Красно-белый фанат избежал тюрьмы

Как сообщает словенская газета «Вечер», болельщик «Спартака» Андрей Мартьянов, арестованный после гостевого матча москвичей с «Марибором» за драку с полицейским, выразил раскаяние и был выдворен из Словении.

Уже вчера он должен был прибыть в Москву, где за него переживала семья - жена и ребенок.

25-летнего Мартьянова обвинили в нападении на омоновца сзади и ударах по голове, в результате которых тот практически остался без передних зубов. По сообщению полиции, нападавшего по горячим следам задержать не удалось, но его опознали на стадионе во время игры с помощью камер видеонаблюдения и арестовали на выходе.

По тяжести обвинений ему грозило тюремное заключение сроком до 5 лет. Однако в минувшую среду по совету адвоката задержанный пошел на сделку с прокурором, признав свою вину и подписав прошение об освобождении.

В свою очередь, суд, который в результате был проведен по ускоренной процедуре, ограничился вынесением условного наказания в виде лишения свободы сроком на один год с отсрочкой исполнения на 5 лет.

Также на пятилетний срок болельщику запрещен въезд в Словению. И сторона обвинения, и сторона защиты отказались от права на обжалование этого решения.

Интересно, что представители мариборского фанатского движения «Фиолетовые» просили суд выдать осужденного им на руки, обещая под свою ответственность дать ему возможность переночевать у себя дома в уюте, а не за решеткой, и на следующий день довезти его до аэропорта вылета.

Суд, однако, в этой просьбе отказал, поручив органам внутренних дел доставить выдворяемого россиянина до границы страны. Тем не менее, уже там он все-таки попал под опеку мариборских соратников по футболу, которые взялись домчать его на своей машине до Белграда.

Отклонил суд и прошение, полученное от пострадавшего полицейского, который настаивал на присуждении ему компенсации расходов в размере 3.900 евро на планируемую стоматологическую операцию. Этот отказ был сделан из-за трудностей со взысканием требуемой суммы в связи с проживанием ответчика в другой стране.