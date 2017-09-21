Хит-парад решений российских судей: как судить надо!

«Советский спорт» продолжает исследовать работу главных арбитров и ассистентов судьи на матчах российской премьер-лиги. Теперь наш хит-парад будет традиционным – после каждого четного тура. А уже в следующем выпуске мы опубликуем «турнирную таблицу».

Сегодня – лучшие решения, принятые арбитрами в матчах 9-го и 10-го туров РФПЛ.

Главные арбитры

1-е место – решение Алексея Николаева назначить пенальти на 84-й минуте матча «Ростов» – «Арсенал».

После фланговой подачи в направлении Александра Бухарова, нападающий упал в борьбе с защитником «Арсенала» Максимом Беляевым. Николаев сразу определился с решением (назначил 11-метровый и показал защитнику желтую карточку), правоту которого подтвердил видеоповтор: Беляев двумя руками обнимал форварда, не давая тому возможности двигаться к мячу.

2-е место – решение Владимира Сельдякова показать желтую карточку на 69-й минуте матча «Тосно» – «Спартак».

Квинси Промес

К этому моменту «Спартак» вел в счете 2:0, играл в большинстве, и, казалось, доведет дело до победы. Квинси Промес попытался увеличить преимущество своей команды, и почувствовав контакт с защитником, совершил выразительный пируэт в штрафной. Арбитр на это не купился и наградил форварда «горчичником» – за «усиление эффекта».

3-е место – решение Алексея Еськова не засчитывать гол на 62-й минуте матча «СКА-Хабаровск» – «Ахмат».

Фланговая атака хозяев поля завершилась передачей в штрафную на нападающего Романа Коряна, но форвард очень быстро понял, что головой до мяча не дотягивается. Зато дотянулся рукой, очень искусно, и отправил мяч в сетку. Где-то вдали, должно быть, зааплодировал Диего Армандо Марадона.

Идиллию прервал свисток Еськова, верно разобравшегося в ситуации, взятие ворот отменившего, а улыбающемуся (сам-то он все понимал) Коряну показавшего желтую карточку.

4-е место – решение Алексея Сухого не назначать пенальти на 44-й минуте матча «Динамо» – «Зенит».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в этот сезон вошел в блестящей форме, и забивает почти в каждом матче. Разумеется, в игре против бывшего клуба он тоже очень хотел проявить себя. В конце первого тайма Кокорин упал в штрафной, оказавшись в «сэндвиче» из защитников москвичей. Арбитр верно разобрался в ситуации – никто из защитников не фолил, но и симуляции в действиях Кокорина не было – его падение было совершенно естественным.

5-е место – решение Михаила Вилкова вынести предупреждение на 44-й минуте матча «Арсенал» – «Динамо».

Нечастый для российского чемпионата эпизод – защитник «Динамо» Сергей Терехов бурно отреагировал на игровую ситуацию, позволил себе кричать на судью, и демонстрировать характерный жест, крутя пальцем руки у виска. Реакция арбитра не заставила себя ждать – предупреждение футболисту москвичей за неспортивное поведение.

Ассистенты главного арбитра

1-е место – решение Игоря Демешко не фиксировать гол на 76-й минуте матча ЦСКА – «Ростов».

Атака московского клуба завершалась ударом Марио Фернандеса в противоход Илье Абаеву. Голкипер сумел вернуться за линию ворот, и уже там остановил мяч. Ориентируясь на подсказку Демешко, Владимир Москалев гол не засчитал. Повтор подтверждает: полностью мяч линию ворот не пересек (напомним, что по правилам за линией должна оказаться не только та часть мча, что касается газона, а вся его проецкия). Забавно, что эпизод случился на той же стороне поля, где и гол «Ахмата», вызвавший бурные дискуссии по тому же самому вопросу: пересек мяч линию, или нет.

Александр Головин, полузащитник ЦСКА: Был третий гол или нет? Мне показалось, что не было. Мяч не полностью пересёк линию.

2-е место – решение Дмитрия Чельцова не фиксировать положение «вне игры» на 75-й минуте матча «Урал» – «СКА-Хабаровск».

Атака гостей получилась довольно быстрой, а рейд в штрафную Павла Карасева (6-й номер) – вертикальным и очень резким. С первого взгляда всем показалось, что он оказался в офсайде – уж слишком далеко хабаровчанин оторвался от защитников. Повтор показывает правоту ассистента – положения «вне игры» здесь нет. Через мгновение Виталий Федотов с передачи Карасева сравнял счет в матче.

3-е место – решение Арама Петросяна не фиксировать положение «вне игры» на 36-й минуте матча «Динамо» – «Зенит».

После мощного удара Кирилла Панченко в перекладину у динамовцев была реальная возможность открыть счет на добивании, но шведский защитник Себастьян Хульмен шанс упустил. Игрокам «Зенита» показалось, что арбитр должен был остановить игру, но на повторе мы видим: в офсайд забрались два других игрока хозяев поля, а Хульмен как раз располагается правильно.

4-е место – решение Андрея Глота не фиксировать положение «вне игры» на 30-й минуте матча ЦСКА – «Ростов».

При штрафном ударе в пользу хозяев, игроки обороны «Ростова», как и полагается, вышли к линии штрафной, чтобы не мешать своему вратарю, и не создавать армейцам «глубину атаки». После подачи Витиньо Василий Березуцкий отправил мяч в сетку. Сомнения ростовчан полностью развеивает повтор – в положение «вне игры» находится другой игрок ЦСКА. Гол забит по правилам.

5-е место – решение Игоря Демешко не фиксировать положение «вне игры» на 86-й минуте матча «Тосно» – «Анжи».

После паса из глубины поля Арсен Хубулов устремился к воротам «Тосно». Забитого мяча в этом эпизоде не случилось, но сомнения в законности действий форварда возникли даже у комментатора Геннадия Орлова. Повтор доказывает правильность решения арбитра – 23-й номер «Тосно» Александр Трошечкин находится на одной линии с нападающим махачкалинцев.