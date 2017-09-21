Александр Григорян: Только конченая свинья может вот так относиться к тренеру

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян после проигранной кубковой игры со «СКА-Хабаровск» поделился своими размышлениями о матче.

– Как прокомментируете игру, что не получилось?

– В первом тайме у Хабаровска было ощутимое преимущество, которое они воплотили в 2-3 голевых момента, где нас выручил вратарь. Во втором тайме внесенные нами коррективы позволили забить гол, как мы и планировали со стандарта. Сразу после забитого мяча было выиграно одно единоборство со стороны Земченкова, и он мог забивать второй гол при счете 1:0 в нашу пользу.

В целом второй тайм, с точки зрения взаимодействий, более-менее нам удавался. Но здесь надо отметить высокий уровень соперника. Обвинить нас в недонастрое или в недостаточной самоотдаче – нельзя. Я считаю, что все-таки Хабаровск победил заслуженно, потому что уже в первом тайме они могли решить исход матча.

– С чем связано такое негативное отношение болельщиков «СКА-Хабаровск» лично к вам?

– Два года назад я приехал в Хабаровск со своими помощниками и тренерским штабом, куда, кстати, входил Поддубский. И мы титаническими усилиями вытащили команду, оставили в первом дивизионе. В следующий сезон доукомплектовались, подготовились, и клуб я оставил после 24 туров на третьем месте. Команда, которую я готовил, вышла через стыки в премьер-лигу. До этого в 2011 году мой приход в Хабаровск был ознаменован лучшим результатом команды: после 24 туров она снова была на третьем месте, но меня тогда убрали.

Я бы мог в ответ этим товарищам, именно тем, кто орал оскорбительные кричалки в мой адрес, сказать, кто они на самом деле. Пройдет время, все устаканится, и это уйдет в историю. А историю не обманешь. И в итоге останется одно: самый успешный тренер за все время существования «СКА-Хабаровск» – это Александр Григорян. Поэтому, как бы они ни пыжились, я этого не принимаю. Есть мысль, что им обрабатывают мозги, потому что только совершенно безумный человек или по моральным качествам конченая свинья может вот так относиться к тренеру, без которого Хабаровск не играл бы в премьер-лиге.

– У вас есть предположения, кто подстрекал болельщиков «СКА-Хабаровск» против вас?

– Нет, вы меня вытянули на откровенность, теперь толкаете в крайности. Не знаю я, кто это может быть. Я что лейтенант Коломбо?

– С чем была связана замена Тобоева?

К сожалению, в кубке России всего три замены, поэтому очень важно угадать изначальный состав. У Тобоева небольшой опыт игры в стартовом составе и практически нет опыта игры с командами премьер-лиги. Он в какой-то степени подвел нас, поскольку не смог настроиться на игру. Он абсолютно выпал из процесса, не продемонстрировав и 50% своих возможностей. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы сделать раннюю замену.

– Как оцените игру опытных футболистов Лебеденко и Павлюченко?

– Я думаю, игра не устроила, прежде всего, их самих. Они лидеры в нашей команде. И на сегодняшний день вопросы, связанные с дисциплиной в коллективе, контролируют именно они. В этом случае, как правило, футболисты берут на себя ответственность за команду. Я лидеров не меняю, я на лидеров опираюсь и вместе с ними делю ответственность за результат.

Если судить по тому, как выступили наши лидеры и я как главный тренер, то надо было менять всех: и меня, и их. Но что ни делается, все к лучшему. Во всяком случае я увидел, как мы выглядим на фоне команды из премьер-лиги. Наши лидеры, как известно, поиграли не только в премьер-лиге, но и на высоком европейском уровне.

– Как скоро Измайлов вернется в строй?

– После травмы, полученной в матче с Белгородом, он при мне сыграл один матч. До сих пор он не восстановился. Тренируется пока в общей группе, но по-прежнему чувствует дискомфорт. Кстати, Рома Павлюченко тоже играл сегодня после травмы, и это сказалось на игре.