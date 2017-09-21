16 фактов об 1/16 финала Кубка России

Свой первый раунд Кубка России клубы премьер-лиги провали напрочь: в следующую стадию вышли лишь 6 команд из 16.

«Зенит» после 10 беспроигрышных матчей в чемпионате России (7 побед и 3 ничьи) и 3-очкового отрыва от ближайшего преследователя («Краснодар») впервые проиграл во внутреннем турнире под руководством Роберто Манчини. Лидер РФПЛ во встрече с другим клубом из Санкт-Петербурга «Динамо» играл в меньшинстве, начиная с 10-й минуты. После первого тайма проигрывал 0:2, во втором смог сравнять счет, однако в дополнительное время все-таки уступил, пропустив решающий гол с пенальти – 2:3.

Проиграв в Курске «Авангарду» (0:1 в дополнительное время), ЦСКА лишь в пятый раз завершил борьбу за Кубок России в 1/16 финала. Причем впервые это случилось в двух розыгрышах подряд. В сезоне-2016/17 армейцы на этой стадии со счетом 1:2 уступили в Красноярске «Енисею».

Более 13 лет «Спартак» не мог обыграть «Кубань» в Краснодаре. В предыдущий раз он победил здесь 4 августа 2004 года – со счетом 2:1, забив решающий гол на 90-й минуте. И с тех пор его безвыигрышная серия в гостях с кубанцами составила 9 матчей (5 ничьих и 4 поражения). В том числе, красно-белые проиграли здесь менее двух лет назад в 1/8 финала Кубка России-2015/16 (0:1). С 10-й попытки спартаковцы прервали эту серию, обыграв «Кубань» со счетом 2:0.

«Краснодар» с тех пор, как выступает в премьер-лиге, не смог пробиться в 1/8 финала лишь во второй раз. В розыгрыше-2011/12 он в Воронеже проиграл «Факелу» (1:2). Нынче краснодарцы с тем же счетом уступили «Томи» в Томске, где в последнем туре чемпионата России-2016/17 разгромили хозяев со счетом 5:1.

Самым исторически богатым в 1/16 финала стало противостояние «Крыльев Советов» и «Локомотива»: соперники провели 49-й матч в российской истории. Самарцы добились лишь 11-й победы (при 28 у «Локомотива») и впервые обыграли железнодорожников в Кубке России. Ранее «Локо» в этом турнире дважды брал верх: дома в полуфинале-1996/97 (1:0) и в гостях в 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша (3:1).

«Локомотив», уступив в Самаре, оформил 13-й вылет действующего победителя Кубка России в 1/16 финала. По этому показателю он сравнялся с ЦСКА (по 3 раза), дважды такая участь постигла «Спартак», по одному разу – «Торпедо», «Зенит», «Терек», «Рубин» и «Ростов». Любопытно, что только два клуба по два раза выбивали из борьбы обладателя трофея в 1/16 финала. «Амкар» в розыгрыше-1998/99 обыграл «Спартак» (1:0), а в турнире-2004/05 по сумме двух матчей оказался сильнее «Терека» (1:0 в гостях и 0:0 дома). А «Урал» в течение трех розыгрышей со счетом 1:0 победил «Локомотив»-2007/08 (в дополнительное время) и ЦСКА-2009/10.

Разгромив на своем поле «Ахмат» со счетом 3:0, лидер чемпионата ФНЛ «Енисей» одержал 12-ю (!) домашнюю победу подряд в официальных матчах. Эта серия стартовала еще в прошлом сезоне. А в последний раз красноярцы не смогли выиграть дома 19 марта, когда со счетом 0:1 уступили «Тосно».

Самую крупную победу в 1/16 финала одержал «Амкар» (4:0 в гостях над «Факелом»), который за один матч забил больше, чем в 10 стартовых турах премьер-лиги (лишь 3 мяча). Это пятая крупная победа пермяков в Кубке России в XXI веке, но впервые они выиграли с разницей «+4». А еще крупнее побеждали в Кубке страны лишь однажды: в своем самом первом матче в этом турнире 21 апреля 1996 года «Амкар» со счетом 6:0 разгромил пермское «Динамо» в 1/256 финала.

Проиграв в Ярославле «Шиннику» со счетом 0:3, «Урал» потерпел первое крупное поражение в Кубке России за 16 с лишним лет. 6 июня 2001 года тогда еще «Уралмаш» в 1/64 финала уступил КАМАЗу в Набережных Челнах со счетом 1:5.

Три клуба впервые пробились в 1/8 финала, причем два из них победили со счетом 1:0, забив в концовках. Основанный в 2013 году «Тамбов», лишь в пятый раз участвующий в Кубке России, обыграл «Арсенал» благодаря мячу Алексея Скворцова на 90-й минуте. Курский «Авангард» взял верх над ЦСКА и вовсе в дополнительное время: на 114-й минуте победный пенальти реализовал Дмитрий Коробов. Ну а нижегородскому «Олимпийцу» для первого выхода в 1/8 финала потребовалось всего три розыгрыша Кубка: он на своем поле по пенальти переиграл «Уфу» (4:1 после 1:1 по итогам 120 минут).

В пятый раз, как и «Тамбов», участвует в Кубке России и «Тосно», который неизменно добирается как минимум до 1/8 финала. Лучший результат дебютанта РФПЛ – выход в четвертьфинал в розыгрышах-2013/14 и 2016/17.

Первый матч в Кубке России после завоевания трофея в сезоне-2013/14 выиграл «Ростов». После того триумфа он трижды подряд выбывал из борьбы в 1/16 финала, пропустив в трех матчах 8 безответных мячей: в розыгрыше-2014/15 – от «Сызрани-2003» (0:3), в следующем – от «Тосно» (0:1 в дополнительное время), в прошлом – от московского «Динамо» (0:4). На этот раз ростовчане со счетом 2:0 одолели «Волгарь» в Астрахани.

Целый месяц не может забить «Динамо». Последний мяч 20 августа в домашнем матче с «Уфой» (1:1) на свой счет записал Александр Зотов. С тех пор с учетом игры против сборной России бело-голубые провели 5 безрезультативных матчей. А их безголевая серия превысила 8 часов (483 минуты).

На протяжении 10 лет «Спартак» из Нальчика, обыгравший по пенальти «Динамо» (4:2), не мог пробиться в 1/8 финала. В розыгрыше-2007/08 нальчане, переиграв «Шинник» (2:1 в гостях в дополнительное время) и «Рубин» (3:2 дома), смогли пробиться в четвертьфинал, в котором на выезде уступили будущему обладателю трофея ЦСКА (1:2). С тех пор спартаковцы 7 (!) раз завершали свое выступление в 1/16 финала.

«Уфа», уступив по пенальти «Олимпийцу», не может добиться победы в 7 матчах подряд (2 ничьи и 5 поражений). Последний успех команды Сергея Семака датирован 5 августа – 3:2 дома с «Ахматом».

Лишь 6 из 16 клубов премьер-лиги вышли в 1/8 финала: «Амкар», «Ростов», «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Спартак» и «Тосно». Причем среди них не оказалось ни одной из четырех лучших команд чемпионата («Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА). Столь же неудачно они выступали в розыгрыше-2013/14, когда после 1/16 финала «выжили» «Краснодар», «Ростов», «Спартак», «Терек», «Томь» и ЦСКА. А абсолютный рекорд был установлен в Кубке России-2009/10. Тогда в 1/8 финала пробились лишь 4 (!) клуба из РФПЛ – «Амкар», «Зенит», «Москва» и «Спартак».