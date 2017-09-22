Федун, срочно засылайте разведчиков на Волгу и на Енисей!

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет, почему кубковые матчи доставили ему удовольствие.

Хотелось, ей-богу, заткнуть уши, дабы защититься от кромешного нытья, сопровождавшего массовый исход команд премьер-лиги из розыгрыша Кубка России. И выдать протестующее: вы глубоко неправы, коллеги, в своих депрессивных оценках происходящего! Вы, может быть, такие же формалисты, как те представители высшего общества, вышедшие на провинциальные арены отбыть номер.

Вполне согласен с Виктором Гончаренко: 1/16 кубкового розыгрыша первым делом предназначена для того, чтобы подарить праздники российской футбольной глубинке. А кто из старших по рангу как к кубковому жанру отнесся – сугубо их частное дело. Не захотели взвалить на себя дополнительную обузу? Да и черт с ними! Вот увидите, им же самим –когда-нибудь потом – сие пренебрежение аукнется!

Не верите? А вы спросите у «Тосно» или «СКА – Хабаровска». Не в тот ли исторический для клуба из Ленобласти день, когда он, пребывая в младенческом еще возрасте, срезал в кубовом матче сам «Спартак», шевельнулся в клубных недрах импульс добраться до премьер-лиговых высот? И там хорошенько пошуметь, назначив, в частности, «Спартак» одной из первых доступных мишеней?

И Хабаровск вряд ли выстоял бы недавно под массированным спартаковским обстрелом, коли в предыдущем кубковом розыгрыше не попробовал бы успешно свои силы на красно-белом, пусть и резервном, оселке. А так – знаем, плавали, не боги горшки обжигают.

ВЕСТИ ИЗ БУДУЩЕГО

Словом, по мне так кубковые дни предоставили приятную и нечасто подворачивающую возможность навести фокус на младший дивизион. Разнообразив свои зрительские будни. Тем более что нынче там вон сколько интересных тренеров собралось! Андрей Тихонов. Дмитрий Аленичев. Андрей Талалаев. Игорь Черевченко. Александр Точилин. И вряд ли хоть для одного из них уровень ФНЛ – заведомый потолок.

«Енисей» Аленичева и «Крылья Советов» Тихонова – плечо в плечо – идут в премьер-лигу отточенным маршевым шагом. Вот где работа-то для спартаковского селекционного, точнее бы назвать, – кадрового отдела! Если угодно, сам спартаковский Дух велит красно-белым менеджерам проявлять неослабное внимание к тренерской карьере обоих. И периодически любопытствовать: есть ли прибавка в тренерском потенциале? Насколько умело держат свои команды под контролем? Расширяется ли тактический арсенал? Обогащается ли тренировочный процесс? Имеет, право, смысл даже заслать разведчиков в Красноярск и Самару.

Но это при условии, что в клубе «Спартак» существует стратегический отдел, призванный заботиться о будущем. В чем приходится сильно сомневаться. А ткнуть пальцем в сторону Европы и угодить прямиком в такого вот оригинала Карреру, который устроит чемпионскую вспышку, – такое дикое везение случается разок в полвека, не чаще.

Да, оба уже работали в спартаковском штабе. И если по уму и по стратегическому расчету, то и расставаться – когда в «Спартаке» это сочли нужным – следует в таких случаях по-доброму. Да, Андрей, да, Дмитрий, пока что-то не срослось, но мы отнюдь не считаем наши с вами отношения исчерпанными. Будет внимательно следить за вашим тренерским прогрессом.

Кстати сказать, Дмитрий Парфенов тоже «Спартаку» не чужой человек. И на его труды клубу тоже стоило бы обратить заинтересованное внимание. Да только вот Леонид Федун, вместо того чтобы поручить своим сотрудникам приглядеться к работе спартаковского человека, уже приведшей, например, к тому, что Антон Заболотный кладет голы подряд ЦСКА, «Локо» и «Спартаку», вроде как насылает проклятие на парфеновского форварда… Разоблачая тем самым себя как простака-болельщика, но не руководителя-стратега.

СИБИРСКАЯ «БАРСЕЛОНА»

А тем временем аленичевский «Енисей» исполняет в контексте ФНЛ, похоже на то, «Барселону» славных времен Гвардиолы. Сразу-то и не поймешь, что меж ним, «Енисеем», и «Ахматом» произошло в красноярском манеже. Неужели основной состав гостей заглянул в колоритный сибирский город только чтобы сравнить его достопримечательности с увиденными накануне хабаровскими? Вдумайтесь: Аленичев в преддверии стыка с Самарой Тихонова сделал в своей основе даже больше ротации, чем Олег Кононов, игравший вполне основным составом. Причем его, Кононова, лицо приобретало по ходу игры все более страдальческое выражение. Сильно отличавшееся от философского взгляда Гончаренко на происходившее в Курске. Ибо сибирская «Барса» методично его команду раскатывала.

Так, как сейчас с Аленичевым, «Енисей» не шел по турнирной дистанции еще никогда. Даже в прошлом сезоне с Тихоновым. Да и «Арсеналу» в ФНЛ – если обратиться к тренерской динамике Дмитрия Анатольевича – подобная ровность шага в предспартаковские времена Аленичева не давалась. А тут – почти каток, и сыгран-то уже без малого целый круг, хотя в лиге есть соперники со свежим премьер-лиговым опытом.

ПОРТРЕТ ТИХОНОВА НА САМАРСКОМ ГАЗОНЕ

Ну, а «Крылья» Тихонова и вовсе совершили в кубковом матче то, что не удалось ни ЦСКА, ни «Спартаку» – зарубились с «Локо» на встречных курсах и вышли из этой зарубы со щитом. Притом что Юрий Семин, самый кубковый тренер России, любимым соревнованием уж ни в коем случае не пренебрег. А для Тихонова, на минуточку, это был первый в его практике главного матч со столь статусным соперником.

И Самара, не откладывая в долгий ящик, создала на родном поле прямо-таки коллективный портрет своего тренера. Это ведь его жилка, его норов, его порода – любимца спартаковской торсиды игрока Тихонова – проскочить сквозь игольное ушко, достать недосягаемый вроде бы мяч, одним словом – изловчиться. И именно так «Крылья» открыли счет, именно так вратарь Конюхов пальцем(!) отвел неотразимый, казалось, выстрел Эдера, именно так хозяева довели до ума на исходе второго рабочего часа, разыграв мяч набело, решившую игру комбинацию.

Такая команда, команда тренера Тихонова, пожалуй что не сдастся никогда.

Так что господину Федуну, если он действительно желает «Спартаку» основательного и успешного будущего, нужно срочно высылать опытных разведчиков в Самару и Красноярск.

А на десерт – характерный кубковый стоп-кадр из Питера. У кромки озабоченный Роберто Манчини, звезда международного масштаба; в проходном кубковом матче он вынужден внепланово тратить силы своих ведущих игроков накануне ключевого матча с «Краснодаром». А рядом – невозмутимый Александр Точилин, руки в брюки, без году неделя работающий главным тренером на уровне ФНЛ. И начинающая невозмутимость побеждает звездную озабоченность.

Так что не стоит недооценивать кубковые сюжеты! Быть может, они готовят нашему футболу более светлое будущее.