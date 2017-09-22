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«Закрой свой рот». Скандал в «ПСЖ» продолжает набирать обороты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдинсон Кавани и Неймар
Эдинсон Кавани и НеймарФото: Gettyimages.ru

Судя по всему, в этом сезоне Унаи Эмери придется ломать себе голову, как помирить двух звездных игроков.

Все началось в матче 6-го тура лиги 1. Самый богатый клуб Франции принимал на своем поле «Лион». 

Команда одержала победу (2:0), но в ходе встречи у новичка «ПСЖ» Неймара возник конфликт с Эдинсоном Кавани, который проводит в клубе уже четвертый сезон.

Уругваец хотел выполнить стандартное положение, но Дани Алвес, который тоже прибыл в Париж этим летом, отказался давать тому мяч, и передал его своему соотечественнику.

Позже в ворота «Лиона» арбитр назначил пенальти, и тут уже Кавани дал понять, что не собирается упускать возможность записать еще один гол в свой актив.

Эмери на пресс-конференции заявил следующее: «Стандарты бьют несколько игроков. Один из них Кавани, а другой – Неймар. Они должны договориться между собой. В противном случае, мы будем наказывать обоих. Я требую уважения. Если они и дальше будут заниматься этим, я сам решу вопрос. Не хочу, чтобы их конкуренция превращалась в проблему для «ПСЖ», – заявил испанский тренер, чьи слова приводит Goal.

На следующий день французские СМИ распространили информацию, что Кавани и Неймар подрались в раздевалке. Оказывается, причиной всему – один млн евро. Именно такую сумму предусматривает контракт обоих игроков за звание лучшего бомбардира лиги 1.

Известный уругвайский форвард Диего Форлан, который в свое время успел поиграть за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико», встал на защиту своего соотечественника:

«Кавани уже не первый год пробивает пенальти в «ПСЖ». Нужно это уважать. Конечно, он должен решить проблемы с Неймаром. Это их дело, но я не понимаю Алвеса. Он повел себя, как собака Неймара», – сказал уругваец для MARCA.

Конечно, Дани Алвес не мог оставить это просто так и ответил ветерану:

«Не знаю, какой матч вы смотрели, но знайте, что я не отбирал ни у кого мяч. Как раз наоборот, у меня его отобрали. И еще, пенальти, который пробил Кавани, заработал я. Поэтому, закройте свой рот и хватит», – написал защитник на своей странице в Twitter.

Интересно, что бразилец решил ответить Форлану после ужина, который организовал лично, чтобы померить Кавани и Неймара.

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