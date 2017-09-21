Чертовы дюжины Знарка. СКА установил два рекорда в КХЛ

Хоккеисты СКА празднуют победу над омским "Авангардом" Фото: ХК СКА

Выиграв в Омске, питерские армейцы установили сразу два рекорда в КХЛ: продлили серию побед на старте чемпионата до 13 матчей, в каждом из которых забивали в большинстве. Да и счет словно по заказу – единичка и тройка.

Матч Авангард - СКА - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Голы: Эверберг (Петерссон, Анелёв), 9:42 (1:0). Калинин (Ковальчук, Херсли), 15:06 (1:1). Рундблад (Широков, Калинин), 17:35 (1:2). Херсли (Дацюк), 57:27 (1:3). Место и дата 21 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

ПИТЕР ПОКАЗАЛ ВОЙНОВА

Кто остановит СКА? Когда у команды Олега Знарка начнется «запланированный спад»? Или она замахнется на вечный рекорд ЦСКА, установленный в бородатом союзном чемпионате-1983/84, – 43 победы в 44 матчах. Кстати, единственное поражение москвичам нанесли тогда их ленинградские одноклубники.

Разгромив дома «Трактор» 5:0, невские армейцы повторили свое достижение двухлетней давности – 12 стартовых побед подряд. Оступилась команда Вячеслава Быкова в Мытищах, в гостях у хиреющего «Атланта», проиграв 3:4.

Ныне в соперниках у СКА соперник посложнее – один из фаворитов Востока «Авангард», в родных стенах пока не знавший поражений.

По этому случаю Знарок решил показать своего лучшего защитника, нашу олимпийскую надежду Вячеслава Войнова. Он получил травму 18 февраля в матче с «Торпедо» и с тех пор на лед не выходил. Игровым временем Знарок его не обделил, а запомнился Войнов… рискованным пасом вдоль синей линии, когда гости разыгрывали лишнего. Шайбу перехватил омич Илья Михеев и вместе с Валентином Пьяновым улетел к воротам Игоря Шестеркина. Голкипер сборной России, проводивший на старте чемпионата всего второй матч подряд, отразил бросок в пустой угол шлемом.

Основной вратарь СКА Микко Коскинен заболел и выбыл на неопределенный срок. И хотя говорят, что на чужом горе счастья не построишь, для Шестеркина это шанс.

ПРИВЕТ ОТ КАЛИНИНА

К тому времени гости вели 2:1. пропустив первыми. Швед Деннис Эверберг ловко подправил шайбу с пятачка после своего соотечественника Юнаса Анелева. Армейцы ответили дуплетом. Сергей Калинин на самом жарком месте площадки сработал не хуже омича, а вскоре отличился уже питерский швед-новичок. Защитник Давид Рундбланд с кистей столь внезапно и сильно пальнул по воротам от бокового борта из-под коньков того же Эверберга, что десять тысяч зрителей на «Арене Омск» не заметили, как шайба влетела в ворота, услышали лишь звон металла. Теперь понятно, за какие заслуги Рудбланда пригласили в СКА. Не только ведь за титул обладателя Кубка Стэнли, завоеванного в «Чикаго».

В ассистенты ему записали Калинина, бывшего капитана «Авангарда». За океан он уезжал из Омска с обидой на родной клуб и теперь передал ему привет двумя баллами за результативность. Зал отреагировал на его фамилию звенящей тишиной.

Во втором периоде счет мог запросто измениться. Если бы не вратари и расточительность атаки. Реальный шанс упустил «ястреб» Петр Хохряков, промахнувшись по пустым воротам с острого угла.

Точку в захватывающем матче оставил опять-таки швед, защитник Патрик Херсли. В прошлом плей-офф он убойными щелчками рвал сетку ворот. Вот и теперь так жахнул по воротам Доминика Фурха, что гол засчитали только после «киносеанса». После чего наставник омичей Андрей Скабелка попросил лайнсменов еще раз сходить в «кино». Тщетно, офсайда на входе в зону не обнаружили. С этого сезона в НХЛ за холостой тренерский запрос на эту тему полагается малый штраф. В КХЛ это правило пока не взято на вооружение. А зря. Ведь потерянное время – это потерянные деньги.

Армия Знарка продлила победную серию на старте до 13 матчей. На очереди абсолютный рекорд – 18 успешных игр, установленный «Авангардом» во второй половине сезона-2010/11. Правда, в плей-офф омичи кувыркались, с трудом пройдя «Нефтехимик» и споткнувшись на «Магнитке». Но это другая история.

– Было худшее начало, первый период провалили, поскольку утром не было раскатки, потом вроде бы поймали свою игру и вовремя забили, – признался после матча Знарок.

– Мы наоборот начали хорошо, а две пропущенные шайбы не вытекали из логики борьбы, – отметил Скабелка. – Много времени провели в атаке, неплохо двигались и пропустили два гола. Во втором периоде сбились на беспорядочные броски по воротам. В третьем периоде отдали территорию сопернику, ждали шанса в контратаках, но не дождались. Хорошей самоотдачи для победы над СКА недостаточно. Надо еще и забивать.