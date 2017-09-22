«Нравится болеть не за «Реал» или «Барсу». Испанец, променявший футбол на теннис

Первый сеянный St. Petersburg Open Роберто Баутиста-Агут рассказал о работе с Надалем и как в Испании можно не болеть за «Реал» или «Барсу».

«Преследователи приблизились к топ-четверке»

13-я ракетка мира приезжает в Петербург на четвертый розыгрыш турнира подряд. Два последних года Баутиста-Агут выходил в полуфинал соревнований, но до финала ему не дали добраться Милош Раонич и Стэн Вавринка. В этом году на пути к матчу за главный трофей у испанца нет топ-соперников, если только не считать таковым Фабио Фоньини.

В пятничном четвертьфинале Роберто встретится с Виктором Троицки. Накануне игры 29-летний теннисист дал интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

– Однажды Роджер Федерер сказал, что уважает игроков вроде вас, потому что вы очень много играете. Такие слова многое значат для вас?

– Здорово, что обо мне говорят такие вещи. Он один из лучших игроков в мире, и эти слова вызывают уважение и помогают мне продолжать упорно работать.

– Вообще его слова точно вас характеризуют?

– Я бы не сказал, что играю очень много. Стараюсь, чтобы у меня было несколько недель на восстановление, и пытаюсь по-умному составлять свое расписание. За год у меня получается 25–26 игровых недель.

– Есть деление на топ-4 с Надалем, Федерером, Марреем и Джоковичем и остальных игроков. Разрыв между группами большой?

– Думаю, сейчас остальные теннисисты повысили свое мастерство. Уровень игроков стал более равным, матчи проходят плотнее. Так что мы стали ближе к этой четверке.

«Тренировки с Рафой дают многое»

– Вы близки к первой десятке рейтинга. Соперники теперь на вас смотрят как на топ-игрока?

– Не знаю, думают ли обо мне так. Зато уверен: оппоненты понимают, что меня трудно обыграть, и для этого им надо показать хороший теннис.

– Вы говорили про Надаля, что он бывает так сконцентирован – даже не получается пообщаться. Как это проявляется?

– Всем хочется знать о топ-игроках как можно больше. Они тренируются, работают над своей физической формой, а потом идут в свою комнату в отеле, чтобы расслабиться. Работа все-таки стрессовая.

– Часто тренируетесь с Рафой?

– Собираемся, если играем на одних и тех же турнирах. Все-таки мы оба – испанцы. Спарринги с ним дают многое. Занятия очень интенсивные, и это позволяет улучшить свою игру. Отлично, что есть возможность тренироваться с такими игроками.

– Текущий год стал для Надаля очень успешным: титулы на «Ролан Гаррос» и US Open, финал Australian Open. Долго он еще сможет так играть?

– Рафа сейчас показывает очень хороший теннис. Он еще постарается выиграть не один турнир Большого шлема и оставаться лучшим в мире.

«Все шло к тому, чтобы я стал футболистом»

– Вы говорили про Энди Маррея, что у вас было бы больше шансов обыграть его в футболе. Сыграли с ним?

– Нет, не получилось. Мы ни разу не играли в футбол. Я с Энди пересекаюсь только на теннисных матчах.

– Бывало, что вам говорили: лучше бы в детстве выбрал футбол, а не теннис?

– С тех пор прошло много времени. Мой отец был футболистом, и в детстве я намного чаще играл в футбол, чем в теннис. Тогда все шло к тому, чтобы я попробовал себя в качестве футболиста, но потом все изменилось в пользу тенниса. И я рад, что так получилось.

– Трудно болеть в Испании не за «Реал» или «Барселону»?

– Это нормально, что у нас поддерживают либо Мадрид, либо Барселону. Мне же нравится болеть за команду из города, в котором я живу. Стараюсь следить за «Вильярреалом» и получать удовольствие от их игры.

– Если бы все-таки стали футболистом – провели бы всю карьеру в «Вильярреале»?

– Я был бы не против. Это отличная команда для того, чтобы сделать себе карьеру.