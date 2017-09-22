«Он мог попасть в СКА, но решил за маленькие деньги играть в Америке» (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

1. Возрождение Якупова

Наиль Якупов заработал 3 (0+3) очка в контрольном матче против второго состава «Далласа». Когда последний раз Якупов набирал три очка в НХЛ? Я просмотрел всю статистику и нашел только, что он 27 апреля 2013 года сделал хет-трик в ворота «Ванкувера», вот и все.

Так что статистика заметная. Но и Якупов играл в тройке таким мастером, как Мэтт Дюшен. Этот партнер вряд ли у него сохранится. Форвард сборной Канады открыто требует обмена, и на этот матч против «Старз» приехали скауты от «Ванкувера», «Монреаля», «Анахайма», «Сент-Луиса», «Калгари», «Нью-Джерси» и «Баффало».





Как вы помните, права на Якупова отдали в СКА. Но сам Наиль не хочет уезжать из НХЛ. Он согласился на то, что его зарплату урежут в три раза, перешел в слабейший клуб НХЛ, который в прошлом сезоне набрал только 48 очков и был абсолютным дном. Это последний шанс Якупова заиграть в НХЛ. Хочется верить, что теперь прорвет парня, которого на драфте-2012 выбрали под первым номером и называли «новым Павлом Буре».

Да, у Наиля были игровые проблемы. Но он сам понимает, что должен много отрабатывать сзади (особенно в «Колорадо»). А такие проблемы, как смена семерых тренеров к 23 годам от Якупова никак не зависит. Все, что ему надо – это доверие и стабильное место в составе. Вот тогда и поговорим о возрождении Наиля.

2. Игроки НХЛ – об Олимпиаде

Хоккеисты НХЛ продолжают злиться на лигу за то, что та не отпустила их на Олимпиаду в Пхенчхан. Вот защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуард Власик сделал ретвит новости о том, что корейцы показали, как будут выглядеть медали Олимпиады. И сделал приписку: «Красивые, правда?», поставив ссылку на твиттер НХЛ.

Власик собрал две тысячи ретвитов и шесть тысяч лайков. Но это детский лепет. Если бы игроки НХЛ реально хотели бы возмутиться этой ситуацией, то мы бы сейчас видели специальные заявления от Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюза, Сидни Кросби и Кэри Прайса, от Патрика Кейна и Джейми Бенна. Это был бы такой мощный хор, к которому нельзя было бы не прислушаться.

Есть ли это сейчас? Конечно, нет! Мы видели только одно спецзаявление – от Александра Овечкина, который совершил техничный откат от темы Олимпиады, заявив, что у него есть еще одна мечта – Кубок Стэнли.

Так что давайте, мистер Власик, обойдемся без глупых ретвитов. Игроки НХЛ проиграли Пхенчхан (хотя могли и выиграть, когда НХЛ предлагала сделку по коллективному соглашению, но ваш же профсоюз от этого отказался). Смиритесь и займетесь основной работой – у вас сезон скоро.

3. Матч в Китае

НХЛ провела первый в истории хоккейный матч в Китае – «Лос-Анджелес» крупно победил «Ванкувер» (5:2). Но самое большое удивление вызвало то, что на игру в Шанхае собралось 10 088 зрителей.





Потому что НХЛ приехала на «Mercedes-Benz Arena», как какая-нибудь гастрольная группа вроде Metallica или Depeche Mode. Лига не только имела с собой четкий райдер, но и привезла, например, менеджера по стадионам, который сумел решить такую проблему, как густой туман. Просто арена не была пригодна для хоккея, там не было правильной системы кондиционирования.

Но ничего, во всех проблемах быстро разобрались. 10 088 зрителей – это сколько «Куньлунь» в том же Шанхае собрал против «Витязя» (3210), «Слована» (2200), ЦСКА (2145) и «Йокерита» (4550), вместе взятых. А если посчитать не по статистике, а сколько было болельщиков на трибунах на самом деле, то наверное, это домашняя посещаемость «Куньлуня» за весь сезон.

СТАТИСТИКА

Контрольные матчи

Монреаль – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Первый номер драфта, форвард «Дэвилз» Нико Хишир забил уже второй гол в предсезонных матчах. За «Монреаль» играл Никита Щербак (0+0, -1).





Чикаго – Детройт – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Форвард «Блэкхокс» Брэндон Саад, на которого обменяли Артемия Панарина, сделал хет-трик. За «Детройт» играл форвард Евгений Свечников (0+0, -1), за «Чикаго» - Артем Анисимов (0+0), выступавший в тройке с Шарпом и Хартманом. В большинстве у «Чикаго» играли Кейн, Анисимов, Саад, Шарп, Кит.

Бостон – Филадельфия – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Защитник «Филли» Иван Проворов сделал голевую передачу (0+1, +1, 25.54).

Колорадо – Даллас – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Гол у «лавины» забил Сергей Бойков, форвард Наиль Якупов набрал 3 (0+3) очка, вратарь Семен Варламов пропустил один гол (22-21, 95,5%). Также за «Колорадо» играл Андрей Миронов (0+0). «Даллас» выступал вторым составом, но выпустил Дениса Гурьянова (0+0, -1).

Сан-Хосе – Вегас – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)

Миннесота – Виннипег – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)