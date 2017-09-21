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Караул, армейские акулы! Как игроки сборной России растерзали в ВХЛ «Горняк»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
(фото ХК "Звезда")
(фото ХК "Звезда")

Московские армейцы, откомандированные за практикой в «Звезду», обеспечили своему фарм-клубу уверенную победу в Учалах – 7:0.

Матч

Горняк - Звезда - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

21 сентября 16:30, , Онлайн-трансляция

Игроки «Горняка», выйдя на стартовое вбрасывание, наверное, остолбенели от изумления. Кто приехал к ним в гости? Команда ВХЛ, вылетевшая весной в первом раунде плей-офф или сборная России?

На лед в форме «Звезды» чинно выкатились Андрей Светлаков, Константин Окулов, Андрей Кузьменко, Никита Макеев и Артем Блажиевский…

Пока хозяева приходили в себя, хоккеисты основного состава ЦСКА, спущенные в фарм-клуб размять косточки, уже открыли счет – на 16-й секунде встречи.

Макеев бросил по воротам, Окулов подправил шайбу на пятачке. Детский мат в три хода. Первым, можно посчитать выигранное вбрасывание.

Наверное, не надо было выходить в финал битвы экстрасенсов, чтобы угадать, кто отличался голами и в дальнейшем.

На 15-й минуте забил уже Кузьменко после передач Окулова и Макеева. Третью шайбу в ворота «Горняка» забросил также переведенный из ЦСКА в фарм-клуб Павел Карнаухов. Затем Окулов сделал дубль, подтверждая опасные ассоциации со своей фамилией. Кому Окулов, а в ВХЛ Константин – настоящая Акула для соперников.

В третьем периоде окончательно деморализованный «Горняк» пропустил еще три шайбы и заменил вратаря. Там забивали уже все, не только игроки ЦСКА. Но победную точку (7:0) поставил все же Кузьменко.

– В общем-то равная игра, – порадовал меня откровением местный диктор матча в Учалах. – Но игроки ЦСКА сделали свое дело…

Вот ей Богу все это и смешно, и грустно.

Ведь с одной стороны, ну когда еще болельщики в Учалах увидят игроков сборной России?! Да еще в матче против своей команды? Это же праздник! И какой-нибудь малец на трибунах, глядя на голы Окулова и Кузьменко, глядишь, загорится хоккеем, начнет пахать на тренировках и сделается настоящим мастером и гордостью России

Ведь есть мнение, что ЦСКА таким образом даже поднимает уровень ВХЛ. Армейцы, если разбираться глубже, вообще не хапуги, как считают болельщики других клубом, а, наоборот, альтруисты!

Все свои деньги они тратят на игроков, скупая таланты со всей КХЛ. А сами при этом ютятся в стареньком дворце. Вынуждены играть дома при полупустых трибунах… Вот ведь бедолаги-бессребреники.

Зато на выездных матчах ЦСКА почти всегда аншлаги! Народ на именитых соперников ходит с удовольствием. Выходит, ЦСКА – самая, что ни на есть народная команда? Они же не для себя стараются, а поднимают посещаемость по всей стране.

Можно, конечно, рассуждать и так.Но можно и по-другому.

Вот, допустим, «Горняк». За что ему такое счастье – играть против ЦСКА в регулярном чемпионате ВХЛ? Ведь мы все понимаем, что в прошлом матче «Звезда» была совсем другой – без Окулова, Светлакова, Карнаухова и т.д. И когда они опять поднимутся в КХЛ, подмосковная команда вновь станет другой, гораздо более слабой.

Мы жалуемся, что в КХЛ ослаб спортивный принцип. А такими рокировками пошатываем его еще и в ВХЛ. И дело не только в том, что «Звезда» в любой момент может прибавить. Важнее то, что ее соперники теряют либо набирают очки в матчах против абсолютно разных команд, выступающих в ВХЛ под названием «Звезда». И это не совсем честно. Хотя и не противоречит регламенту.

А посему «Звезду» – с яркой и заслуженной победой. Окулова и Кузьменко – с дублем. Ну а болельщикам «Горняка» – мои искренние соболезнования. Не вините свою команду за крупное поражение. Она ни в чем не виновата.

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