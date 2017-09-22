Все, что нужно знать о милитари фитнесе

Есть вам наскучили стандартные занятия в спортзале, вы выучили вдоль и поперек все асаны йоги, а из упражнений на улице кроме бега трусцой на ум больше ничего не приходит, предлагаем присмотреться к милитари фитнесу, это самое модное на Западе направление уже набирает популярность и в России. В чем же секрет успеха занятий в армейском стиле?

Фитнес от майора

Милитари (или военный) фитнес зародился в 90-х годах прошлого века в Великобритании. Его создателем был отставной майор Робин Коуп, задавшийся целью представить альтернативу занятиям в спортивном клубе. По мнению Коупа, большинству трудящихся в фитнес-клубах людей не хватает мотивации, именно на нее и был сделан акцент в его концепции. То, что занятия на свежем воздухе положительно сказываются на внутреннем состоянии человека и укрепляют его иммунитет – общеизвестный факт. Однако, отказаться от стен спортивного зала до Коула никто не решался. Примечательно, что на первый урок в Гайд Парк пришло всего три человека, но с каждым новым занятием число клиентов росло в геометрической прогрессии. Сейчас каждую неделю в 145 парках страны приходит более 200000 участников. Классы также проходят по всей Европе и в Америке, среди поклонников милитари фитнеса немало голливудских звезд. К примеру, именно по такой системе занималась Деми Мур, во время подготовки к роли в легендарном фильме «Солдат Джейн».

Рутины не будет

Занятие длится около шестидесяти минут. В зависимости от уровня подготовки «солдаты» делятся на три группы – новички, средний уровень и продвинутые студенты, способные к самым высоким нагрузкам.

Урок начинается со стандартного разогрева мышц, затем вводятся интенсивные фитнес-упражнения, которые могут варьироваться от силовых тренировок, спринтов, отжиманий, приседаний до командных игр и рукопашного боя. В середине занятия есть стандартный небольшой перерыв, во время которого разрешается выпить воды. Завершается класс пятиминутным сеансом растяжки. Важно отметить, что каждое занятие проходит по-разному, но неизменно в «полевых условиях». В отличие от контролируемой среды тренажерного зала, уроки на природе варьируются от ряда факторов – погоды, инструктора, который может меняться и особенностей конкретного парка. Таким образом, сторонникам милитари фитнеса не стоит бояться, что занятия превратятся в рутину и перестанут удивлять. Тренер, он же строгий командир, не будет подбадривать присутствующих и любезничать, а скорее предпочтет выкрикивать настоящие команды в стиле «упал-отжался. Выкладываться придется на 100%: не выполнили упражнение, получите наряд вне очереди. Поверьте, такой подход стимулирует гораздо лучше, чем вежливые слова стандартного инструктора в спортзале. Под воздействием умеренного стресса вашему организму будет под силу намного большее, чем если бы он находился в спокойном состоянии. Кроме того, только так можно почувствовать себя настоящим молодым бойцом, вот только воевать приходиться не с кем-то посторонним, а с самим собой и собственной ленью.