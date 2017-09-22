Юрий Васильков: В подготовке «Спартака» есть заковырка

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением о череде травм, свалившей треть состава красно-белых в этом сезоне.

- В лазарете «Спартака» уже 9 травмированных. Травмы преимущественно мышечные. С чем это связано?

- Видимо, в команде что-то идет не так, как нужно, отсутствует какое-то звено. Но во главе угла – стечение обстоятельств. Команду ведь лихорадит, есть нервозность, и это влияет на состояние игроков. Да и тренерам достается и передается весь этот негатив. Сотрясание воздуха создает неблагоприятную реабилитационную обстановку.

В моей практике были такие неприятные полосы, но что поделать. Правда, чтобы за год треть игрового листа вылетела – не припомню. Надеюсь, что моя родная команда найдет ключи к победам и восстановлению.

- Может ли на это влиять газон? Хотя «Спартак» играет на натуральном покрытии, порой приходится выходить и на синтетику.

- Современное искусственное покрытие пятого поколения практически ничем не уступает травяному, так что разницы особой нет. Я бы акцентировал внимание на психологической нервозности. Тут ведь еще жесткие условия состязаний, много матчей и мало дней для отдыха. «Спартак» играет весь октябрь, ноябрь и кусочек декабря.

«ЗОБНИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ К 6 НОЯБРЯ»

- «Спартак» второй год играет одной и той же обоймой футболистов. Не это ли причина?

- Мы не можем заглянуть внутрь команды. Я сейчас говорю обо всем только исходя из личного опыта. Сочетание неблагоприятных факторов сказалось на команде.

- По-вашему, это проблема врачей «Спартака»? Кто виноват?

- Кого-то конкретно винить не нужно. Хотя где-то в подготовке команды есть заковырка. Она влияет на психологию соревнующегося игрока. Может, физически он крепок, а в душе трясется и боится. Это очень тонкая вещь.

- Как выйти из сложившейся ситуации?

- Вдумчиво надо работать, шашки наголо – ни в коем случае. Скоро команде будет полегче, как только восстановится Роман Зобнин. По моим прогнозам, 6 ноября он уже должен быть в строю.





