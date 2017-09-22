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Волейбол надо смотреть... медленно (видео)

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Волейбол надо смотреть... медленно (видео)

Представители самых разных видов спорта давно ломают голову, как сделать их более зрелищными, интересными для телевидения, а следовательно - более коммерчески привлекательными.

Где-то это решается за счёт экипировки, как, например, в пляжном волейболе (а вот в настольном теннисе никак юбки вместо унылых шорт не введут). Где-то - за счёт ускорения игры. На классические шахматы уже давно наступают шахматы с укороченным временем.

В ряде же видов спорта темп стал таким высоким, что именно это и мешает. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко поделился с «Советским спортом» своей точкой зрения.

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