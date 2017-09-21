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Время королей!

Сабир Магдеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Василий Ломаченко
Василий ЛомаченкоФото: Gettyimages.ru

После почти двух лет постоянных разговоров и предположений о возможном исходе гипотетического боя, Василий Ломаченко и Гильермо Ригонда встретятся, наконец, лицом к лицу на ринге.

Когда речь идет о двух двукратных олимпийских чемпионах, о двух самых техничных боксерах современности, необходимо вспомнить цитату другого великого чемпиона Джорджа Формана: «Бокс как джаз. Чем он лучше, тем меньше людей его могут оценить». На ринге 9 ноября мы увидим настоящую боксерскую импровизацию в джазовом стиле.

Если матч Головкина и Альвареса интриговал и приковывал к себе внимание всех, даже не посвященных людей, потому что на ринг выходили рубаки, нокаутеры и просто бойцы, то этот бой соберет аудиторию куда более искушенную. На ринг выйдут два больших мастера бокса, с которыми никто сейчас не в силах сравниться.

Путь шакала

Гильермо Ригондо, 36 летний боксер родом из острова свободы, спортсмены которого на прошлом чемпионате мира по боксу подтвердили в очередной раз, как сильна кубинская школа бокса, когда то считался лучшим боксером любителем. Он двигался, уходил от атак оппонентов, выжидал и когда выдавался удачный момент, контратаковал. Этот контратакующий стиль, принесший ему не одну медаль, он перенес на профессиональный ринг. Ригондо усаживается на свою заднюю ногу, провоцирует оппонента и выстреливает своей «боеголовкой», которая спрятана у него в левой руке. Но, при всех боксерских талантах кубинца, он остается очень скрытной и непонятной личностью. Как тонко подметил наш легендарный комментатор бокса Борис Скрипко: «Ригондо – сфинкс современного бокса». Ригондо не говорит по английский, всегда требует повышенный гонорар и, самое коммерчески не примечательное качество кубинца, он никогда не рискует на ринге, а делает ровно столько, сколько требуется для победы. Но, как бы то ни было, этот великий мастер защиты заслуженно занимает 5 строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. https://www.youtube.com/watch?v=h5A6NiykQkQ (Риго)

Матрица по-украински

Ему будет противостоять совершенно другой боксер и абсолютно противоположная личность. Василий Ломаченко, также считавшийся лучшим боксером любителем, выиграл свой первый титул чемпиона мира в профессиональном боксе уже в третьем бою! Ломаченко феноменально двигается, постоянно прессингует оппонента, работает первым номером и вытворяет какие-то немыслимые вещи, которые ставят в тупик, как оппонентов, так и всех экспертов бокса. Украинский боксер не зря взял прозвище «hi-tech», он привнес в бокс действительно высокие технологии. Но помимо своих навыков на ринге, Ломаченко очень яркая личность. Он с удовольствием дает интервью, постоянно шутит и создает впечатление по-хорошему «простого парня». И если Ригондо – «Сфинкс», то Ломаченко – «Звезда».

Особенно стоит отметить тандем Василия и его отца Анатолия и, конечно же, их уникальные методики, с выполнениями таблиц «Шульте» и решением логических задач в конце тренировки.


Что же нас будет ждать? Василий Ломаченко зол, его достали «уколы» кубинца в twitter и картинки, которыми тот пытался оскорбить украинца. На всех видео и интервью, особенно последнем, где Ломаченко назвал кубинца «шкваркой», Василий говорит, что преподаст урок бокса. Ломаченко, что называется, «заводной» и действует на кураже, в отличие от куда более хладнокровного Ригондо, и это может сыграть с украинцем плохую шутку. Но, как бы то ни было, преимущество, притом заметное, будет за Василием, ведь кубинец поднимается на две весовые категории. В таких легких весах разница в 8 фунтов, чуть меньше 4 кг., довольно ощутимая и мощь будет на стороне украинского спортсмена, зато скорость станет преимуществом Ригондо.

Еще стоит отметить, что Ломаченко кружит своих оппонентов правшей, что с левшами не очень-то и получается делать. Это мы могли наблюдать в его поединке против Гарри Рассела Джуниора, где «Hi-tech» полностью деклассировал оппонента, но так и не смог устроить привычной «карусели». Ригондо – левша, который уходит во внутрь и прекрасно контратакует. Такой стиль наиболее подходит для поединка против левши. Но, что бы мы ни говорили, оба этих боксера настолько опытные и прошли такое огромное количество боев, что знают о боксе все и любая мелочь, особенность оппонента будет досконально разобрана.


Нас ждет великий бой. Два, безусловно, самых выдающихся боксера современности, которые воплощают собой понятие «sweet science» («Сладкая наука»), за чьим противостоянием стоит личная неприязнь, сойдутся в ринге, чтобы решить, кто же является истинным королем бокса.

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