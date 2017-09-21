Шторм в 13 баллов! Как «Спартак» и «Адмирал» укачали болельщиков в Москве

Забросив 13 шайб «моряки» и «гладиаторы» решили исход матча только в овертайме. Хозяева победили 7:6, не поддавшись «морской болезни».

Удивительное равновесие было у «Спартака» и «Адмирала» перед этим матчем. Оба соперника набрали перед очной встречей по десять очков в 11 поединках. И оба занимали 12 место в своей конференции.

Как показала практика, равновесие оказалось весьма устойчивым. Счет в матче сравнивался аж пять раз! И до конца блюдя баланс соперники забросили на двоих 13 шайб с игры, прежде чем выявили победителя в овертайме.

«МОРЯКИ» ПОЙМАЛИ КУРАЖ

«Спартак» вернулся в Москву несолоно хлебавши в двух предыдущих матчах на Востоке. И что, особенно обидно для красно-белых, игру они показали вовсе неплохую – и в битве с «Нефтехимиком» (1:2), и, тем более, с «Салаватом» (4:5), когда едва не вытащили матч с 0:3.

Три последних поражения «Спартака» были оформлены с разницей в одну шайбу (сюда же можно приплюсовать поединок с «Йокеритом» - 3:4). Но за борьбу очков не начисляют.

«Адмирал» же, напротив, сейчас находится на подъеме. Дальневосточники, провалив старт чемпионата, неожиданно мобилизовались и вот уже в четырех матчах кряду набирают очки, переводя свои матчи в овертайм.

Ну и в отдельную строку надо вынести их поединок с ЦСКА, удививший всю КХЛ, в котором армейцы неожиданно уступили аутсайдеру с Востока (1:3). Как тут не почувствовать уверенность, не поймать кураж?

«Моряки» и в Москве быстро повели в счете. Но хозяева еще до перерыва вышли вперед. Сперва отличный хлесткий бросок под перекладину удался перешедшему летом из СКА защитнику Дмитрию Юдину. Затем бывший питерский форвард Александр Хохлачев быстро убежал в контратаку по левому флангу и точным пасом вывел на бросок Игоря Мирнова – 2:1

Но стоило красно-белым выйти вперед, как маятник тут же качнулся обратно. Потому что на первой же минуте «Адмирал» подравнял цифры на табло, реализовав большинство. Затем гости вышли вперед – 2:3. И…

ЛУЧШИЙ ГОЛ – У ЖАФЯРОВА

«Качели» тут же пошли в обратную сторону. Еще одна удачная контратака хозяев. Затем им удается уже позиционная атака и 4:3. Так закончился второй период. «Спартак» вновь ушел на перерыв, имея преимущество в одну шайбу.

Ну а дальше вы, наверное, догадались.

В самом начале третьего периода гости счет сравняли. Отметим дубль Виктора Александрова. Кстати, гол он опять забил после изящного паса Владимира Ткачева. А затем «Адмирал» вышел вперед.

И я соглашусь с комментатором этого матча, что этот гол Дамира Жафярова, уже девятый по ходу встречи, оказался самым красивым. Потому что можно сколько угодно упрекать вратарей за крупный счет. Но заезжий «морячок» одним финтом убрал в сторону сразу трех спартаковцев, продвигаясь от борта к центру. И отправил шайбу в сетку упредив бросившегося на него четвертого соперника – 4:5.

По логике матча после этого очередь забивать должна была перейти к «Спартаку». И, когда Жафяров спустя пару минут оформил дубль. Я решил, что все, в системе наконец то наступил сбой – 4:6! Да и опять же, укачивать «моряков» должно меньше.

Но не тут-то было…

МОСКВИЧИ СРАВНЯЛИ СЧЕТ ЗА 0,4 ДО СИРЕНЫ!

За оставшееся время «Спартак» восстановил равновесие о котором было много сказано выше. Причем, «гладиаторы» сравняли счет за одну секунду до сирены. Если точнее – за 0,4 секунды! И из-за этой шайбы она известила не об окончании матча, а лишь о начале третьего перерыва – 6:6. Первым героем матча становится 33-летний защитник «Спартака» Алексей Пепеляев. Очень эффектно набравший свое первое результативное очко в этом сезоне…

Вторым – его партнер Анатолий Никонцев, поставивший в матче точку на 63 минуте овертайма. Хотя я не сомневаюсь, что если бы игра продолжалась, инициатива вновь перешла бы к «Адмиралу» и гости опять вышли вперед, и…

В общем каждый получил в том матче по заслугам. Хозяева – наконец победу, а не поражение на характере, за то, что не поддались «морской болезни». Гости – продолжение результативной серии.

Ну а зрители – уйму впечатлений и полное удовлетворение от феерично проведенного вечера. 7:6 в хоккее – это действительно очень круто! Но на следующий матч «Спартака» я, пожалуй, на всякий случай захвачу таблетки – от укачивания.