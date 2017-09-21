«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

В петербургском дерби с отличным сюжетом продолжился главный сценарий 1/16 финала Кубка России.

«Зенит» три дня назад в спорном эпизоде получил преимущество: пенальти, после которого за победу над «Уфой» стало спокойно, а в кубковом матче с «Динамо СПб» сам пострадал в ситуации, которую можно обсуждать бесконечно.

После игры с «Вардаром» центрального защитника Миху Мевлю хвалили за дебют: команда сыграла на ноль, а новый игрок обороны не сделал ни одной грубой ошибки, как это обычно бывает с новичками «Зенита» на этой позиции. Попраздновали удачную премьеру до 10-й минуты второй игры.

Мевля погнался за форвардом «Динамо» Барсовым, когда между ними и Юрием Лодыгиным не оставалось больше никого, игроки динамовцев упал, а судья удалил зенитовца. Момент опять такой, в котором никому ничего не доказать. Против красной карточки то, что контакт неочевидный, за нее – железный аргумент «на такой скорости любое касание приводит к падению».

Роберто Манчини серьезно продвигает в основной состав 18-летнего Кирилла Капленко: с «Уфой» он вышел на восемь минут в концовке, когда все было решено и получил положительный отзыв, на «Динамо СПб» юный полузащитник появился уже в основном составе.

После удаления из-за универсальности Капленко «Зениту» не пришлось делать замену, Кирилл переместился в центр обороны в пару к Ивану Новосельцеву. Но в конце первого тайма именно его обыграл тот же Барсов, на котором фолил Мевля – получился легкий гол из штрафной. Так «Динамо СПб» сделало счет 2:0.

За пять минут до того оборона «Зенита» упустила лучшего бомбардира динамовцев Артема Кулишева, и он красиво пробил мимо Лодыгина. Обвинять в чем-то лично Капленко – большое преувеличение. Проблема была точно не только в нем.

У Роберто Манчини шикарная статистика в кубках: он выигрывал их во всех странах, где работал. К старту в Кубке России итальянец отнесся примерно так же, как большинство коллег по премьер-лиге. У него получился такой гостевой матч, что ни про кого не скажешь «не взял на выезд». Но, например, Доменико Кришито вместо подготовки к игре ходил болеть за друга Фабио Фоньини на теннис, а Александр Кокорин за несколько часов до игры рассказывал в соцсетях, как есть бургеры. У обоих был выходной в день кубкового матча.

«Зенит» показал, как нужно относиться к уникальным шансам, которые дает Кубок России, перед игрой: реальные хозяева стадиона на Крестовском очень круто оформили матч в стиле «ленинградского дерби» 50-х годов. Команда подстроилась и показала нестыдную игру только во втором тайме.

Зенитовцы по-настоящему включились на втором часу и отыгрались за две минуты. По ленте событий это произошло сразу после выхода Далера Кузяева, но на самом деле появление этого основного игрока с голами связано мало. Первый сам сделал Леандро Паредес – умный завинченный удар вратарь «Динамо СПб» Денис Книга просто не понял, а второй получился благодаря точному навесу Анюкова и разумному пасу головой от Ригони на Полоза, который открылся в чужой штрафной идеально.

У «Зенита», кстати, кроме удаления, могут быть вопросы к судье Павлу Кукуяну по еще одному эпизоду: во втором тайме Юрий Жирков ворвался в штрафную, обыграл защитника и упал после того как динамовец выставил руку на его пути. В этой игре, если всегда нужно выяснить, кому помогают арбитры, они были скорее против «Зенита».

Два раза из трех возможных «Зенит» в этом сезоне довел до овертайма. С «Утрехтом» все решил Кокорин, после сотой минуты против «Динамо СПб» у зенитовцев появились шансы закончить все без серии пенальти. В итоге все действительно решил одиннадцатиметровый, но его во втором дополнительном тайме привез Кирилл Капленко, тут точно его жесткая ошибка.

Лодыгин не спас, вышедший сразу после третьего пропущенного Дзюба тоже. «Зенит» героически ушел от позора в основное время, но все-таки присоединился к ЦСКА, «Краснодару», «Локомотиву» и другим клубам премьер-лиги, которые оставили Кубок России «Спартаку».