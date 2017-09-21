Испытания баллистической ракеты, потерянный багаж и мемы про Ким Чен Ына

Поездка в одну из самых закрытых стран с мощной диктатурой и риторикой о начале ядерной войны – не тривиальный уик-энд для футбольной команды. «Советский спорт» предлагает перевод рассказа австралийского полузащитника индийского клуба «Бенгалуру» Эрика Паарталу о путешествии в Северную Корею.

«Бенгалуру» выпала «удача» сыграть в рамках Кубка АФК (азиатского варианта Лиги Европы) против северокорейского клуба «25 апреля» из Пхеньяна. К слову, команда имеет более сокращенное наименование «4.25» и и получила его в честь даты основания Корейской народной армии.

Интересна оказывается даже не столько сама игра, сколько события, происходившие с индийской командой на чужбине. «Бенгалуру» выиграли домашний матч 3:0, а гостевой свели к ничьей 0:0. Но Эрика Паарталу впечатлил 150-тысячный стадион, где проходила встреча.

«Мы прилетели в Пхеньян за 48 часов до игры из-за какого-то национального праздника. Австралийское правительство предупреждает обычно стараться избегать поездок в КНДР, поскольку консульства или посольства нашей страны там нет. Это был настоящий шаг в неизвестность для нас.





Когда мы приземлились, то не не могли поверить своим глазам. Все, что вы видите в новостях, отличается от реальности. Перед нами предстал абсолютно пустой аэропорт. Международный аэропорт всего лишь с одним приземлившимся самолетом! Но мы все равно столкнулись с проблемами. Наш багаж то ли потерялся, то ли не был выгружен во время. Мы были вынуждены просидеть два часа в аэропорту. Вокруг не было ни открытый магазинчиков, ни кафе, а свет гасили уборщицы. Так мы и сидели одни-одинешеньки почти в полной темноте.

Нам сказали, что мы должны предоставить свои смартфоны и планшеты для досмотра содержимого: фотографий и картинок. Также нас предупредили, что мы должны быть аккуратны со сьемкой в стране. Мы сильно занервничали при досмотре, поскольку накануне в нашей общей командной группе в Whatsapp мы выкладывали мемы про Ким Чен Ына. К счастью, нам во время удалось их удалить из переписки. Чему я был особенно рад, так это отсутствию в КНДР доступа в Twitter: там я много шутил про то, как пригласил бы Ким Чен Ына выпить вместе.





Наши бутсы, футболки и мячи странным образом пропали. В итоге, некоторым из нас пришлось купить себе новые бутсы возле отеля. Продавцы заломили цену в 150-200 долларов за подделку мировых брендов. Конечно же, размеров хватило не на всех. Так мы и тренировались весь день в чем попало. Вернувшись в отель, мы обнаружили, что весь наш инвентарь уже разложен по запертым нами номерам!

Нам не разрешали пользоваться телефоном и выходить в интернет. Ближе к вечеру, когда уже смеркалось. Мы спросили, почему фонари на улицах не горят? Нам ответили, что это делается специально, чтобы враги не могли следить за Пхеньяном со спутника. Это был просто другой мир. Но на цокольном этаже был даже один телевизор на весь отель. Над ним висел огромный портрет Ким Чен Ына. Мы поняли, пропаганда началась.





Каждый раз, находясь в КНДР мы задавали себе один вопрос: «Неужели это все правда?». Кругом на ома были развешены гигантские плакаты Ким Чен Ына, его отца и деда. От всего просто веяло патриотизмом. Население Пхеньяна составляет 2,6 миллиона человек, интересно, что делают остальные 23 миллиона вне столицы?

Команда не могла покинуть отель без сопровождающего, а каждый шаг контролировался специально работавшими гидами. Хотя население казалось очень милым и отзывчивым. На приветствие отвечали приветствием и улыбками, а дети с интересом наблюдали за нами.

Что касается матча, то мы играли на 150-тысячном стадионе, который был заполнен лишь 9000 болельщиков. Все были одеты в цвета команды, хлопали и пели песни очень слаженно и по команде. Но шумовая поддержка была только во время разминки. Как только арбитр дал свисток о начале матча, вся толпа в одну секунду замолчала.





Дома они играли гораздо лучше, в силовой и контактный футбол. Между собой мы шутили, а что будет с нами, если мы выиграем? Кто-то в шутку говорил, что не будет праздновать забитый гол. В итоге, мы сыграли 0-0, а зрители даже остались довольны. Такое чувство, что они даже не знали, как прошел первый матч. Или может у них были другие сведения?»

Матч состоялся 13 сентября в среду, но команде не удалось вылететь домой. Целых два дня игроков возили на экскурсии, которые «были заранее спланированы».

«В пятницу утром мы проснулись от новостей, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Телевизор внизу показывал целых шесть каналов, включая китайский, пропагандистский и «Аль Джазира». По всем была одна и та же картинка с запуском ракеты. Один парень из нашей команды сказал, что встал в 6 утра и увидел в окно, как с территории аэропорта в небо поднялась огромная ракета и полетела над отелем. Мы посмотрели друг на друга и поняли, что пора бы нам «сматывать удочки» отсюда как можно скорее.





Мы решили позадавать разные вопросы нашим сопровождающим, но столкнулись с явной агрессией. Они защищали себя, оправдывали действия правительства и своего «величайшего» лидера. Казалось, что им хорошенько «промыли мозги». Они повторяли одно и то же, что их лидер сделал страну сильнейшей в мире, а главным врагам – США – скоро придет конец. Это был ужас.

Северная Корея – красивая страна: голубое небо, деревья, цветы, фермы. Природа не оставляет такого гнетущего впечатления, как все остальное. Все же я рад, что смог попасть туда благодаря футболу. Не многие могут себе позволить это, путешествуя по миру. Теперь мне есть, что рассказать.





Все, что я чувствовал там – сожаление. Мне было очень жаль тех молодых парней, которые тренировались с улыбкой на лице. Они так сильно любят футбол, но эта страна никогда не даст им полноценного развития. После игры ко мне подошел нападающий их команды, обнял меня и сказал слова поздравления на ломаном английском. Это был очень трогательный момент, ведь спорт сильнее любых границ и режимов».

Теперь «Бенгалуру» встретится с таджикским футбольным клубом «Истиклол» из Душанбе в рамках межзонального финала. Победитель этой пары пройдет в главный финал всего турнира.