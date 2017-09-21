«Матч был омрачен, просто сломан». Манчини нашел виноватого в провале
Тренер «Зенита» назвал 18-летнего игрока, который привез пенальти, лучшим на поле, а Александр Точилин объяснил, почему верил в победу.
Роберто Манчини: Было бы хорошо, если бы «Динамо СПб» играло в премьер-лиге
– Вы не стали делать замену и переместили в центр обороны Капленко после
удаления Мевли. Была ли это ошибка?
– Я считаю, что Капленко был лучшим на поле.
– Ваши игроки
показали себя бойцами, но по стартовому составу показалось, что вы недостаточно
серьезно отнеслись к Кубку России. Вам не важен этот турнир?
– Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Но я не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье и в следующий четверг – это просто невозможно. Те, кого я выпустил в стартовом составе, должны были выкладываться по максимуму. Игра складывалась не в нашу пользу с момента удаления Мевли. Но ребята показали себя бойцами, я им за это благодарен.
– Атмосфера
на стадионе похожа на то, что бывает во время римского или миланского дерби?
– Нет, совсем нет (улыбается).
– Хорошо ли было бы для
Петербурга, если бы «Динамо СПб» тоже играло в премьер-лиге?
– Нам было бы хорошо, по крайней мере далеко ехать не понадобилось бы.
– Вылет из Кубка России для
вас – трагедия или нет?
– Мне очень жаль, мы действительно хотели дойти до финала, еще раз благодарю своих ребят за борьбу. Матч был просто омрачен, абсолютно сломан многочисленными судейскими ошибками. Но мои игроки даже в меньшинстве отлично боролись за победу.
Александр Точилин: Не знаю, о каких ошибках говорил Манчини
– Мы настраивались на то, что дадим серьезный бой. Но что выиграем, даже не ожидали, – признался главный тренер «Динамо СПб». – Так что даже не знаю, что говорить. Нас эмоции подвели во втором тайме, мы чуть дрогнули. Но ребята молодцы, что в итоге справились. Я просил их не отходить от своей игры, хоть силенки и покидали. Думаю, эта победа придаст им сил, чтобы могли по 90 минут с полным настроем проводить все матчи.
– Роберто Манчини сказал, что игру сломали судейские ошибки.
– Честно говоря, не знаю, про какие ошибки он говорил. Удаление - чистое, был выход один на один. Пенальти в повторе я не смотрел, но там сбивали человека на ударной позиции. Могу сказать одно: определенные внутренние претензии к судейству есть и у нас. Некоторые одинаковые моменты трактовались только в одну сторону.
– Как вам игралось на таком большом стадионе?
– Мы не избалованы играми при таком количестве зрителей, мы и согласились сыграть на Крестовском, чтобы получился праздник для города. Матч доказал, что для Петербурга важно возродить дерби. Кубковый матч - отправная точка в этом плане.
– Вы наверняка не рассчитывали дойти до финала Кубка. «СКА-Хабаровск» вам по силам?
– У нас вылет в Сибирь, сейчас там важная игра. Нам нужно продолжать идти в тройке в своей лиге. Теперь вопрос в том, как настроить ребят на следующую игру. Что касается Хабары - посмотрим, когда придет время.
– Иван Соловьев говорил, что был бы доволен дополнительными премиальными. Кто-то из руководства заходил, благодарил не только словами, но и финансово?
– Встретил гендиректора в коридоре, у нас за каждую победу и так есть вознаграждение. За победу над «Зенитом» премия выше, чем у нас в первенстве.
– Из Кубка России вылетели 10 команд премьер-лиги. Это на руку командам ФНЛ?
– Думаю, да.
– Когда «Зенит» забил дважды за две минуты, вы верили в победу?
– Главное, что ребята даже после этого провала заслужили победу. Та вера, которая была после первого тайма, сохранялась.
«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция