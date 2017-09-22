«Челси» не имеет права проигрывать, а «МЮ» ждет серьезный тест»

Эксперт телеканала Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на ближайшие матчи АПЛ.

«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»

«Святые» неплохо сыграли против «Кристал Пэлас». Забавная команда, которая обрела уверенность после поражения от «Уотфорда». Очевидно, им не хватает голов, а в матче с таким соперником, как «Манчестер Юнайтед», это будет непросто. У «красных дьяволов» качественная оборона.

Я до сих пор не купился на всю эту шумиху вокруг «МЮ». Люди бредят командой Жозе Моуринью. Думаю, «Эвертону» просто не повезло в первые 20 минут матча. В итоге, «Юнайтед» наколотил несколько мячей за 10 минут, как и против «Суонси». Думаю, это будет серьезный тест для «Манчестера», однако, я уверен, что они заработают три очка».

Матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Место и дата 23 сентября 17:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

«Лестер» – «Ливерпуль»

«Если подопечные Юргена Клоппа реализуют свои моменты, они одержат победу. Я в этом уверен. К тому же, эти три очка сыграют важную роль, поскольку клубы из Манчестера понемногу отрываются от «красных» в турнирной таблице.

Конечно, «Ливерпулю» не повезло в Кубке Лиги (команда уступила «Лестеру» со счетом 0:2 – прим. Редакции). Они доминировали в первом тайме. Не уверен, что «Ливерпуль» сыграет на ноль. С защитой у «красных» серьезные проблемы».

«Сток Сити» – «Челси»

«Челси» провел не самый убедительный матч против «Арсенала». Педро упустил шанс забить. Вообще, у команды было не так уж много моментов. Я считаю, что «Челси» в любом случае придется побеждать, если они хотят бороться за титул. Как я говорил ранее, клубы из Манчестера продолжают отрываться от конкурентов.

Если «синие» проиграют «Стоку», а потом уступят «Манчестер Сити», (игра состоится 30 сентября – прим. Редакции) отрыв составит уже 6 очков, а на дворе только сентябрь.

Я был разочарован игрой «Стока» в этом сезоне. Особенно это касается матча против «Ньюкасла». Очевидно, команда не собирается бороться за трофеи. Их вполне устроит место в середине таблицы. Так почему бы не попробовать обыграть «Челси»? Это была бы сенсация», – заявил эксперт.