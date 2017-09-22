Евгений Ловчев: Кубок России показал – уровень премьер-лиги ниже среднего

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подвел итоги 1/16 финала Кубка России.

Первое. Я уже говорил, что во многом из-за календаря команды премьер-лиги не выставляют основные составы,. В советские времена Кубок СССР всегда стартовал до начала чемпионата, в марте, и мы играли основными составами.

Но сейчас я могу понять команды, которые играют в трех турнирах: они вынуждены давать передышку лидерам. Но все же хочу обратить внимание на такой факт, что все лидеры нашего чемпионата повылетали из Кубка. Это показатель того, что у команд премьер-лиги нет такого запаса в классе. И, даже в независимости от того, купили наши клубы каких-то иностранцев или нет, уровень нашей премьер-лиги весьма средний и даже ниже среднего. И если нужно выиграть что-то значительное, то настрой нужен запредельный. За счет именно такого настроя «Спартак» выиграл чемпионат.

Второе. Хочу обратить внимание на тот факт, что некоторые команды ФНЛ, возглавляемые молодыми тренерами, выбили клубы премьер-лиги.

Это «Тамбов» Талалаева, питерское «Динамо» Точилина, «Енисей» Аленичева, «Крылья» Тихонова, «Авангард» Биджиева и Чугайнова.

Если команды возглавляют местные тренеры, которые никогда не играли на высоком уровне, они побаиваются таких соперников. Хотя для любого областного города приезд команды премьер-лиги – праздник. Но вышеперечисленные ребята, которые сами поиграли на высоком уровне, не боятся таких соперников. Поэтому и своим командам передают такой же настрой. Заметьте, что в Питере «Динамо», особенно в первом тайме, играло с «Зенитом» с позиции силы. И, конечно, еще влияет на настрой футболистов премьер-лиги имя соперника. Кто там – команда из ФНЛ? Ну и что? Это же сидит подсознательно в голове у игроков.

И последнее. Разница в классе между командами премьер-лиги и ФНЛ все меньше с каждым годом.