Засуха армии Никитина

Хоккеисты "Йокерита" всухую разгромили ЦСКА Фото: ХК «Йокерит»

Пяти дней отдыха и подготовки к матчу в Хельсинки оказалось для ЦСКА недостаточно. Армейцы впервые в сезоне не смогли распечатать ворота, потерпев второе поражение подряд.

После возвращения с Дальнего Востока армейцы получили пятидневную паузу. За 15 дней до начала октября они волею календаря проведут всего два матча – в Хельсинки с «Йокеритом» и в ближайший понедельник дома со «Слованом». И куда с таким разреженным графиком тренерскому штабу по главе с Игорем Никитинымдевать длинную «скамейку»? Как сохранить игровой тонус у команды? Вот и пришлось командировать в фарм-клуб ВХЛ чеховскую «Звезду» игроков с двухсторонними контрактами. Тех, кто не полетел в Хельсинки. Это не ссылка в наказание, как было в начале 2015-го с Николаем Прохоркиным, которого отправили в Воронеж.

О Прохоркине я вспомнил не случайно. Именно он стал главным героем, застрельщиком победы ЦСКА в стартовом матче серии плей-офф с «Йокеритом». Его нырок на последних минутах, повлекшее удаление до конца игры соперника, позволили армейцам спастись от неминуемого поражения и вырвать победу. Поддавшегося на провокацию судью Анатолия Захарова отстранили пожизненно, а наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов не оценил поступок Николая и вскоре вывел его из состава. Минуло два с половиной года. Прохоркин завоевал Кубок Гагарина, а его бывшая команда лишь добралась до финала плей-офф и пока мечтает о главном трофее КХЛ.

В Хельсинки Никитин бросил в бой лучшие силы, никаких молодых. Из лимитчиков – только Кирилл Капризов, лучший игрок команды.

После поражения во Владивостоке и упущенных побед в основное время в Шанхае и Хабаровске эксперты повесили на ЦСКА ярлык «пластилиновая команда». А болельщики начали ныть: «При Квартальнове подобного не было». Не соглашусь с ними, было. Как раз в матчах прошлого регулярного чемпионата с «Йокеритом». Особенно в Москве, где армейцы уступили в одну калитку – 3:6. В составе «шутов» остался автор хет-трика Брайан О’Нилл и Антти Пильстрем. Но не они стали героями нового противостояния соперников. И даже не вратарь Райан Заполски, сохранивший ворота на замке.

Голевых моментов гости создали мало, пятерни хватит, чтобы пересчитать. Их беды начались с удаления на четыре минуты Романа Любимова. Дальний бросок Мэтта Гилроя, которого не оценили в «Спартаке», поставил в тупик голкипера сборной Илью Сорокина. В середине первого периода шайба после серии коварных рикошетов, в том числе и от вратарского блина, вторично нашла путь в сетку армейцев. И опять уязвимой оказалась бригада меньшинства армейцев. До перерыва финны попали в штангу и упустили еще несколько перспективных моментов.

А в начале второго периода Капризов эффектно нашел на огневой позиции Максима Шалунова. Но тот фирменным броском проверил на прочность вратарскую ловушку. И вскоре Петер Регин обокрал выводившего из зоны шайбу Алексея Марченко и вывел на бросок Никласа Йенсена. Тот атаковал с весьма острого угла, но ухитрился попасть в ближнюю девятку.

Датский гол пробудил аппетит у 18-летнего Эли Толванена. Выйдя с партнером против одного защитника, юниор не раздумывая пальнул по воротам, но не забил.

Не забил и Антон Бурдасов. Заставил звенеть каркас ворот.

Шайба в пустые ворота гостей ничего не изменила. ЦСКА впервые потерпел сухое поражение. А командированные в «Звезду» армейцы свой матч в Учалах всухую выиграли – 7:0.



