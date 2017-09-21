Молодость бьет опыт

В ПОЛУФИНАЛЕ В СУПЕРТЯЖЕЛОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ТАМЕРЛАН БАШАЕВ (СПРАВА) ПОБЕДИЛ ТРЕХКРАТНОГО ЧЕМПИОНА МИРА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛИНА. ФОТО БОРИСА БУХТИЯРОВА

В середине сентября столица Кабардино-Балкарии превратилась в главный город российского дзюдо – с 16 по 19 сентября в Нальчике прошел личный и командный чемпионат России.

Турнир собрал более 500 участников из всех регионов страны. С трибун за соревнованиями внимательно следили генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба, главный тренер мужской сборной Хасанби Таов, старший тренер женской сборной Виталий Макаров. Руководство сборной осталось довольно уровнем и качеством борьбы.

«Теперь и победители, и призеры чемпионата получат шанс показать себя на международных стартах, у всех хорошие перспективы», – заявил Гамба по окончании турнира. – Молодые ребята хорошо боролись в 60 кг. Чемпион Гамзат Заирбеков через несколько лет может выйти на серьезный уровень. В весе 66 кг Иса Исаев тоже показал хорошую форму. В 73 кг выиграл вчерашний юниор Георгий Елбакиев, а в 81 кг – опытный Иван Воробьев. Сюрприз преподнес Алихан Цечоев – новое лицо на пьедестале. И, конечно, Асхаб Костоев (100), доказавший: опыт решает многое и делает тебя серьезным соперником».

Отдельных слов Гамбы и Таова удостоился чемпион в супертяжелой весовой категории 21-летний москвич Тамерлан Башаев. В полуфинале победитель юниорского первенства мира взял верх над самым титулованным участником чемпионата России-2017 Александром Михайлиным – призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира.

«Два года назад Башаев выиграл чемпионат мира по юниорам и серьезно работает изо дня в день, – подчеркнул Гамба. – Что касается Александра, в личном турнире он допустил некоторые ошибки, но в командном собрался, показал хорошую картину борьбы».

«Приятное впечатление оставили соревнования тяжеловесов. У нас есть кому достойно представлять Россию на международном уровне. Молодой Тамерлан Башаев показал характер», – сказал Хасанби Таов.

Сам новоявленный чемпион России не скупился на хвалебные слова в адрес Александра Михайлина.

«С детства мне всегда его ставили в пример, и я считаю его лучшим за силу и техничность, что редкость для тяжелого веса. Вот поэтому у меня сейчас двоякое ощущение: с одной стороны – радость от победы, с другой – мне неприятно, что пришлось побеждать человека, на которого я равнялся. Я ведь даже работал волонтером и выводил его на финал на «Большом шлеме» в Москве, специально другого парня попросил со мной поменяться», – признался Тамерлан.

Итог соревнований среди женщин подвел Виталий Макаров, отметивший прогрессирующую борьбу молодых дзюдоисток.

– Сегодня юниоры, кадеты, молодежь – все тренируются вместе, все растут за счет этого, – заявил Макаров. – Порадовала чемпионка в весе 78 кг Антонина Шмелева, она была в команде до 23 лет, а сейчас показывает хорошие результаты во взрослой группе, подтверждая, что она – лидер. При этом я выражаю восхищение Вере Москалюк, которая чемпионат за чемпионатом демонстрирует стабильность, и серебро Нальчика – очередное тому подтверждение. Показали себя молодые дзюдоистки – Чистанова, Гаспарян, Ибрагимова, Камалова. Прогресс очевиден.