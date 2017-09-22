Таких подарков от «Зенита» «Спартак» еще не получал, а в «Локо» - траур (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Главным событием четверга в российском футболе стала вторая волна матчей 1/16 финала кубка России по футболу.

Один город – две команды?

Самое интересное противостояние проходило в Санкт-Петербурге, где игралось первое за долгое время дерби – «Зенит» встречался с «Динамо» СПб. Один город – одна команда. Этот известный девиз болельщиков сине-бело-голубых больше не действителен. Теперь официально. «Динамо» в игре с сумасшедшим сценарием в дополнительное время обыграло «Зенит» и вышло в следующую стадию Кубка России.

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

В «Динамо» победу над лидером премьер-лиги восприняли, как знак того, что команда может пробиться и дальше в Кубке России. Чем черт не шутит – может и на трофей можно будет замахнуться.

«Обыграли «Зенит», теперь надо брать кубок». Дерзкое «Динамо СПб»

Зато в главном клубе северной столицы на поражение отреагировали так, как это делал весь прошлый сезон экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу – обвинили во всем арбитра. Роберто Манчини уверен, что матч был омрачен судейским беспределом. Годом ранее тактика постоянных жалоб на судью ничем хорошим не закончилась.

«Матч был омрачен, просто сломан». Манчини нашел виноватого в провале

Подарок для «Спартака»

Вылетели в четверг из Кубка России и другие лидеры турнирной таблицы в чемпионате России – «Локомотив». Такое впечатление, что команда Юрия Семина, сенсационно начавшая сезон, вдруг резко перестала играть. На этот раз железнодорожники, правда полурезервном составом, проиграли «Крыльям Советов». И здесь не обошлось без дополнительного времени.

По всем фронтам. Почему вылет из Кубка – удар для «Локомотива»

Одним из немногих клубов второй лиги, которые пробились в 1/16 финала Кубка и получили шанс встретиться с командой премьер-лиги, стал московский «Арарат». Правда, дальше столичному клубу пойти не удалось. Команда Александра Григоряна, ведя в счете, все же уступила его бывшим подопечным из «СКА-Хабаровска». Зато «Арарат» показал, что готов неплохо смотреться даже на фоне элиты российского футбола. А тренер показал фанатам гостей средний палец. Зачем? Он объясняет…

Александр Григорян: Только конченая свинья может вот так относиться к тренеру

Настоящий фурор произвел «Енисей», который возглавляет Дмитрий Аленичев. Лидеры ФНЛ не просто переиграли, а разгромили команду премьер-лиги. Под каток попал грозненский «Ахмат».

Волшебный «Енисей». Команда Аленичева вторым составом разгромила «Ахмат»

Не смогла пробиться дальше и «Уфа». Клуб Сергея Семака только по пенальти уступил нижегородскому «Олимпийцу».

«Уфа» вылетела из Кубка России, уступив по пенальти «Олимпийцу»

Всего же из розыгрыша Кубка России на самой ранней для себя стадии, когда играть предстоит с соперниками классом ниже, вылетели сразу десять клубов премьер-лиги. Пока все это выглядит, как отличный подарок московскому «Спартаку», который уверенно идет к третьему для Массимо Карреры, если итальянский тренер, конечно, доработает до финала.

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

Мы же решили подвести итоги Кубка России по футболу – собрали 16 фактов о 1/16 финала турнира, который позволяет сравнить силу клубов трех профессиональных лиг нашего футбола.

16 фактов об 1/16 финала Кубка России

Кстати, вылет сильных соперников – не единственная хорошая новость для «Спартака». В четверг вечером СМИ сообщили о том, что капитан клуба Денис Глушаков подписал-таки трехлетний контракт с командой. Отличная новость к игре с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

СМИ: Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»

