Спорт за мир!

В международный день мира Life&Style вспоминает моменты, когда спорт препятствовал конфликтам.

Давным-давно, когда Земля была еще совсем новенькой и на шкуре носорога не было складок, древние греки придумали Олимпийские игры. И как-то сразу, еще в VII веке до н.э. договорились: во время игр – никаких войн. Экехейрия! Перемирие, то есть. В 1992 году сознательные сотрудники Международного Олимпийского комитета традицию эту попытались возродить и обратились ко всем воинствующим государствам идею поддержать. Позднее мысль подхватили в ООН и настоятельно призывали государства-члены соблюдать «олимпийское перемирие».

В 2014 году Ватикан призвал к перемирию во время чемпионата мира по футболу. Папский совет обратился ко всем с просьбой прекратить кровопролитие хотя бы на это время.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил «олимпийское перемирие» на время проведения летних Игр в Рио-де-Жанейро, в 2016 году.

Спортивные состязания всегда были моментами мира, ради них даже войны прекращались. Ну… Хотя бы останавливались ненадолго.

Первая мировая

Самый знаменитый момент в истории, когда матч приостановил военные действия – Рождественское перемирие. Во время Первой мировой войны, 24 и 25 декабря враждующие английские, французские и германские солдаты прекратили огонь и встретились на нейтральной территории для обмена подарками и… Проведения праздничного футбольного матча!

Об этих трогательных, вполне реальных событиях, впоследствии даже сняли фильм «Счастливого рождества». В пацифистском кино снялся даже тогдашний президент Франции, Франсуа Олланд. По его словам, именно футбол дал солдатам возможность сложить оружие и снять военную форму.

«В то рождественское утро они не были французами, англичанами, немцами или бельгийцами. Они были, прежде всего, людьми. Эта история – дань уважения спорту и футболу».

Гражданская война

Масштабная фигура в миротворческом смысле – футболист Дидье Дрогба. Он тоже призывами не ограничился. Он взял и остановил на своей родине в Кот-д'Ивуаре гражданскую войну, начавшуюся в 2002 году. Дидье с самого начала войны обращался к народу с просьбами прекратить войну. И несколько лет спустя у него получилось. Сборная Кот-д'Ивуара впервые попала на чемпионат мира по футболу и сразу после последнего отборочного матча, Дрогба прямо в раздевалке записал видео обращение к участникам конфликта. Видео разлетелось по СМИ и призыв был услышан. Война прекратилась.

Арабо – палестинский конфликт

Замечательная идея, пусть результаты ее пока еще не так масштабны, пришла в голову президента футбольного клуба «Апоель-Катамон» Алона Лиеля. В начале 2000-х он организовывал турниры, в которых под руководством европейских тренеров принимают участие юные футболисты из Палестинской автономии и Израиля (и арабы, и евреи). Парни играют в смешанных командах и уверяют журналистов, что им нечего делить и они легко находят общий язык.

Исторические недруги

Еще один известный многим случай, когда футбол примирил противодействующие стороны – мировое первенство по футболу в Сеуле 2002 года. Именно этот чемпионат в последствии был назван невероятным, потому что проводился сразу в двух странах. Матч открытия проходил в Южной Корее, а финальный поединок – в Стране восходящего солнца. И самое главное, футбол объединил Корею и Японию, которые в течение многих лет оставались в весьма напряженных отношениях.

Очевидно, что на протяжении многих лет у спорта поистине миротворческая миссия. Зачастую именно он останавливает войны и примиряет конфликтующие стороны. С днем мира и всем спорт!

