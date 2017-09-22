«Будь я тренером «Челси», оставил бы Косту». Невилл не верит в Морату

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что в «Челси» допустили ошибку, отпустив Диего Косту в мадридский «Атлетико».

Ранее стало известно, что боссы «синих» выставили игрока на трансфер по решению Антонио Конте.

Форвард ждал своего перехода целое лето, однако, сменил клубную прописку лишь вчера. Диего вернулся в Испанию, где вместе с «Атлетико» становился чемпионом страны.

Согласно СМИ, клубы не могли договориться о сумме сделки. В конечном итоге, испанский нападающий воссоединился с Диего Симеоне за 62 млн евро.

«Будь я тренером «Челси», оставил бы Косту. – говорит эксперт. – Думаю, он лучше подходит под чемпионат Англии. Конечно, у Мораты огромный потенциал, но я бы не хотел, чтобы моя команда встретилась с Диего Костой. Лучше пусть это будет Мората. Диего – фантастический игрок. Он настоящий бомбардир.

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У Мораты другие сильные стороны. Он особенно полезен при контратаках. А Коста умеет «давить» на защитников. К тому же, он способен играть слева, справа, в центре. Коста не перестает оказывать давление на соперника до финального свистка.

С другой стороны, Мората намного сильнее Косты, если говорить об игре в штрафной площади. Он великолепно действует на опережении. Он отлично играет на «втором этаже». Но у него нет репутации плохого парня.

Если вы спросите меня, как бывшего защитника, с кем бы мне не хотелось встретиться, то я скажу вам – с Диего Костой», – заявил Невилл, чьи слова приводит Sky Sports.

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