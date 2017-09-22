«Нравится болеть не за «Реал» или «Барсу». Испанец, променявший футбол на теннис
Первый сеянный St. Petersburg Open Роберто Баутиста-Агут рассказал о
работе с Надалем и как в Испании можно не болеть за «Реал» или «Барсу».
«Преследователи приблизились к топ-четверке»
13-я ракетка мира приезжает в Петербург на четвертый
розыгрыш турнира подряд. Два последних года Баутиста-Агут выходил в полуфинал
соревнований, но до финала ему не дали добраться Милош Раонич и Стэн Вавринка.
В этом году на пути к матчу за главный трофей у испанца нет топ-соперников,
если только не считать таковым Фабио Фоньини.
В пятничном четвертьфинале Роберто встретится с Виктором
Троицки. Накануне игры 29-летний теннисист дал интервью «Советскому спорту в
Санкт-Петербурге».
– Однажды Роджер
Федерер сказал, что уважает игроков вроде вас, потому что вы очень много
играете. Такие слова многое значат для вас?
– Здорово, что обо мне говорят такие вещи. Он один из лучших игроков в мире, и эти слова вызывают уважение и помогают мне продолжать упорно работать.
– Вообще его слова
точно вас характеризуют?
– Я бы не сказал, что играю очень много. Стараюсь, чтобы у меня было несколько недель на восстановление, и пытаюсь по-умному составлять свое расписание. За год у меня получается 25–26 игровых недель.
– Есть деление на топ-4
с Надалем, Федерером, Марреем и Джоковичем и остальных игроков. Разрыв между
группами большой?
– Думаю, сейчас остальные теннисисты повысили свое мастерство. Уровень игроков стал более равным, матчи проходят плотнее. Так что мы стали ближе к этой четверке.
Disappear 🌪@BautistaAgut 😁👍🏻 #itstennistime #formulatx #spbopen #atp @ATPWorldTour pic.twitter.com/jj7DJrroDn— Formula TX Company (@Formula_TX) 21 сентября 2017 г.
«Тренировки с Рафой дают многое»
– Вы близки к первой
десятке рейтинга. Соперники теперь на вас смотрят как на топ-игрока?
– Не знаю, думают ли обо мне так. Зато уверен: оппоненты понимают, что меня трудно обыграть, и для этого им надо показать хороший теннис.
– Вы говорили про
Надаля, что он бывает так сконцентирован – даже не получается пообщаться. Как
это проявляется?
– Всем хочется знать о топ-игроках как можно больше. Они тренируются, работают над своей физической формой, а потом идут в свою комнату в отеле, чтобы расслабиться. Работа все-таки стрессовая.
– Часто тренируетесь
с Рафой?
– Собираемся, если играем на одних и тех же турнирах. Все-таки мы оба – испанцы. Спарринги с ним дают многое. Занятия очень интенсивные, и это позволяет улучшить свою игру. Отлично, что есть возможность тренироваться с такими игроками.
– Текущий год стал
для Надаля очень успешным: титулы на «Ролан Гаррос» и US Open, финал Australian Open. Долго он еще сможет так играть?
– Рафа сейчас показывает очень хороший теннис. Он еще постарается выиграть не один турнир Большого шлема и оставаться лучшим в мире.
Entreno de los buenos hoy con el gran @RafaelNadal en @Wimbledon 👍🏼 pic.twitter.com/uVJhYB6WZ4— Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) 1 июля 2017 г.
«Все шло к тому, чтобы я стал футболистом»
– Вы говорили про
Энди Маррея, что у вас было бы больше шансов обыграть его в футболе. Сыграли с
ним?
– Нет, не получилось. Мы ни разу не играли в футбол. Я с Энди пересекаюсь только на теннисных матчах.
– Бывало, что вам
говорили: лучше бы в детстве выбрал футбол, а не теннис?
– С тех пор прошло много времени. Мой отец был футболистом, и в детстве я намного чаще играл в футбол, чем в теннис. Тогда все шло к тому, чтобы я попробовал себя в качестве футболиста, но потом все изменилось в пользу тенниса. И я рад, что так получилось.
– Трудно болеть в
Испании не за «Реал» или «Барселону»?
– Это нормально, что у нас поддерживают либо Мадрид, либо Барселону. Мне же нравится болеть за команду из города, в котором я живу. Стараюсь следить за «Вильярреалом» и получать удовольствие от их игры.
– Если бы все-таки
стали футболистом – провели бы всю карьеру в «Вильярреале»?
– Я был бы не против. Это отличная команда для того, чтобы сделать себе карьеру.