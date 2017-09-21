Спорт за мир!
В
международный день мира Life&Style вспоминает моменты, когда спорт
препятствовал конфликтам.
Давным-давно, когда Земля была еще совсем новенькой
и на шкуре носорога не было складок, древние греки придумали Олимпийские игры.
И как-то сразу, еще в VII веке до н.э. договорились: во
время игр – никаких войн. Экехейрия! Перемирие, то есть. В 1992 году
сознательные сотрудники Международного Олимпийского комитета традицию эту
попытались возродить и обратились ко всем воинствующим государствам идею
поддержать. Позднее мысль подхватили в ООН и настоятельно призывали
государства-члены соблюдать «олимпийское перемирие».
В 2014 году Ватикан призвал к перемирию во время чемпионата мира по футболу. Папский совет обратился ко всем с просьбой прекратить
кровопролитие хотя бы на это время.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун объявил «олимпийское перемирие» на время проведения летних Игр в
Рио-де-Жанейро, в 2016 году.
Спортивные состязания всегда были
моментами мира, ради них даже войны прекращались. Ну… Хотя бы останавливались
ненадолго.
Первая мировая
Самый знаменитый момент в истории, когда матч
приостановил военные действия – Рождественское перемирие. Во время Первой
мировой войны, 24 и 25 декабря враждующие английские, французские и германские
солдаты прекратили огонь и встретились на нейтральной территории для обмена
подарками и… Проведения праздничного футбольного матча!
Об этих трогательных, вполне реальных событиях,
впоследствии даже сняли фильм «Счастливого рождества». В пацифистском кино
снялся даже тогдашний президент Франции, Франсуа Олланд. По его словам, именно футбол дал солдатам возможность сложить оружие
и снять военную форму.
«В то рождественское утро они не были французами, англичанами, немцами или бельгийцами. Они были, прежде всего, людьми. Эта история – дань уважения спорту и футболу».
Гражданская война
Масштабная фигура в миротворческом смысле – футболист Дидье Дрогба. Он тоже
призывами не ограничился. Он взял и остановил на своей родине в Кот-д'Ивуаре гражданскую войну, начавшуюся в
2002 году. Дидье с самого начала войны обращался к народу с просьбами прекратить
войну. И несколько лет спустя у него получилось. Сборная Кот-д'Ивуара впервые попала
на чемпионат мира по футболу и сразу после последнего отборочного матча, Дрогба
прямо в раздевалке записал видео обращение к участникам конфликта. Видео
разлетелось по СМИ и призыв был услышан. Война прекратилась.
Арабо – палестинский конфликт
Замечательная идея, пусть результаты ее пока еще не
так масштабны, пришла в голову президента футбольного клуба «Апоель-Катамон»
Алона Лиеля. В начале 2000-х он организовывал турниры, в которых под
руководством европейских тренеров принимают участие юные футболисты из
Палестинской автономии и Израиля (и арабы, и евреи). Парни играют в смешанных
командах и уверяют журналистов, что им нечего делить и они легко находят общий
язык.
Исторические недруги
Еще один известный многим случай, когда футбол
примирил противодействующие стороны – мировое первенство по футболу в Сеуле
2002 года. Именно этот чемпионат в последствии был назван невероятным, потому
что проводился сразу в двух странах. Матч открытия проходил в Южной Корее, а
финальный поединок – в Стране восходящего солнца. И самое главное, футбол
объединил Корею и Японию, которые в течение многих лет оставались в весьма
напряженных отношениях.
Очевидно, что на протяжении многих
лет у спорта поистине миротворческая миссия. Зачастую именно он останавливает
войны и примиряет конфликтующие стороны. С днем мира и всем спорт!