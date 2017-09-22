UFC Fight Night 117: все о турнире в Японии, где подерутся Сен Прю и Оками

В субботу промоутерская компания UFC проведет турнир Fight Night 117 в Японии на Saitama Super Arena.

Изначально хедлайнерами бойцовского шоу должны были стать Маурисио Руа и Овинс Сен Прю. Но этого боя не будет. Шогун получил травму и матчмейкерам UFC пришлось срочно искать замену. В итоге против Сен Прю сразится японец Юшин Оками — кумир многих фанатов ММА в Азии.

В со-главном поединке турнира подерутся девушки: Клаудиа Гаделья и Джессика Андраде.

«Советский спорт» рассказывает о турнире UFC в Японии.

Файткард турнира UFC Fight Night 117

Предварительные бои

Поединки начнутся в 02:30 по московскому времени.

Даичи Абе (5-0) - Хюн Гюн Лим (13-6-1)

Шиншо Анзаи (9-2) - Люк Жуме (12-3)

Сюри Кондо (5-0) - Чан-Ми Джеон (5-1)

Жусиер Формига (19-5) - Улка Сасаки (20-4-2)

Кеита Накамура (32-8-2) - Алекс Монро (13-4)

Основные бои

Поединки начнутся в 05:00 по московскому времени.

Мизуто Хирота (19-8-2) - Чарльз Роса (11-3)

Теруто Ишихара (10-4-2) - Роландо Ди (8-5-1)

Гекхан Саки (0-1) - Энрике да Сильва (12-3)

Таканори Гоми (35-13) - Донг Хюн Ким (14-8-3)

Клаудиа Гаделья (15-2) - Джессика Андраде (16-6)

Главный бой

Поединок начнется примерно в 07:00 по московскому времени.

Овинс Сен Прю (20-10) - Юшин Оками (34-10)

Когда-то Овинс считался одним из претендентов на звание чемпиона UFC в полутяжелом весе, но в последнее время он выступает крайне неудачно. За последние десять поединков он потерпел пять поражений, в том числе от Райана Бэйдера (по очкам), Гловера Тейшейры (техническим сабмишеном), Джона Джонса (по очкам), Джими Манувы (нокаутом) и Волкана Оздемира (по очкам). Однако, свой последний бйо он выиграл у Маркоса Рожерио де Лимы и еще одна победа в UFC может вновь вернуть его в топ-5 дивизиона полутяжеловесов. На данный момент Сен Прю за свою карьеру в ММА одержал 20 побед и потерпел 10 поражений.

Юшин Оками долгое время выступал в UFC в среднем весе. После поражения от Роналдо Соузы в сентябре 2013 года японец покинул сильнейшую лигу мира и перебрался в промоушен WSOF, где дрался в полусреднем весе. Сейчас Оками имеет серию из четырех побед кряду. Всего на счету японца 34 победы и десять поражений.

У букмекеров явным фаворитом противостояния является Сен Прю. Коэффициент на его победу равен 1,2, в то время как на победу Оками — 4,4.

Где смотреть турнир?

Главные бои турнира покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 05:00 по Москве.