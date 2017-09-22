Отстаньте от Кубка России – с ним все нормально

Корреспондент «Советского спорта» защищает Кубок России, который не должен страдать из-за хрупкости вашего внутреннего мира.

ОБЯЗАТЬ ЦСКА КУПИТЬ НОВИЧКОВ?

Надоедливее очередей в поликлиниках может быть только перманентная нудная рефлексия о неуважении к Кубку России. Никому он, мол, не нужен – ни болельщикам, ни командам РФПЛ, которые выставляют вторые составы, ни ТВ, отдающему за просто так трансляции клубам.

Но, во-первых, не все так плохо, как вам кажется с дивана. Только ЦСКА - в Курске - выставил откровенных резервистов с редкими вкраплениями игроков основы (вроде Натхо, Васина, Чалова и вышедшего на замену Головина). А остальные команды РФПЛ, например, «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Ростов» выпустили вполне боевые составы. Да, применили небольшую ротацию, но никто на Кубок не забивал. Это называется рациональность.

Где еще по-вашему играть ребятам вроде Оланаре, армейцам Гордюшенко и Кучаеву, молодому зенитовцу Капленко и не очень молодому – Жиркову, талантливому Полозу, вратарю «Локомотива» Медведеву, которым так все восхищались весной? Может, сразу на ЧМ их отправлять?

Даже в Англии, где Кубок чтят чуть ли не также рьяно как королеву, топ-клубы активно применяют ротацию во втором по значимости национальном турнире. Великий Венгер вообще каждый год обкатывает молодежь на ранних стадиях, а иногда - и на поздних. Поэтому обязать клубы РФПЛ, как некоторые предлагают, играть в Кубке только основным составом – это бред. Тогда следующим распоряжением надо обязать ЦСКА купить дополнительных игроков для обоймы. А вообще все клубы РФПЛ заставить играть красиво и хорошо, чтобы только пятками и рабонами били по воротам.

Это будет логично, по крайней мере.

РАЗВЕ БЫЛО СКУЧНО?

Во-вторых, неправда, что 1/16 финала получилась скучной. Если вам был неинтересен матч «Енисей» - «Ахмат», скорее всего, вам неинтересен и футбол вообще. Команда Аленичева вторым, кстати, составом вынесла основу «Ахмату» (не было только Уциева и Иванова), забивая на любой вкус: дальним ударом, после элегантного забегания за спину и прострела на пустые ворота, смачным ударом слета после очередной толковой комбинации.

«Крылья Советов» и «Локомотив» устроили бойню в Самаре, «Зенит», повторюсь, вполне боевым составом – с Паредесом, Ригони, Полозом, Анюковым, Жирковым, Нобоа, Новосельцевым (все ведь достойные ребята) – к перерыву «горел» 0:2 питерскому «Динамо», потом начал героически спасаться, но в итоге все равно проиграл. Видели лицо Манчини на последних минутах, когда он, понимая, что игра уходит, стал спешно поднимать со скамейки Дзюбу? Не похож был итальянец на человека, которому Кубок не нужен. А как «Томь» зарубилась с «Краснодаром»? Чудо же. Да тот приехал без Смолова, но с Мамаевым и остальными, и матч от этого менее интересным не стал.

10 вылетевших клубов РФПЛ из 16 – это, конечно, сильно. Но это не проблема Кубка России. Это проблема российских грандов, которые в достойных составах умудряются нарываться на проблемы в гостях с клубами ФНЛ.

И третье: якобы слабая ТВ-картинка. Вот это точно не проблема Кубка России. У некоторых команд РФПЛ такой показ матчей, что хочется переключить на другой канал. А вы требует качества от клубов ФНЛ и ПФЛ, для многих из которых заявиться на сезон – уже достижение. Давайте все-таки направлять претензии по адресу.

Итого: это не Кубок России слабый и неинтересный - 1/16 финала вообще одно из самых огненных явлений в российском футболе, это вы хотите увидеть больше, чем может и должен давать этот турнир.