«Матч был омрачен, просто сломан». Манчини нашел виноватого в провале

Тренер «Зенита» назвал 18-летнего игрока, который привез пенальти, лучшим на поле, а Александр Точилин объяснил, почему верил в победу.

Роберто Манчини: Было бы хорошо, если бы «Динамо СПб» играло в премьер-лиге

– Вы не стали делать замену и переместили в центр обороны Капленко после удаления Мевли. Была ли это ошибка?

– Я считаю, что Капленко был лучшим на поле.

– Ваши игроки показали себя бойцами, но по стартовому составу показалось, что вы недостаточно серьезно отнеслись к Кубку России. Вам не важен этот турнир?

– Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Но я не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье и в следующий четверг – это просто невозможно. Те, кого я выпустил в стартовом составе, должны были выкладываться по максимуму. Игра складывалась не в нашу пользу с момента удаления Мевли. Но ребята показали себя бойцами, я им за это благодарен.

– Атмосфера на стадионе похожа на то, что бывает во время римского или миланского дерби?

– Нет, совсем нет (улыбается).

– Хорошо ли было бы для Петербурга, если бы «Динамо СПб» тоже играло в премьер-лиге?

– Нам было бы хорошо, по крайней мере далеко ехать не понадобилось бы.

– Вылет из Кубка России для вас – трагедия или нет?

– Мне очень жаль, мы действительно хотели дойти до финала, еще раз благодарю своих ребят за борьбу. Матч был просто омрачен, абсолютно сломан многочисленными судейскими ошибками. Но мои игроки даже в меньшинстве отлично боролись за победу.

Александр Точилин: Не знаю, о каких ошибках говорил Манчини

– Мы настраивались на то, что дадим серьезный бой. Но что выиграем, даже не ожидали, – признался главный тренер «Динамо СПб». – Так что даже не знаю, что говорить. Нас эмоции подвели во втором тайме, мы чуть дрогнули. Но ребята молодцы, что в итоге справились. Я просил их не отходить от своей игры, хоть силенки и покидали. Думаю, эта победа придаст им сил, чтобы могли по 90 минут с полным настроем проводить все матчи.

– Роберто Манчини сказал, что игру сломали судейские ошибки.

– Честно говоря, не знаю, про какие ошибки он говорил. Удаление - чистое, был выход один на один. Пенальти в повторе я не смотрел, но там сбивали человека на ударной позиции. Могу сказать одно: определенные внутренние претензии к судейству есть и у нас. Некоторые одинаковые моменты трактовались только в одну сторону.

– Как вам игралось на таком большом стадионе?

– Мы не избалованы играми при таком количестве зрителей, мы и согласились сыграть на Крестовском, чтобы получился праздник для города. Матч доказал, что для Петербурга важно возродить дерби. Кубковый матч - отправная точка в этом плане.



– Вы наверняка не рассчитывали дойти до финала Кубка. «СКА-Хабаровск» вам по силам?

– У нас вылет в Сибирь, сейчас там важная игра. Нам нужно продолжать идти в тройке в своей лиге. Теперь вопрос в том, как настроить ребят на следующую игру. Что касается Хабары - посмотрим, когда придет время.

– Иван Соловьев говорил, что был бы доволен дополнительными премиальными. Кто-то из руководства заходил, благодарил не только словами, но и финансово?

– Встретил гендиректора в коридоре, у нас за каждую победу и так есть вознаграждение. За победу над «Зенитом» премия выше, чем у нас в первенстве.

– Из Кубка России вылетели 10 команд премьер-лиги. Это на руку командам ФНЛ?

– Думаю, да.

– Когда «Зенит» забил дважды за две минуты, вы верили в победу?

– Главное, что ребята даже после этого провала заслужили победу. Та вера, которая была после первого тайма, сохранялась.

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини