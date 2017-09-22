Взлеты и падения Роя Ходжсона на пути в «Кристал Пэлас»

Рой Ходжсон подписал двухлетний контракт с лондонским «Кристал Пэлас», сменив на тренерском посту Франка Де Бура. Уже в эту субботу «орлы» отправятся на тяжелейший выезд к лидеру чемпионата «Манчестер Сити». Дебют Ходжсона в Премье-Лиге во главе «Кристал Пэлас» не удался – команда потерпела домашнее поражение от «Саутгемптона» со счетом 0:1.

Перед тренером стоит сложнейшая задача по спасению «орлов» от вылета в Чемпионшип. За плечами у Ходжсона впечатляющая карьера: 15 клубов в разных странах и четыре национальных сборных. Он выиграл шесть чемпионатов Швеции, два кубка этой страны, первенства Швейцарии и Дании. В Премьер-Лиге Рой Ходжсон успел поработать в «Блэкберне», «Фулхэме», «Ливерпуле» и « Вест Бромвиче». Так каким же будет его новое приключение в Англии: победным шествием или мучениями? Для этого стоит вспомнить взлеты и падения Роя Ходжсона как тренера английских клубов.

Неоднозначный «Блэкберн»





Ходжсон начал свою тренерскую карьеру в шведском «Хальмстаде», куда отправился в далеком 1976-м году. И лишь в 1997-м он получил шанс возглавить клуб на родине в Англии. Предложение пришло от «Блэкберн Роверс».

За два года до прихода Ходжсона «бродяги» завоевали «золото» чемпионата Англии. К моменту появления в команде английского тренера «Блэкберн» болтался на волоске от вылета из элитного дивизиона и имел всего два очка отрыва от «красной зоны». Рой Ходжсон сумел вернуть «риверсайдев» в первую половину турнирной таблицы. На следующий год «Блэкберн» вновь оказался в числе претендентов на титул, но команде не хватило сил. Кроме того, «бродяги» так и не смогли выйти на пик формы. Как итог – лишь итоговое шестое место.

В награду за труды команде Ходжсона выпал шанс сыграть в Кубке УЕФА. Волна травм, продажа основных игроков и нездоровый климат в раздевалке привели к тому, что «Блэкберн» не только вылетел из Еврокубка, но и провалился во внутреннем чемпионате. «Риверсайдцы» праздновали победу лишь в двух матчах из 18. Клуб осел на дне Премьер-Лиги, а Роя Ходжсона вежливо «попросили» из «Блэкберна».

Феноменальный «Фулхэм»





Рой Ходжсон вернулся в Премьер-Лигу в декабре 2007-го года, когда был назначен главным тренером «Фулхэма». «Дачники» находились в плачевном состоянии, выиграв лишь дважды в 13 матчах. Но все же Ходжсону удалось выручить «Фулхэм». Команда спаслась от вылета, совершив великолепный «камбэк»: четыре победы в пяти заключительных играх сезона.

Сам Ходжсон назвал это одним из самых главных достижений его тренерской карьеры. На самом деле, все лучшее было у «Фулхэма» еще впереди. После подписания контрактов с Марком Шварцером, Золтаном Герой, Энди Джонсоном и Крисом Смоллингом, «дачники» усилились настолько, что поднялись на историческое для себя седьмое место в сезоне 2008/2009.

Это было еще не все. Годом позже Ходжсон сотворил настоящее чудо в Лиге Европы. 19 побед подряд на пути к финалу турнира! «Фулхэм» тогда выбил даже туринский «Ювентус» и был в каких-то четырех минутах от серии послематчевых пенальти в решающей схватке с «Атлетико Мадрид».

Плачевный «Ливерпуль»





В награду за достижения с «дачниками» Ходжсона пригласили заменить Рафу Бенитеса в «Ливерпуле». «Я горжусь, что беру на себя роль главного тренера самой успешной команды Британии», - прокомментировал тогда свое назначение английский специалист.

Но Ходжсону не суждено было задержаться в «Ливерпуле» надолго. Его период работы в стане «красных» оказался плачевным для команды. С самого старта сезона что-то пошло не так, и «мерсисайдцы» уступили «Манчетсер Сити», «Эвертону» и до боли знакомому для Ходжсона «Блэкберну». В Кубке Лиги дела шли не лучше. На родной «Энфилде» «Ливерпуль» проиграл скромному представителю Лиги 2 «Нортхэмптон Таун» и потерял право участвовать в турнире.

Трансферы Джо Коула, Кристиана Поульсена и Пола Кончески не сработали. Фанаты всерьез разозлились на тренера из-за неудач любимой команды. Символично, что именно «Блэкберн» по сути лишил Ходжсона работы в «Ливерпуле», обыграв «красных» в родных стенах 3:1.

Воскресший «Вест Бромвич»





Спустя месяц после неудачной поездки в Ливерпуль, Рой Ходжсон взял на себя обязанности наставника «Вест Бромвича». Ранее команду возглавлял Роберто Ди Маттео. «Альбион» вплотную приблизился к зоне вылета, так что приход англичанина оказался им на руку. Ходжсон добился великолепного результата с «Вест Бромом»: пять ничьих и пять побед в 12 оставшихся матчах сезона. По пути тренер отомстил обидчикам из «Ливерпуля», победив их 2:1. В результате, «Альбион» поднялся на рекордное в своей истории на тот момент 11-е место в Премьер-Лиге.

Годом позже «Вест Бром» занял десятое место! И это несмотря на забитый до отказа лазарет и серьезные финансовые проблемы клуба. Уже в апреле того года, Ходжсон был представлен как главный тренер сборной Англии, но специалист доработал сезон до конца. К слову, Рой Ходжсон за это время успел еще раз огорчить «Ливерпуль» на сей раз на «Энфилде».

Возможно, «Кристал Пэласу» сейчас как раз и нужен такой тренер, способный помочь избежать вылета из элиты. Наставник-спаситель. Таковым безусловно является Рой Ходжсон. Такое чувство, что, чем больше перед англичанином проблем, тем успешнее он отрабатывает свой контракт. В «Кристал Пэлас» его ждет полный набор трудностей. А уж как он их будет преодолевать мы увидим по ходу сезона.