«Зенит» организовал лучший в России матч Кубка. Поучиться стоит всем

«Зенит» выставил на матч Кубок не первый состав, но победил всех в организации матча.

«Зенит» в кубковом матче с «Динамо СПб» номинально в качестве гостя, но формально – единственный организатор. Новый стадион настолько сложная конструкция, что доверить управлять им кому-то еще невозможно. Для болельщиков это плюс: у «Зенита» больше возможностей выделить свой матч из череды скучных кубковых и превратить в шоу.

Центральная тема – историческая. В далеких 1950-х Ленинградское дерби «Динамо» и «Зенита» было главным спортивным событием города, на которое болельщиков приходило гораздо больше, чем мог вместить стадион.

#ЛенинградскоеДерби уже сегодня! Переносимся в 1950-е! #ДинамоСПбЗенит Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Сен 21 2017 в 8:04 PDT

«Ленинградское дерби» сегодня – это слоган для привлечения болельщиков молодых и тех, кто оригинальное дерби видел вживую. Традиционный «Фан-Променад» «Зенит» тоже оформил в стиле ретро – с тематическими зонами.

Концерт «Пролетарского танго»

Петербургская группа «Пролетарское танго» известна не так широко, как, к примеру, «Пилот», который выступал в понедельник. Но и здесь своя публика: до концерта болельщиков учат танцевать твист и другие задорные танцы. Учиться готовы не только пожилые люди, но и молодежь смеется и делает смешные, на первый взгляд, движения.

Ребята из «Пролетарского танго» выглядят так, будто только что сошли с открытки из 1950-х. Серьезные, яркие и талантливые. Для болельщиков они исполнили почти 20 песен, большинство из которых знают все поколения. Мужчины, которые сначала не решались танцевать, преодолевали стеснение и танцевали с девушками из танцевального коллектива и своими спутницами.

Кинотеатр на стадионе

А в это время на стадионе появился кинотеатр. Первым в прокат вышел фильм «Удар! Еще удар!». Фильм 1968 года рассказывает о советском футболе, а его герой – участник блокадного матча, тренер команды «Заря». Для съемок футболисты «Зенита» и московского «Динамо» даже провели товарищеский матч, а некоторые кадры снимали и во время настоящих матчей чемпионата.

За 10 минут до начала в импровизированном кинозале заняли почти все места, девушки разносили бесплатный попкорн, а ведущий зазывал тех, кто непонимающе спешил мимо. В итоге к началу сеанса сидячие места закончились и болельщикам пришлось устраиваться поудобнее вокруг.

«Диалоги на Крестовском» с Геннадием Орловым и Алексеем Стрепетовым,

Еще один формат «Зенит» опробовал впервые: лекции-воспоминания бывших игроков. Героев выбрали не случайно: оба бывших футболиста играли и за «Зенит», и за «Динамо». Геннадий Орлов вспоминал Павла Садырина, а Алексей Стрепетов рассказывал истории о советском «Зените». Болельщиков привлекла и эта сцена: они заполнили весь холл.

И еще масса всего

«Зенит» устроил выставку ретроформы, фотозону с возможностью сделать кадр в реплике исторической футболке, стилизованную матчевую программку. А еще в день матча «Зенит» стилизовал шапку сайта, представив, видимо, как бы выглядел официальный портал команды в 1950-е.