.

- Оба вылетели после встречи с Вашье-Лагравом. Он очень сильно играет в этом турнире – ровно, почти без ошибок. Считаю его одним из фаворитов. Грищук одну из классических партий провел очень сильно, но не хватило времени довести ее до победы.

Петя Свидлер тоже белыми стоял лучше, чем француз, не додавил, а в рапиде Вашье-Лаграв не оставил ему ни единого шанса – очень уверенно провел обе партии.

- В быстрые шахматы француз настолько силен?

- Скажем так, в быстрые шахматы он играет точно не хуже, чем в классику. А в блице вообще очень силен. Если он также проведет быстрые партии, как с Грищуком и Свидлером, против Ароняна, он - фаворит. Другое дело, что в полуфиналах ставки выросли очень сильно. Финалист напрямую попадает в турнир претендентов.

- Надо болеть за Со, тогда Краминк попадает в турнир претендентов по рейтингу.

- В том случае, если Карлсен не будет там играть. Правила не запрещают чемпиону мира играть в турнире претендентов. Никто же не думал, что он решит сыграть в Кубке мира. Вдруг - и в турнире претендентов захочет. Тогда Крамник туда не попадет.

- Как-то вчера обе пары полуфиналистов быстро завершили классику. Решили все на тай-брейк поставить?

- Аронян с Вашье-Лагравом хорошо вышел из дебюта. И получилась быстрая ничья. А вот Со стоял очень подозрительно с Дин Лижэнем. Они играли до голых королей, просто партия относительно быстро закончилась.

Полуфинал. 2-й тур. Вашье-Лаграв – Аронян ничья (1:1), Дин Лижэнь – Со ничья (1:1). Сейчас в Тбилиси проходит тай-брейк в обоих полуфинальных парах.

Общий призовой фонд – 1.600.000 долларов. С учетом 20%-ного отчисления в пользу ФИДЕ победитель получает 96.000 долларов, финалист – 64.000, полуфиналисты – 40.000, 1/4 финала - 28.000.