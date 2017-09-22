«Грязное и отвратительное судейство!» Даже губернатор в шоке после матча со СКА

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. Скандал в Омске

СКА в гостях победил «Авангард» (3:1). Кульминация произошла за 6:08 минуты до конца третьего периода, когда Питер вел 2:1. Защитник омичей Александр Осипов толкнул на борт Сергея Широкова, за что получил «5+20».

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Вы посмотрите видео. Толчок игрока на борт был? Да. Это фол? Да. Большинство СКА? Да.

Стоило ли там давать 25 минут штрафа? Да, если бы Широков получил сотрясение мозга или какую-то другую травму. Но ничего этого не было! Сергей сам заработал большинство и сам пошел его реализовывать. В итоге СКА забил третий гол, сняв все вопросы о победителе.

Болельщики в Омске негодовали, на лед полетел мусор. После игры в пресс-центр пришел генмендежер «Авангарда» Владимир Шалаев. Вложив в свою речь весь свой сарказм и ехидство, он от души поблагодарил арбитров за работу. А это наши лучшие судьи – Роман Гофман и Константин Оленин работали даже в финалах чемпионата мира.

Губернатор Омской области Виктор Назаров даже сделал заявление в своем инстаграме: «Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но несмотря на это «Авангард» не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе».

Как никогда? Да ведь то же самое было в весеннем плей-офф, когда одни хватали «5+20», а их жертвы вскакивали и продолжали играть. Это далеко не первый случай в КХЛ, и с этим нужно бороться. Называйте это как хотите – симуляцией или еще чем. Но если у игрока нет травмы, то его соперника нельзя удалять до конца матча. А если травма есть, то сама жертва не должна продолжать игру.

2. Кинэн разбушевался

Вообще по теме судейства громыхнуло еще в нескольких местах. Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн проиграл в Череповце и после финальной сирены вышел на лед, чтобы нахамить судьям и получить за это дисциплинарный штраф. Как-то не очень хорошо показал себя знаменитый канадский тренер. Он что, не мог как Шалаев тоже выплеснуть на арбитров свой сарказм? Ну или бросил бы в судей мусорный бачок, которые раньше у него летали по раздевалкам НХЛ.

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Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев же допустил прокол после матча с «Салаватом Юлаевым». Почему-то решил наехать тоже на СКА. Просто Гулявцев думал, что пресс-конференция еще не началась, и он может по душам поговорить с журналистами. Но его слова ушли в прямой эфир: «Ты попу рвешь, пытаешься, что-то делаешь, а там прочитали и в урну выкинули. А вот если СКА напишет – отреагируют, если мы напишем – нет. Это что, для кого-то секрет? Когда играешь со СКА, у них четыре минуты штрафа, а у нас – 16. Против системы не попрешь, она была, есть и будет. Нужно терпеть».

Но Гулявцев не стерпел, и теперь ему может прилететь штраф в 300 тысяч рублей.

3. Выдающийся матч «Спартака»

Если «Спартаку» нужна визитка об этом сезоне, то надо записать этот матч с «Адмиралом» и показывать всем, кто спросит, что такое спартаковский характер.

Уступая в счете 5:6, «Спартак» снимает вратаря и сравнивает счет за 0,2 секунды до финальной сирены – отличается Алексей Пепеляев.

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А уже в овертайме забивает Анатолий Никонцев с передачи Дмитрия Калинина.

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Можно сказать: вот, «Спартак» у себя дома возился с «Адмиралом» и потерял очко. А можно представить, что этот матч станет началом новой жизни «Спартака», который теперь совершит рывок. Как сделал «Сочи», получив 3:11 в Уфе. После этого были 5:0 в Казани, и команда пошла наверх.

Александр Хохлачев набрал 4 (0+4) очка, Игорь Мирнов заработал 2 (1+1) очка, Анатолий Никонцев собрал 3 (1+2)… У «Спартака» есть хорошие игроки. Не всегда хватает стабильности и уверенности в себе. Но вот сейчас нужно оттолкнуться от дна (предпоследнее место на Западе) – и пойти наверх, в зону плей-офф.