Андрей Кириленко: Исполком ждет не одну кандидатуру, а список кандидатов

Президент Российской Федерации Баскетбола объяснил, почему при избрании главного тренера женской сборной России Исполком РФБ не последовал рекомендациям Тренерского совета.

Вчера председатель Тренерского совета женских сборных Анна Архипова-фон Калманович заявила агентству «Р-Спорт», что Совет рекомендовал утвердить на посту главного тренера женской сборной Дмитрия Донскова. Однако Исполком РФБ не учел рекомендацию и назначил на эту должность Олафа Ланге.

- Рекомендацией Тренерского совета, как возможный кандидат на ближайший отборочный цикл чемпионата Европы, был назван Дмитрий Донсков, - сказала Архипова-фон Калманович. – А после отборочного цикла совет рекомендовал посмотреть, кто из российских специалистов будет к тому моменту являться сильным претендентом на пост главного тренера. Возможно, кто-то добьется за это время большого прогресса.

Сегодня президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко объяснил, почему Исполком РФБ принял иное решение:

- Действительно, Тренерский совет рекомендовал на пост главного тренера женской сборной России Дмитрия Донскова, однако мы не приняли его кандидатуру. Исполком ждет от Тренерского совета списка кандидатов – трех-четырех специалистов. Разумеется, Совет может указать, что та или иная кандидатура является приоритетной. Но в любом случае кандидатов должно быть несколько. Мы неоднократно обращали внимание Совета на этот момент. А когда нам предлагают одну кандидатуру на безальтернативной основне, зачем мы тогда вообще собираемся? Чтобы утвердить уже принятое до нас решение?

Не стоит забывать, что в прошлый раз Исполком утвердил именно представленного Тренерским советом кандидата – Александра Васина. Более того, Исполком поддержал и предложения Совета по формированию тренерского штаба, в который вошли и Дмитрий Федорович, и Анна Валерьевна. Увы, такой подход не сработал.

Поэтому Исполком решил пойти другим путем. Мы должны были хотя бы на время изменить подход. Будет новый главный тренер русским или иностранцем не имело значения. В итоге мы выбрали специалиста, который не только имеет большой опыт руководства командой, но и одержал с ней множество побед, в том числе, на международном уровне.

Для нас самым важным при принятии решения был тренерский опыт. А его у Олафа Ланге больше, чем у Дмитрия Донскова. К тому же в возглавляемом им БК УГМК выступает много кандидатов в сборную России, которые в течение клубного сезона смогут тренироваться под руководством главного тренера национальной команды и будут хорошо знакомы с его требованиями и манерой игры. Хотелось бы подчеркнуть, что кандидатура Ланге получила поддержку у бывших игроков сборных России, нынче являющихся членами Исполкома РФБ.

Но мы ни в коем случае не сомневаемся в профессиональных качествах Дмитрия Федоровича. Он – отличный тренер, у которого все впереди. Донсков прекрасно зарекомендовал себя в работе с молодежными командами, однако ему пока не хватает опыта успешной работы с профессиональной командой. Не хватает, быть может, успешных игр с сильными соперниками, в которых он мог бы проявить себя как тренер. Это были главные сомнения по отношению к его кандидатуре.

Кроме того, сейчас нужно поменять ситуацию внутри самой команды. Сборной необходимо «освежиться», сменить подход, попробовать что-то абсолютно новое. Донсков же был первым помощником в тренерском штабе Александра Васина. И мы не вполне уверены, что у него сразу получится это новое изобрести. Не бывает такого, чтобы второй тренер, заняв место главного, смог сразу же поменять обстановку и игровую модель. Через какое-то время – да, вполне возможно.

Тренерский совет предлагал назначить главного тренера только на четыре первые игры отборочного турнира чемпионата Европы. Дескать, давайте сейчас назначим, а потом посмотрим. Однако времени «смотреть» уже нет – сборной необходим главный тренер, настроенный на долгосрочную работу с командой.

В целом же я рад, что у нас возникли споры по этому вопросу. Если они имеют место, значит, среди нас нет равнодушных. Все-таки и Тренерский совет, и Исполком РФБ болеют за одно общее дело.