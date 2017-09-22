Такой интриги еще не было: что интересного в матче «Краснодар» - «Зенит»?

«Зенит» в этом сезоне идет уверенно без поражений – 7 побед и три ничьи. «Краснодар» же оступился всего лишь раз, отсюда и отставание в три очка. Никто из них не играл с командами топ 4 на текущий момент, ни с кем из преследователей. Только москвичи разыграли три очка. Данная встреча покажет, насколько хорош «Зенит» и сможет ли «Краснодар» дать бой и отобрать очки у претендента на золото, ведь скоро середина турнира, пора рвать конкурентов и показывать амбиции.

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в это воскресенье, 24 сентября в 19:00. Обе команды избавились от «ненужной» ноши в виде игр Кубка России и могут теперь сосредоточиться на чемпионате. Настрой у «Краснодарцев» должен быть хороший – последние 6 матчей завершились 4 победами и 2 ничьими. Да и на «Зенит» дополнительная мотивация не нужна.

Немного истории

Всего команды провели между собой 12 матчей, по результатам которых впереди питерцы: 7 побед, 2 поражения и 3 ничьи.

Впервые команды сошлись между собой 6 лет назад в Краснодаре. Игра тогда завершилась со счетом 0:0. Всего 2 раза была зафиксирована нулевая ничья. Третья ничейка получилась результативной – 2:2.

Чего ожидать от игры «Краснодара» и «Зенита»

Игра должна быть интересной, боевой. Во-первых, интересно, что еще может «великолепная пятерка и вратарь»? Во-вторых, будет ли стадион полный? Все-таки надо понять, футбольная у нас страна или нет. Но проблемы не только с посещаемостью – еще и с результативностью. Одна из самых результативных команд последних нескольких лет – питерский «Зенит». Но и они забивают меньше 2 голов за игру: 10 игр и всего 19 мячей. Вот результаты этого сезона в других чемпионатах (страна – в среднем за матч у одного из лидеров):

Италия – 3,80

Франция – 3,50

Испания – 3,40

Англия – 3,20

Болгария – 2,78

Шотландия – 2,67

Германия – 2,60

Турция – 2,60

Бельгия – 2,57

Украина – 2,50

Португалия – 2,50

Китай – 2,44

Голландия – 2,40

Чехия – 2,29

Польша – 2,22

MLS – 2,20

Мексика – 2,00

РФПЛ – 1,90

Белоруссия – 1,73

Бразилия – 1,67

Как видите, все печально. Да, мы все прекрасно знаем, что наши мало и плохо бьют, но мы же в УЕФЕ на 6м месте, выше всяких португальцев, нидерландцев, чехов и особенно болгар! Вот и ясна причина, почему на мундиале нам не светит ничего хорошего: нет ударов – нет голов – нет побед.

НО! В этом же матче, как сказал мой друг в стихах, будут «два главных форварда русских!». Вот, кстати, отрывочек:

И сойдутся два главных форварда русских!

И оба в хорошей форме!

И из динамовского лона!

Да на арене чудесной!

Эх, ждёт нас битва задорная!

Догонит ли Федька Сашку? Иль не дрогнет Сашка и все останется как и прежде?

А вы как думаете: Кокорин оторвется от Смолова в бомбардирской гонке, или Смолов не отпустит его далеко?

Забавные факты прошлых встреч

1 гол «Краснодар» смог забить «Зениту» в 5й игре, матч проходил в Краснодаре 17 июля 2013 года, спустя 2 года и 2 месяца. Но игру ту южане проиграли, пропустив 2 мяча. Разница забитых и пропущенных стала 1-10.

1ю победу над «Зенитом» быки одержали не так давно – в первом круге сезона 15/16 питерцы проиграли 2-0. Эта победа стала также первой на выезде и первой сухой. На это достижение ушло 4 года и 3 месяца. Разрыв по забитым за это время увеличился: 20-6 впереди сине-бело-голубые.

1 мяч забивали питерцы в ворота «Краснодара» в последних двух играх. Больше вколачивали давно, почти три года назад.

1 победу смог одержать «Зенит» с тех пор, как проиграл. В мае этого года «Краснодар» прервал свою беспроигрышную трёхмачевую серию.

1 победу одержали кубанцы на своем поле.

Самая крупная победа у «Краснодара» в этом противостоянии 2:0, а у «Зенита» 5:0.

В самых результативных матчах между командами было забито 5 мячей: 4:1 и 5:0, все в пользу игроков Санкт-Петербурга.

Где смотреть матч?

За матчем 11 тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит» в прямой трансляции следите на нашем сайте 24 сентября 2017 года в 19:00 по московскому времени.

Прогноз на матч между командами «Краснодар» и «Зенит» СПб

Кубанцы имеют на один день подготовки больше, а это и больше времени, чтобы разобрать кубковую игру (свою и «Зенита») и выявить слабые стороны предстоящего соперника. В Кубке России «Краснодар» играл почти запасным составом, но даже наличие игроков основы не помогло им пройти «Томь». Возможно, они и не старались. «Зенит» также играл запасными игроками и дублем, которых разбавили аргентинцы из основы. Но, даже наличие Ригони, Паредеса, Дриусси, да что там, Дзюбы на поле не помогло мушкетерам выстоять против земляков из «Динамо», у которых даже звездочек нет (на эмблеме). Наверно, тоже плохо старались. Но здесь будет все иначе – на кону лидерство в чемпионате и в гонке кудесников мяча. Но может быть, что им недолго осталось править балом, есть еще время проснуться чемпиону. В гостях «Зенит» играет не так результативно, всего 5 забитых в 5 матчах и 1 пропущенный, при этом соперники были не самые сильные (9, 12, 13, 14 и 15 места сейчас занимают они). «Краснодар» же наоборот, дома играет не так уверенно: 2 победы и 2 ничьи при 6 забитых и 2 пропущенных мячах. Одни не проигрывали дома, другие вообще в этом сезоне Чемпионата России. Борьба упорная, насыщенная голами, боевая, но в итоге должна получиться мирной по счету.

Погода в Краснодаре в день матча, 24 сентября 2017

По данным gismeteo.ru в Краснодаре ожидается хорошая погода: +22 и ясно. Ветер юго-восточный 5 м/с. Атмосферное давление 763 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 58%

Ориентировочные составы «Краснодара» и «Зенита»

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Шишкин, Каборе, Подберезкин, Газинский, Жигулев, Классон, Смолов.

«Зенит» СПб: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Маммана, Парадес, Ерохин, Нобоа, Дзюба, Дриусси, Кокорин

Кто не выйдет на поле в матче 11 тура РФПЛ

У гостей не сыграет, скорее всего, Шатов, а вот у хозяев аж трое травмированных: Маурисио Перейра и двое с тяжелой травмой – вратарь Крицюк и полузащитник Окриашвили.