Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)1 : 0Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина1 : 1Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Брудов: Ничья в поединке Головкин – Альварес – не криминал

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Брудов: Ничья в поединке Головкин – Альварес – не криминал
Фото: Gettyimages.ru

Российский боксер первого тяжелого веса Валерий Брудов поделился впечатлениями от поединков Геннадия Головкина с Саулем Альваресом и Александра Усика с Марко Хуком.

Напомним, что бой прошел 16 сентября и завершился вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

В свою очередь украинец Усик победил Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Благодаря этой победе Усик вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

– В прямом эфире посмотреть бой Головкина мне не удалось, – говорит Брудов. – Посмотрел в записи после всех комментариев о том, что бой выиграл Головкин. Следил за поединком как зритель и никакого криминала в ничейном результате не увидел. Где-то лучше был один, где-то второй. Ничего страшного.

– Как вам вариант судьи, которая отдала Альваресу десять раундов?
– Видимо, она смотрела другой бой.

– Но вы не считаете критичным счет 115-113 в пользу Альвареса?
– Да. У Головкина вроде все нормально было. Он использовал жесткий удар, но Альварес выглядел эффектнее и это тоже влияет на впечатление от боя. Поэтому в ничейном результате я не вижу ничего страшного.

– Что не хватило Головкину, чтобы выглядеть убедительнее?
– Наверное, нужно было как следует «врубиться». Начать атаку и развить ее. У Альвареса все время получалось ускользать от ударной мощи Головкина.

– В плане зрелищности насколько поединок вам понравился?
– Больше чем бой Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо. Но все равно ожидал большего от этого боя.

– А какой бой понравился за последнее время?
Александр УсикМарко Хук. Понравился очень.

– Чем?
– Оба классные боксеры. Особенно впечатлил Усик, но и Хук был в своем стиле. Он –  парень без скучных боев. Усик – очень классный на ногах. Одно загляденье. Даже пересмотрел. Очень понравилось.

– Максим Власов сказал, что Хук в этом поединке бы совсем никакой. Заметили ли вы разницу у этого Хука с тем, что был пять лет назад?
– Ничего такого. Может «взрывов» меньше стало. Но великой разницы я не увидел.

– А Усик этим поединком подтвердил то, что является главным фаворитом Суперсерии в первом тяжелом весе?
– Да. Мне он очень понравился.

– Что нужно делать, чтобы нивелировать сильные качества Усика в ринге?
– Нужно что-то сделать с его скоростью, чтобы он перестал двигаться так весело, как это делал сейчас. Возможно, стоит навязать ему ближний бой.

– Сделать то, что сделал Андре Уорд с Сергеем Ковалевым?
– Именно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мурат Гассиев: Бой в России? Я – за!Мурат Гассиев: Бой в России? Я – за!Российский боксер о поединке с Влодарчиком и многом другом.Тренер Головкина: Альварес говорил, что мексиканцы не бегают от соперника, а сам делал это шесть или семь раундовАбель Санчес, наставник Геннадия Головкина, дал комментарий после боя с Саулем Альваресом. Напомним, поединок, прошедший в США, продлился все 12 раундов. Судейская бригада не смогла выявить победителя.Головкин вернется на ринг в декабре этого года и может встретиться с КоттоТом Леффлер, менеджер Геннадия Головкина, не исключает поединка с Мигелем Котто, отметив, что реванш с Саулем Альваресом может пройти в мае 2018 года.Василий Ломаченко: Головкин боксировал с лохами, а в бою с Альваресом ходил с одной комбинациейЧемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился впечатлениями от боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.Александр Калинкин: Я вообще иногда не понимаю американских арбитров!Александр Калинкин: Я вообще иногда не понимаю американских арбитров!Известный российский рефери и судья Александр Калинкин выразил недоумение работой судей
Футбол
Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
Футбол
«Спартак» объявил о продлении контракта с Комбаровым
MMA
Рой Нельсон: Хотелось бы встретиться с Емельяненко, тогда я побью двух легенд
Хоккей
«Трактор» подпишет просмотровый контракт с Рясенским
все новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Валерий Брудов
Валерий Брудоввсе новости
Марко Хук
Марко Хуквсе новости
Александр Усик
Александр Усиквсе новости