«Обыграли «Зенит», теперь надо брать кубок». Дерзкое «Динамо СПб»
Дзюба шутил про пирожки, а футболисты «Динамо СПб»
наслаждались вниманием журналистов. И пользовались этим.
И снова пирожки
Вылет «Зенита» из Кубка России – событие не
экстраординарное. В прошлом году – «Анжи» в 1/8 финала, два года назад –
тульский «Арсенал», три – «Тюмень». Да, в позапрошлом году была победа, но во
всех сериях бывают исключения.
Игроки «Зенита» после поражения от «Динамо СПб» выглядели
подавленными, интервью давать не хотели – только автографы. Минуту веселья внес
грустный Артем Дзюба: в толпе зенитовцев он прошел мимо журналистов, повернулся
и передразнил ожидающие лица. А затем бросил коронное Александра Рязанцева:
«Пирожки!».
Стойкими оказались только аргентинцы Эмилиано Ригони и
Леандро Паредес, их соотечественник Дриусси был грустен и отказался общаться
даже на родном испанском.
– Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый
тайм, – сказал Ригони. – Потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Но
пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно.
Капленко – молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было,
то было. Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с
«Краснодаром».
– Как вам поле?
Показалось, что оно стало хуже.
– Довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.
Леандро Паредес не был рад даже своему второму голу за
«Зенит».
– На мой взгляд, все усложнило удаление нашего игрока,
потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я
доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше,
чтобы играть лучше.
– Что скажете про
поле? Показалось, оно было хуже, чем раньше.
– Да-да, показалось, что было много песка.
«Был уверен, что не проиграем «Зениту»
Зато с радостью с прессой разговаривали игроки «Динамо СПб».
Например, Иван Соловьев.
– Как только узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Читал статью, что Манчини везде выигрывал Кубки, куда бы ни приезжал. Здесь «Динамо» остановило его.
– Откуда была такая уверенность?
– Был уверен в команде, что она не проиграет в основное время, будет биться. Так и получилось.
– Как игралось на стадионе?
– Нормально, хороший стадион. Болельщиков много пришло – не ожидал, что столько придет на эту игру.
– Из Кубка России вылетели еще ЦСКА, «Краснодар». Согласны,
что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ?
– Не согласен, конечно. С одной стороны, команды ФНЛ выиграли – значит, в этом есть их заслуга. С другой, ЦСКА поехал вторым составом, да и вообще не все играли основой. Поэтому ничего такого нет. Тем более в Кубке команды ФНЛ обыгрывают клубы РФПЛ.
Автор двух мячей Артем
Кулишев.
–
Ребята – молодцы, всех поздравляю. Команда просто друг за друга билась.
– Соловьев был уверен в
победе «Динамо». Вы предполагали такой результат?
– Ну как... «Зенит» – топовый клуб, конечно. Мне кажется, победе способствовало желание, командный дух. Мы бились с первой до последней минуты, поэтому и победили Настраивались как на последний бой. Не думали, что мы сильнее, но футбольный бог нам помог.
– После второго гола
«Зенита» не было мысли, что они могут выиграть?
– Нет, нам нужно было просто успокоиться, взять мяч под контроль. Игра давалась. Ведя 2:0, у нас нет было мандража. Должны были навязывать свой футбол, «Зенит» давал играть. Слава богу, что помог пенальти.
Или
экс-игрок «Зенита» Максим Рогов.
–
Ощущения невероятные. Наверное, удаление нам немного помогло. Но победили
заслуженно. Атмосфера была потрясающая: многие ребята из нашей команды впервые
играли при таком большом количестве зрителей. Спасибо всем за поддержку:
слышали и наших фанатов.
– Часто
после матчей «Зенита» у соперника бывают претензии. Удивлены, что судили
объективно?
– Судили все по делу. И пенальти был, и удаление было.
– Много команд РФПЛ вылетело из Кубка. Может, «Динамо СПб» теперь
замахнуться на триумф?
– Разговоры идут. Посмотрим, надо идти от игры к игре. Поедем в Хабаровск и будем там играть на победу.
– «Зенит»
смог чем-то удивить?
– Это же «Зенит», как он мог не удивить? Считаю, в первом тайме мы соперника переиграли, во втором немного подустали. Все-таки играли против сильной команды.
И
вратарь Денис Книга, который иногда играл неуверенно.
– За счет чего смогли переломить «Зенит»?
– В первую очередь, удаление, тяжело был им играть вдесятером. Все равно «Зенит» – хорошая команда. Мы старались играть в свой футбол, как и всегда. Думаю, заслуженно выиграли матч.
– Удар
Паредеса было сложно взять?
– Моя ошибка, не спорю. Просто мяч полетел чуть вверх, я подсел. Надо было просто ставить две руки. Так проблем не было.
И
Михаил Коваленко, который раньше был капитаном молодежки «Зенита», а потом
отслужил в армии и начал играть за «Динамо СПб».
–
У меня пока только эмоции. Это фантастика – играть на таком стадионе. Короче,
супер.
– Ну да, забрали в армию. Отслужил - ничего, бывает. Сейчас стараюсь в «Динамо СПб».
–
Обсуждали судейские решения?
– Мне кажется, судейство было адекватное. Если говорить о ключевом моменте – наверное, пенальти. Хотя и после первого тайма вели 2:0, но потом пропустили. Ну ничего, так веселее вышло (смеется).
И еще один бывший игрок «Зенита»
Павел Киреенко.
–
Смогли победить за счет того, что в большинстве играли, отпускать такой матч
нельзя было. Мы вели 2:0, незаслуженно было бы проиграть. В концовке мы
собрались и забили гол. Для меня, как для воспитанника, матч был особенным.
–
Судейство было объективным?
– Свистели и в нашу, и в их сторону. Проблемы у судей то были, то нет.
– Что
скажете по поводу «СКА-Хабаровска» – следующего соперника по Кубку?
– Это вязкая команда, с ней будет сложно играть. Думаю, они тоже хотят выиграть кубок. Мы тоже хотим выиграть, как тут не выиграть, если мы «Зенит» прошли! Вылетать в 1/8 финала уже как-то не хочется.
И,
наконец, Максим Барсов, который заставил сфолить Миху Мевлю.
–
Смогли победить за счет желания и трудолюбия. Был план, и мы его выполнили.
Сами понимаете, «Зенит» повыше уровнем, но командная работа дала результат.
– Как вам
кажется, удаление и пенальти были справедливы?
– Конечно! В моменте с удалением Мевли я выходил один на один, а соперник сфолил.
– Значит,
касание было?
– Да, я прокинул мяч и получил по ногам.
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция