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Кто хотел, тот и получил

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер "Арарата" Александр Григорян
Главный тренер "Арарата" Александр ГригорянФото: Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»

Хабаровские армейцы одержали волевую победу над московским «Араратом» и вышли в 1/8 розыгрыша Кубка России.

Матч

Арарат - СКА-Хабаровск - 1:2 (0:0)

Голы

Земченков 49 (1:0). Тараканов 67 (1:1 - автогол). Калинский 79 (1:2).

Состав

Арарат: Сугробов, Самошников, Тараканов, Квеквескири, Кацалапов, Хурцидзе, Ребко (Воронкин, 83), Пугин, Тобоев (Земченков, 27), Лебеденко, Павлюченко (Давидян, 82)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Гришко, Дедечко, Барбаро, Калинский, Баляйкин, Черевко, Корян (Федотов, 61), Никифоров, Казанков

Предупреждения:

Квеквескири, 48; Тараканов, 64; Самошников, 69 - нет

Место и дата

21 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Текстовая трансляция

Интрига этого матча не пряталась за скромной вывеской: одним было интересно – как одна из лучших на сегодня команд ПФЛ сыграет с представителем элиты. Других, в основном, биографов Александра Григоряна, интересовало – как он разберется с «частью своей истории». За «Арарат» были букмекеры и почти своя поляна, за гостей – их более высокий статус, беспроигрышная серия из шести матчей подряд и удивительно настырный форвард по фамилии, вы не поверите, Корян.

По ходу первого тайма, ввиду явного превосходства в активности, гости заставили букмекеров переобуться и уже СКА шел у них в фаворитах. Тот же Корян нанес по воротам москвичей пять (!) ударов. Один из них, в конце тайма, был наиболее опасным – из-за пределов штрафной – под перекладину. Однако Сугробов в прыжке перевел мяч на угловой. К перерыву на табло горели нули, не предвещавшие вяловатым хозяевам поля ничего хорошего во втором тайме.

Очевидно, в раздевалке Александр Григорян, как всегда, нашел нужные слова и, спустя три минуты после возобновления игры, Ребко с Земченковым соорудили 1:0. Первый слева подал, а второй в высоком прыжке отблагодарил. Впрочем, уже к середине тайма, несмотря на несколько сольных номеров араратовских звезд – Лебеденко и Павлюченко, Хабаровск прибрал-таки игру к рукам, а вскоре дважды забил. Сначала малоутомимый Корян обыграл Сугробова в красивой дуэли, а затем, после странного провала в центре обороны «Арарата» двое армейцев разыграли лишнего и Калинский закатил в пустые ворота.

Концовка прошла без замененных Ребко и Павлюченко, зато с большим количеством навесов в штрафную площадь гостей, что в отсутствии Романа выглядело довольно странным. Итог матча абсолютно закономерен – СКА больше хотел и больше получил – целый выход в 1/8 финала розыгрыша Кубка России. 

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