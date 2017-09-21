«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини
В петербургском дерби с отличным сюжетом продолжился главный сценарий 1/16 финала Кубка России.
«Зенит» три дня назад в спорном эпизоде получил
преимущество: пенальти, после которого за победу над «Уфой» стало спокойно, а в
кубковом матче с «Динамо СПб» сам пострадал в ситуации, которую можно обсуждать
бесконечно.
После игры с «Вардаром» центрального защитника Миху Мевлю
хвалили за дебют: команда сыграла на ноль, а новый игрок обороны не сделал ни
одной грубой ошибки, как это обычно бывает с новичками «Зенита» на этой
позиции. Попраздновали удачную премьеру до 10-й минуты второй игры.
Мевля погнался за форвардом «Динамо» Барсовым, когда между
ними и Юрием Лодыгиным не оставалось больше никого, игроки динамовцев упал, а
судья удалил зенитовца. Момент опять такой, в котором никому ничего не
доказать. Против красной карточки то, что контакт неочевидный, за нее –
железный аргумент «на такой скорости любое касание приводит к падению».
Роберто Манчини серьезно продвигает в основной состав
18-летнего Кирилла Капленко: с «Уфой» он вышел на восемь минут в концовке,
когда все было решено и получил положительный отзыв, на «Динамо СПб» юный
полузащитник появился уже в основном составе.
После удаления из-за универсальности Капленко «Зениту» не пришлось делать замену, Кирилл переместился в центр обороны в пару к Ивану Новосельцеву. Но в конце первого тайма именно его обыграл тот же Барсов, на котором фолил Мевля – получился легкий гол из штрафной. Так «Динамо СПб» сделало счет 2:0.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 1:0 37' Артём Кулишев pic.twitter.com/bAxJYgYFJ6
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:0 43' Максим Барсов pic.twitter.com/Ud6wdBjUVC
За пять минут до того оборона «Зенита» упустила лучшего
бомбардира динамовцев Артема Кулишева, и он красиво пробил мимо Лодыгина. Обвинять
в чем-то лично Капленко – большое преувеличение. Проблема была точно не только в
нем.
У Роберто Манчини шикарная статистика в кубках: он выигрывал
их во всех странах, где работал. К старту в Кубке России итальянец отнесся
примерно так же, как большинство коллег по премьер-лиге. У него получился такой
гостевой матч, что ни про кого не скажешь «не взял на выезд». Но, например,
Доменико Кришито вместо подготовки к игре ходил болеть за друга Фабио Фоньини
на теннис, а Александр Кокорин за несколько часов до игры рассказывал в
соцсетях, как есть бургеры. У обоих был выходной в день кубкового матча.
«Зенит» показал, как нужно относиться к уникальным шансам,
которые дает Кубок России, перед игрой: реальные хозяева стадиона на
Крестовском очень круто оформили матч в стиле «ленинградского дерби» 50-х
годов. Команда подстроилась и показала нестыдную игру только во втором тайме.
Зенитовцы по-настоящему включились на втором часу и отыгрались за две минуты. По ленте событий это произошло сразу после выхода Далера Кузяева, но на самом деле появление этого основного игрока с голами связано мало. Первый сам сделал Леандро Паредес – умный завинченный удар вратарь «Динамо СПб» Денис Книга просто не понял, а второй получился благодаря точному навесу Анюкова и разумному пасу головой от Ригони на Полоза, который открылся в чужой штрафной идеально.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:1 60' @LParedss pic.twitter.com/Jen784qeUv
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:2 62' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/hWKms5l6CL
У «Зенита», кстати, кроме удаления, могут быть вопросы к
судье Павлу Кукуяну по еще одному эпизоду: во втором тайме Юрий Жирков ворвался
в штрафную, обыграл защитника и упал после того как динамовец выставил руку на
его пути. В этой игре, если всегда нужно выяснить, кому помогают арбитры, они
были скорее против «Зенита».
Два раза из трех возможных «Зенит» в этом сезоне довел до овертайма. С «Утрехтом» все решил Кокорин, после сотой минуты против «Динамо СПб» у зенитовцев появились шансы закончить все без серии пенальти. В итоге все действительно решил одиннадцатиметровый, но его во втором дополнительном тайме привез Кирилл Капленко, тут точно его жесткая ошибка.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 3:2 112' Артём Кулишев (пенальти) pic.twitter.com/ph5oZoA2IY
Лодыгин не спас, вышедший сразу после третьего пропущенного
Дзюба тоже. «Зенит» героически ушел от позора в основное время, но все-таки присоединился
к ЦСКА, «Краснодару», «Локомотиву» и другим клубам премьер-лиги, которые
оставили Кубок России «Спартаку».