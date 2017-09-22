«Мутко все знал», «Эта страна не меняется» – Родченков снова выступает

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей колонке на сайте New York Times высказывает опасение, что после всех допинговых скандалов Россия может оказаться безнаказанной.

«В ноябре 2015 года я сбежал из России, решив рассказать миру о допинговой программе, разработанной для спортсменов-олимпийцев в этой стране. Как бывший директор Антидопингового центра, я раскрыл неоспоримые доказательства наличия в России государственной системы поддержки допинга, надеясь, что это изменит ситуацию к лучшему.

Но моя вера в то, что перемены в этой стране возможны, начала таять. В последние недели довольно часто приходится слышать предположения о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пытается найти способ скрыть результаты своего собственного независимого расследования, в ходе которого были раскрыты имена более 1000 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи и других соревнованиях и которые могли использовать стимулирующие препараты.

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Основываясь на рекомендациях международных спортивных федераций, агентство оправдало 95 из первых 96 россиян, чьи дела были рассмотрены, сославшись на «отсутствие доказательств». Никто из ВАДА или федераций никогда не пытался взять у меня интервью, хотя я был доступен и готов к сотрудничеству.

России пока еще не призналась и не содействует расследованию, как этого потребовала ВАДА, а также не раскрывает доказательства существования государственной допинговой программы, включая уничтоженные допинг-пробы и копии резервных данных с компьютеров лаборатории, что еще раз подтвержадает выводы независимого расследования Ричарда Макларена.

Международный олимпийский комитет (МОК) не отобрал у России ни одну из медалей сочинской Олимпиады, которые были выиграны обманным путем. Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют в феврале, но до сих пор непонятно, завершит ли МОК свое собственное расследование на тему допинга в России до начала соревнований. Из двух комиссий, созданных МОК для проведения этого расследования, только одна попросила меня предъявить доказательства - и это произошло всего две недели назад. Россия почувствовала, что хватка ослабла и это их взбодрило.

Россия не признает своей вины. Мой бывший руководитель - Виталий Мутко, заместитель Премьер-министра и бывший Министр спорта, категорически отрицает, что знал о моей деятельности в качестве директора Московского антидопингового центра, где я курировал допинговую программу России под прикрытием нескольких агентов ФСБ (ранее КГБ) и некоторых чиновников из правительства. Если кто-то считает, что я мог бы все это делать без согласия и поддержки Министра спорта, то вы ничего не знаете о России. Мутко обо всем знал и был ключевой фигурой российской допинговой программы. Сам факт того, в России на меня заведено несколько уголовных дел за то, я пытаюсь отстаивать свою позицию, говорит о том, что идет охота на ведьм и ведьма – это я.





Но надо понимать, что русские спортсмены, принимающие допинг, сами являются жертвами. В системе российского спорта у них нет выбора, кроме как обманывать, даже если кто-то сам принимает это решение. Большинство из них предпочли бы не использовать допинг, чтобы не испытывать постоянный страх быть пойманным. Вот почему я был счастлив, когда 95 российских спортсменов были оправданы. Возможно, у них будет шанс искупить свою вину, если Россия когда-нибудь разрешит честную конкуренцию среди своих атлетов.

Я знаю, что шокировал многих людей, раскрыв допинговую программу моей страны. Я приношу свои извинения всем, кого я разочаровал, помогая России обманывать весь мир. Но когда в этой стране тебе что-то приказывают серьезные люди, ты не задаешь вопросов. Поэтому у меня не было выбора.

Говорить правду непросто, особенно если это ведет к серьезным последствиям. Мой друг Никита Камаев, долгое время возглавлявший Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), ушел из жизни. Он был здоровым человеком в расцвете сил, и вдруг - «сердечный приступ», который привел к летальному исходу. Довольно распространенный в России способ устранения врагов. Это произошло после того как Кремль узнал, что он пишет книгу о допинговой программе. Даже новоиспеченный директор этого агентства Юрий Ганус в интервью задавался вопросами о смерти Камаева и Вячеслава Синева, бывшего председателя РУСАДА. Оба прекрасно знали о существовании российской допинговой программы.

Я не собирался бежать из России и бросать свою семью. Мне пришлось это сделать. За два дня до того, как я сбежал, друг в правительстве предупредил меня, что Россия планирует мое «самоубийство». Я подумал, что моя семья будет в безопасности, если я уеду, и даже если потом мне придется умереть, я, по крайней мере, расскажу всему миру правду.

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Я надеюсь, что данные, которые я предоставил, помогут что-то изменить. Хотя сейчас антидопинговые чиновники по всему миру озабочены тем, что ВАДА, исполнительный комитет которой собирается в воскресенье в Париже, может отказаться от своих требований к России признать существование системы государственной поддержки допинга и предоставить все доказательства. Это может стать поворотным моментом в битве за честный и чистый спорт.

Система российского спорта отчаянно нуждается в реформам. Проблемы с допингом существуют во многих странах, но Россия является главным нарушителем антидопингового законодательства в мире. Если МОК и ВАДА не настоят на проведении реформ в РУСАДА, чистые спортсмены по всему миру продолжал страдать из-за несправедливых поражений.

МОК, как минимум, должен требовать, чтобы российские спортсмены были изолированы от всех во время Олимпиады и подвергались независимому, строгому тестированию, а также выступали не за свою страну, а как нейтральные атлеты в наказание за все нарушения России.

После того как я сотрудничал с международными антидопинговыми органами, моя совесть чиста, хотя будущее туманно. Я продолжу настаивать на реформах в российском спорте и предоставлять доказательства вины России, чтобы защитить честных спортсменов от обманщиков. Я им обязан. Я надеюсь, что МОК и ВАДА разделят со мной эти обязательства и откажутся замести все проступки России под ковер. Мир – в том числе, тысячи чистых атлетов – смотрят на нас».