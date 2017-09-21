Кто хотел, тот и получил

Хабаровские армейцы одержали волевую победу над московским «Араратом» и вышли в 1/8 розыгрыша Кубка России.

Интрига этого матча не пряталась за скромной вывеской: одним было интересно – как одна из лучших на сегодня команд ПФЛ сыграет с представителем элиты. Других, в основном, биографов Александра Григоряна, интересовало – как он разберется с «частью своей истории». За «Арарат» были букмекеры и почти своя поляна, за гостей – их более высокий статус, беспроигрышная серия из шести матчей подряд и удивительно настырный форвард по фамилии, вы не поверите, Корян.

По ходу первого тайма, ввиду явного превосходства в активности, гости заставили букмекеров переобуться и уже СКА шел у них в фаворитах. Тот же Корян нанес по воротам москвичей пять (!) ударов. Один из них, в конце тайма, был наиболее опасным – из-за пределов штрафной – под перекладину. Однако Сугробов в прыжке перевел мяч на угловой. К перерыву на табло горели нули, не предвещавшие вяловатым хозяевам поля ничего хорошего во втором тайме.

Очевидно, в раздевалке Александр Григорян, как всегда, нашел нужные слова и, спустя три минуты после возобновления игры, Ребко с Земченковым соорудили 1:0. Первый слева подал, а второй в высоком прыжке отблагодарил. Впрочем, уже к середине тайма, несмотря на несколько сольных номеров араратовских звезд – Лебеденко и Павлюченко, Хабаровск прибрал-таки игру к рукам, а вскоре дважды забил. Сначала малоутомимый Корян обыграл Сугробова в красивой дуэли, а затем, после странного провала в центре обороны «Арарата» двое армейцев разыграли лишнего и Калинский закатил в пустые ворота.

Концовка прошла без замененных Ребко и Павлюченко, зато с большим количеством навесов в штрафную площадь гостей, что в отсутствии Романа выглядело довольно странным. Итог матча абсолютно закономерен – СКА больше хотел и больше получил – целый выход в 1/8 финала розыгрыша Кубка России.

