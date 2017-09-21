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По всем фронтам. Почему вылет из Кубка – удар для «Локомотива»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Локомотив" вылетает из Кубка России
"Локомотив" вылетает из Кубка РоссииФото: Twitter.com

Корреспондент «Советского спорта» – об очередном поражении команды Юрия Семина.

Матч

Крылья Советов - Локомотив - 3:2 (0:0)

Голы

Башкиров 52 (1:0). Миранчук А. 76 (1:1). Пейчинович 84 (2:1 - автогол). Кверквелия 90 (2:2). Кленкин 108 (3:2).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Таранов (Чочиев, 100), Зотов, Надсон, Кленкин, Башкиров, Мияилович, Зинков, Ткачук, Немчанинов (Ланин, 75), Корниленко (Самодин, 63)

Локомотив: Медведев, Михалик, Кверквелия, Ротенберг (Рыбус, 56), Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов И., Миранчук А., Фернандеш (Миранчук А., 46), Тарасов, Лысов, Эдер

Предупреждения:

Башкиров, 32; Конюхов, 115 - Тарасов, 86; Михалик, 103

Место и дата

21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция

БЕЗ БАЛАНСА

«Локомотив» вылетел из розыгрыша Кубка России, но сделал это не так, как принято у клубов премьер-лиги. В Самару железнодорожники привезли основу и выставили ее, несмотря на то, что уже через три дня выходить на тяжелейший матч с «Ростовом». Отдых получили разве что фланговые игроки: Рыбус и Виталий Денисов остались в запасе, а Фарфана не оказалось даже в заявке.

Все логично – в схеме, которую использует «Локомотив» по ходу этого сезона, на «крайков» выпадает огромная нагрузка, поэтому появление молодого, моторного Лысова на левом фланге никого не удивило. А вот наличие в стартовом протоколе фамилии Ротенберг стало сюрпризом. Сейчас уже сразу и не вспомнишь, когда в последний раз Борис выходил на поле в стартовом составе не то что «Локомотива», а в принципе футбольного клуба.

Но смущало не только это. Железнодорожники приехал побеждать, выставили всех креативщиков, кроме Алексея Миранчука, но при этом добровольно отключил один фланг от участия в атакующих действиях. Футбольные качества Бориса Ротенберга всем хорошо известны – вперед он практически не ходит.

А ведь игровой баланс – залог успеха в матчах, когда тебе нужно реализовывать превосходство в качестве и мастерстве игроков. Да, «Крылья Советов» в порядке, спорить с этим бессмысленно. В ФНЛ они делят первое место с «Енисеем» и с каждым туром выглядят все лучше. Но «Локомотив» с группой атаки из Фернандеша, Антона Миранчука и Эдера пока мощнее.

Да и мотивации перед этим матчем у команды Семина было достаточно. Поражение от «Амкара», серия из трех матчей без побед, два из которых на ноль в атаке – все это давило на мозжечок и заставляло игроков «Локомотива» с первых минут бежать вперед. Надо сказать, что дебютные атаки железнодорожников в этом матче выглядели весьма перспективно – Игорь Денисов мог забивать уже на восьмой минуте.

ПРОСТОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА

Но Конюхов спас «Крылья» и дальше игровой рисунок «Локомотива» начал постепенно размываться и становиться всем менее понятным. Лысов постоянно застревал в атаке и не успевал участвовать в оборонительных действиях – по ситуации его вынужденно страховали либо Денисов, либо Пейчинович. Фернандешу пытались расчищать место под игру один в один, но португалец постоянно упирался в защитников самарцев.

Центральная зона у «Локомотива» в очередной раз оказалась перегружена. Денисов, Тарасов, Фернандеш и Миранчук делали все, что угодно, но только не продвигали мяч в штрафную. За весь первый тайм креативная группа железнодорожников выдавила из себя лишь две попытки проникающей передачи.

И это при том, что оборонительный блок «Крыльев Советов» не был перенасыщен футболистами. Команда Тихонова вышла играть в футбол и позволяла делать это сопернику. Четыре защитника и всего один чистый опорник – это очень смело для клуба ФНЛ. Но игроки «Локомотива» вместо того, чтобы пользоваться возможностью и разыгрывать мяч в финальной трети поля, практически полматча пытались банально понять друг друга.

А когда «Крылья» забили, игру пришлось упрощать. Ротенберга заменил Рыбус, который получил задание обыгрывать, лезть в штрафную, смещаться в центр и бить по воротам. Поляк оживил атакующие действия «Локомотива», но одновременно с этим заглох левый фланг. Заменивший Фернандеша Алексей Миранчук привычно много работал с мячом, но никак не мог поймать момент грамотного открывания Эдера.

Поэтому в одном из эпизодов 59-й номер «Локо» психанул, проломился к штрафной и, не надеясь ни на кого, пальнул по воротам – из этого эпизода вырос первый гол железнодорожников. Мяч аккуратно срикошетил от бедра Михалика и оказался в сетке.

ИСТЕРИКА

После этого команда Семина допустила ключевую ошибку, которая и привела к вылету из Кубка. Сравняв счет, «Локомотив» полетел добивать «Крылья». В какой-то момент действительно показалось, что самарцы подсели физически и совсем перестали контратаковать, но это была лишь видимость.

Автогол Пейчиновича на 85-й минуте повысил градус истерики в рядах «Локомотива» до запредельного уровня, но красно-зеленые спаслись. Кверквелия пришел в чужую штрафную, обработал сложную передачу и закатил мяч в ближний угол. И вот тут бы в перерыве тренерскому штабу дать задание: «Сыграйте прагматичнее, не надо никуда лететь».

Но этого не произошло. Железнодорожники продолжили нестись вперед с квадратными глазами и нарвались на контратаку, которая оказалась фатальной. Чочиев покатил поперек штрафной на Кленкина и полузащитник самарцев расстрелял пустые ворота. В оборону у «Локомотива» в этот момент бежали Кверквелия, Михалик и Антон Миранчук. На 108-й минуте.

В итоге, команда вылетела из Кубка, больше половины игроков основного состава отбегали по 120 минут, полузащитника Ивана Галанина, которого выдернули из фарм-клуба, так и не проверили, а в воскресение уже матч с «Ростовом». Кажется, «Локомотив» проиграл по всем фронтам.

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