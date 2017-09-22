Валерий Брудов: Ничья в поединке Головкин – Альварес – не криминал

Российский боксер первого тяжелого веса Валерий Брудов поделился впечатлениями от поединков Геннадия Головкина с Саулем Альваресом и Александра Усика с Марко Хуком.

Напомним, что бой прошел 16 сентября и завершился вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

В свою очередь украинец Усик победил Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Благодаря этой победе Усик вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

– В прямом эфире посмотреть бой Головкина мне не удалось, – говорит Брудов. – Посмотрел в записи после всех комментариев о том, что бой выиграл Головкин. Следил за поединком как зритель и никакого криминала в ничейном результате не увидел. Где-то лучше был один, где-то второй. Ничего страшного.

– Как вам вариант судьи, которая отдала Альваресу десять раундов?

– Видимо, она смотрела другой бой.

– Но вы не считаете критичным счет 115-113 в пользу Альвареса?

– Да. У Головкина вроде все нормально было. Он использовал жесткий удар, но Альварес выглядел эффектнее и это тоже влияет на впечатление от боя. Поэтому в ничейном результате я не вижу ничего страшного.

– Что не хватило Головкину, чтобы выглядеть убедительнее?

– Наверное, нужно было как следует «врубиться». Начать атаку и развить ее. У Альвареса все время получалось ускользать от ударной мощи Головкина.

– В плане зрелищности насколько поединок вам понравился?

– Больше чем бой Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо. Но все равно ожидал большего от этого боя.

– А какой бой понравился за последнее время?

– Александр Усик – Марко Хук. Понравился очень.

– Чем?

– Оба классные боксеры. Особенно впечатлил Усик, но и Хук был в своем стиле. Он – парень без скучных боев. Усик – очень классный на ногах. Одно загляденье. Даже пересмотрел. Очень понравилось.

– Максим Власов сказал, что Хук в этом поединке бы совсем никакой. Заметили ли вы разницу у этого Хука с тем, что был пять лет назад?

– Ничего такого. Может «взрывов» меньше стало. Но великой разницы я не увидел.

– А Усик этим поединком подтвердил то, что является главным фаворитом Суперсерии в первом тяжелом весе?

– Да. Мне он очень понравился.

– Что нужно делать, чтобы нивелировать сильные качества Усика в ринге?

– Нужно что-то сделать с его скоростью, чтобы он перестал двигаться так весело, как это делал сейчас. Возможно, стоит навязать ему ближний бой.

– Сделать то, что сделал Андре Уорд с Сергеем Ковалевым?

– Именно.