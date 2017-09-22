«Обыграли «Зенит», теперь надо брать кубок». Дерзкое «Динамо СПб»

Дзюба шутил про пирожки, а футболисты «Динамо СПб» наслаждались вниманием журналистов. И пользовались этим.

И снова пирожки

Вылет «Зенита» из Кубка России – событие не экстраординарное. В прошлом году – «Анжи» в 1/8 финала, два года назад – тульский «Арсенал», три – «Тюмень». Да, в позапрошлом году была победа, но во всех сериях бывают исключения.

Игроки «Зенита» после поражения от «Динамо СПб» выглядели подавленными, интервью давать не хотели – только автографы. Минуту веселья внес грустный Артем Дзюба: в толпе зенитовцев он прошел мимо журналистов, повернулся и передразнил ожидающие лица. А затем бросил коронное Александра Рязанцева: «Пирожки!».

Стойкими оказались только аргентинцы Эмилиано Ригони и Леандро Паредес, их соотечественник Дриусси был грустен и отказался общаться даже на родном испанском.

– Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый тайм, – сказал Ригони. – Потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Но пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко – молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было. Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром».

– Как вам поле? Показалось, что оно стало хуже.

– Довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.

Леандро Паредес не был рад даже своему второму голу за «Зенит».

– На мой взгляд, все усложнило удаление нашего игрока, потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше, чтобы играть лучше.

– Что скажете про поле? Показалось, оно было хуже, чем раньше.

– Да-да, показалось, что было много песка.

«Был уверен, что не проиграем «Зениту»

Зато с радостью с прессой разговаривали игроки «Динамо СПб». Например, Иван Соловьев.

– Как только узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Читал статью, что Манчини везде выигрывал Кубки, куда бы ни приезжал. Здесь «Динамо» остановило его.

– Откуда была такая уверенность?

– Был уверен в команде, что она не проиграет в основное время, будет биться. Так и получилось.

– Как игралось на стадионе?

– Нормально, хороший стадион. Болельщиков много пришло – не ожидал, что столько придет на эту игру.

– Из Кубка России вылетели еще ЦСКА, «Краснодар». Согласны, что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ?

– Не согласен, конечно. С одной стороны, команды ФНЛ выиграли – значит, в этом есть их заслуга. С другой, ЦСКА поехал вторым составом, да и вообще не все играли основой. Поэтому ничего такого нет. Тем более в Кубке команды ФНЛ обыгрывают клубы РФПЛ.

Автор двух мячей Артем Кулишев.

– Ребята – молодцы, всех поздравляю. Команда просто друг за друга билась.

– Соловьев был уверен в победе «Динамо». Вы предполагали такой результат?

– Ну как... «Зенит» – топовый клуб, конечно. Мне кажется, победе способствовало желание, командный дух. Мы бились с первой до последней минуты, поэтому и победили Настраивались как на последний бой. Не думали, что мы сильнее, но футбольный бог нам помог.

– После второго гола «Зенита» не было мысли, что они могут выиграть?

– Нет, нам нужно было просто успокоиться, взять мяч под контроль. Игра давалась. Ведя 2:0, у нас нет было мандража. Должны были навязывать свой футбол, «Зенит» давал играть. Слава богу, что помог пенальти.

Или экс-игрок «Зенита» Максим Рогов.

– Ощущения невероятные. Наверное, удаление нам немного помогло. Но победили заслуженно. Атмосфера была потрясающая: многие ребята из нашей команды впервые играли при таком большом количестве зрителей. Спасибо всем за поддержку: слышали и наших фанатов.

– Часто после матчей «Зенита» у соперника бывают претензии. Удивлены, что судили объективно?

– Судили все по делу. И пенальти был, и удаление было.

– Много команд РФПЛ вылетело из Кубка. Может, «Динамо СПб» теперь замахнуться на триумф?

– Разговоры идут. Посмотрим, надо идти от игры к игре. Поедем в Хабаровск и будем там играть на победу.

– «Зенит» смог чем-то удивить?

– Это же «Зенит», как он мог не удивить? Считаю, в первом тайме мы соперника переиграли, во втором немного подустали. Все-таки играли против сильной команды.

И вратарь Денис Книга, который иногда играл неуверенно.

– За счет чего смогли переломить «Зенит»?

– В первую очередь, удаление, тяжело был им играть вдесятером. Все равно «Зенит» – хорошая команда. Мы старались играть в свой футбол, как и всегда. Думаю, заслуженно выиграли матч.

– Удар Паредеса было сложно взять?

– Моя ошибка, не спорю. Просто мяч полетел чуть вверх, я подсел. Надо было просто ставить две руки. Так проблем не было.

И Михаил Коваленко, который раньше был капитаном молодежки «Зенита», а потом отслужил в армии и начал играть за «Динамо СПб».

– У меня пока только эмоции. Это фантастика – играть на таком стадионе. Короче, супер.

– У вас непростая история с уходом из «Зенита». Матч был принципиальный?

– Ну да, забрали в армию. Отслужил - ничего, бывает. Сейчас стараюсь в «Динамо СПб».

– Обсуждали судейские решения?

– Мне кажется, судейство было адекватное. Если говорить о ключевом моменте – наверное, пенальти. Хотя и после первого тайма вели 2:0, но потом пропустили. Ну ничего, так веселее вышло (смеется).

И еще один бывший игрок «Зенита» Павел Киреенко.

– Смогли победить за счет того, что в большинстве играли, отпускать такой матч нельзя было. Мы вели 2:0, незаслуженно было бы проиграть. В концовке мы собрались и забили гол. Для меня, как для воспитанника, матч был особенным.

– Судейство было объективным?

– Свистели и в нашу, и в их сторону. Проблемы у судей то были, то нет.

– Что скажете по поводу «СКА-Хабаровска» – следующего соперника по Кубку?

– Это вязкая команда, с ней будет сложно играть. Думаю, они тоже хотят выиграть кубок. Мы тоже хотим выиграть, как тут не выиграть, если мы «Зенит» прошли! Вылетать в 1/8 финала уже как-то не хочется.

И, наконец, Максим Барсов, который заставил сфолить Миху Мевлю.

– Смогли победить за счет желания и трудолюбия. Был план, и мы его выполнили. Сами понимаете, «Зенит» повыше уровнем, но командная работа дала результат.

– Как вам кажется, удаление и пенальти были справедливы?

– Конечно! В моменте с удалением Мевли я выходил один на один, а соперник сфолил.

– Значит, касание было?

– Да, я прокинул мяч и получил по ногам.