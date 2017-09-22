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Андре Уорд завершил профессиональную карьеру, уйдя непобежденным чемпионом

Сабир Магдеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андре Уорд и Сергей Ковалев
Андре Уорд и Сергей КовалевФото: Gettyimages.ru

Последний американский олимпийский чемпион, лучший боец вне зависимости от весовой категории, чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд решил завершить свою спортивную карьеру.

Андре Уорд стал очень «близок» нашему зрителю после двух своих боев с Сергеем Ковалевым, в которых он одержал, где-то спорные, где-то грязные, но все равно победы. Как бы ни относились к этому американскому спортсмену, точно можно сказать одно – Андре Уорд великий боксер.

«Сына бога» привел в боксерский зал отец, когда Андре было всего 9 лет, где он познакомился со своими будущим главным тренером и крестным отцом Вирджилом Хантером, который был с ним до его самого последнего боя. Андре стал известен широкой публике, когда в первом раунде super six, турнира который устраивал телеканал Showtime, будучи явным аутсайдером, он одолел датского нокаутера Миккела Кесслера и завоевал титул WBA. В полуфинале этого турнира Андре деклассировал Артура Абрахама, который ходил за американцем по рингу и постоянно пропускал джебы в корпус, ставшие фирменным приемом Уорда. В финале Андре встречался с фаворитом турнира британцем Карлом Фрочем, которого также с легкостью перебоксировал и получил титулы WBC, WBA и The Ring. После того как он дважды защитил титулы во втором среднем весе, Адре Уорд пропал из мира бокса, начав разбирательство со своим промоутером Дэном Гуссеном. Он не боксировал почти два года, когда решил вернуться бокса, подписав контракт с промоутерской компанией Rock Nation и подняться в весе.

После трех более или менее проходных соперников, Андре Уорд встретился с доминирующим чемпионом – Сергеем Ковалевым. Первых их бой закончился очень спорным решением в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде. Ко второму их бою американец, изучивший манеру нашего боксера, подстроился и расправился с Сергеем, остановив того, довольно грязно, в 8 раунде.

Андре Уорд всегда был в тени Флойда Мейвезера и, как бы он ни старался приблизиться к первому номеру p4p, у него никогда этого не получалось. Когда же Флойд ушел, у Андре Уорда появился шанс, которым он и воспользовался. Теперь, когда ему 33 года и он уже всем все доказал, заработав на безбедную старость внукам, Андре Уорд ушел из профессионального спорта.

Никто никогда не сможет назвать Андре ярким боксером: он часто осторожничал на ринге, клинчивал, грязно работал в ближнем бою, не давал работать своим оппонентам, воплощая в себе стилистику «спойлера». Но, не смотря на всю свою вязкость и тягучесть, Андре Уорд был умным боксером, который разгадывал своих оппонентов, подбирал к ним ключи и обыгрывал их. Андре брал самое лучшее из техник других боксеров и отсекал ненужное, становясь «водой», как когда-то завещал Брюс Ли.


Нам с вами остается только порадоваться, что мы застали время, когда боксировал такой достойный чемпион и выдающийся спортсмен, как Андре Уорд. Но все равно остается какой-то привкус горечи и сожаления о невозможности их третьего боя с Ковалевым и смазанном результате их противостояния.

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