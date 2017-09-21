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Лузерские комплексы живут и побеждают. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Команда "Динамо"
Команда "Динамо"Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Обозреватель «Советского спорта» вскрывает истинную причину возможной отставки Юрия Калитвинцева.

Больнее всего кубковая неудача из всех тренеров команд премьер-лиги может ударить по Юрию Калитвинцеву - «Динамо» валится вниз по таблице в чемпионате, а вчера умудрилось вылететь из Кубка, проиграв клубу ПФЛ. 

Причем - в оптимальном практически составе - сломавшийся в Туле Панченко теперь не появится до зимнего перерыва, а любимый игрок динамовского гендира Муравьева, Самба Соу, в игре поучаствовал, хоть и не с самого ее начала.


Почему, спросите, любимый? Так ведь г-на Муравьева за язык никто не тянул - он сам недавно всем рассказал, что мечтал о малийце еще когда «Кубанью» рулил - на замену решившему тогда сменить город, но не клуб, Каборе. А нынешним летом, распоряжаясь уже небогатым трансферным бюджетом «Динамо», начальнику удалось убедить подчиненного тренера, что круче Самбы исполнителя в середину нет. 

А всем остальным главный футбольный динамовец поведал , что за этим игроком, ярким и талантливым, давно охотились многие клубы. Что, собственно, чистая правда - за два года, от интереса «Кубани» до интереса «Динамо», Самба Соу успел перейти в чемпионате Турции из - внимательно! - команды «Кардемир Карабюкспор» в команду «Кайсериспор». Как говорилось в одном замечательном советском  фильме: «дело-то громкое было».

И еще директор динамовский устроил мини-истерику, когда Самбе Соу показали в матче с «Зенитом» - лучшем, кстати, пока в чемпионате для «Динамо» - желтую карточку, оказавшуюся для него  четвертой. Он обвинил судью в дальновидности перед важнейшим для команды матчем с «Арсеналом» - вот так у нас лучших выкашивают! 

Лузерские комплексы, исходящие от высокого начальства, команде передаются очень быстро, перескакивая через голову главного тренера. А там уже неважно, кто на другой половине поля стоит - Тула или же Нальчик. Вы - для себя самих неудачники, а не для них.

Провал в Нальчике и списать-то не на что. Отмазки на не в меру темпераментную южную публику, при которой судья повелся под хозяев, не прокатят - изворотливая совесть инспектора позволила ему с трудом вывести тройку перед тремя нулями в графе «посещаемость» - там дай бог тысячи две до стадиона добрело. А судья - он бы с удовольствием эту тягомотину куда раньше серии пенальти закончил, да команды не позволили.

Что будет дальше? Нальчик соберется в еврокубки - давно его там не было - а «Динамо» уже собралось менять тренера. По методике Муравьева, когда-то  изгнавшего тренера Гончаренко за лучший текущий результат «Кубани» из-за мягкости характера и панибратские отношения с игроками - следующий коуч должен быть жестким. 

Таким, например, как Рашид Рахимов. Уж у него-то Самба Соу не забалует.

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