Два бойца. Кудряшов - Дортикос. Россия вступает в турнир «Супер Восьми»

Дмитрий Кудряшов Фото: ТАСС

В субботу на ринг в Сан-Антонио выйдут россиянин Дмитрий Кудряшов и беглый кубинец Юниер Дортикос, которые будут драться за регулярный титул WBA в весе до 90,7 кг и, что еще важнее, за выход в полуфинал в турнире восьми сильнейших боксеров этой категории, который стал хитом сезона.

Хороший и хороший

Был такой старый советский фильм «Два бойца», хороший фильм о войне, который не видел и никогда не увидит почти никто из тех, кто ездит на машинах с надписью «Спасибо деду за победу!». Там речь идет о двух друзьях, двух бойцах. Одного из них играет Борис Андреев, а другого – Марк Бернес, который именно в этом фильме поет «Шаланды полные кефали» и, главное, одну из лучших военных песен - «Темная ночь».

В чем-то киношная война лучше бокса. Там всегда кто-то прав, а кто-то виноват. Кто-то хороший, кто-то плохой. А если хороший сражается за плохих, то он тоже становится плохим. Ну а здесь все дерутся только за себя и сейчас, как это часто бывает, на ринг поднимаются два очень приличных человека, которые с особым усердием выколачивают друг из друга дух, а ты за кого хочешь – за того и болей.

Ну, у меня хотя бы такого вопроса не будет. Я буду болеть за Кудряшова, которого хорошо знаю лично. Я не понимаю, почему российский кинематограф до сих пор не использовал его былинный православный облик, но, может, еще догадается. Когда закончит прессовать режиссера «Матильды» за экранизацию романа императора и балерины. Дмитрий – добрый, веселый и умный человек, и его религиозность – светлая, как и у большинства людей, в отличие от надрывающегося меньшинства, пытающегося сделать вид, что оно-то и есть соль земли.

Два нокаутера

Бой будет увлекательнейший, но, боюсь, не очень долгий. Кто-то обязательно упадет и кого-то будет жалко. За пределами России безусловным фаворитом считается беглый Дортикос. Ну, у человека на счету только 21 победа, 20 из них нокаутом, высокий, длиннорукий, быстрый, агрессивный… В общем, кому, как не такому, быть фаворитом?

Тем не менее, он бы им не был, если бы не один неприятный эпизод в карьере Дмитрия Кудряшова. С самого ее начала, то есть с 2011 года, его знали как фантастического нокаутера. Вполне возможно, что именно он обладает самым сильным ударом относительно своего веса среди всех боксеров, ну а уж в десятку, а то и в пятерку по этому показателю войдет точно. Кудряшов скрытый левша, то есть стоит в обычной левосторонней стойке, как правша, и именно боковым с передней левой руки нокаутировал почти всех своих противников. Зрелище это, как правило, было абсолютно завораживающее. Сильный пуэрториканец Франсиско Паласиос до встречи с Кудряшовым вообще никогда не был в нокауте. Может быть, и в нокдауне не был. Если проигрывал, то чуть-чуть, а тут в первом раунде упал на пол с убедительностью бетонной плиты. И он далеко не один был такой убедительный.

Забыть Дуродолу

Осечка у Кудряшова произошла в первом бою с нигерийцем ОланреваджуДуродолой в конце 2015 года. В первом раунде Дмитрий едва не завалил его. Все были уверены, что второй станет последним. Он и стал, но не так, как мы ожидали. Победу одержал Дуродола.

Не претендуя на владение истиной в последней инстанции (только в предпоследней), изложу то, что на мой взгляд, тогда случилось. Дуродола попер вперед просто с перепугу или, быть может, осознал, что, если он этого не сделает, то ляжет очень скоро, а если сделает, то чем черт не шутит?

Черт пошутил. Дуродола, толком не видевший, куда бьет, попал. Кудряшов слегка поплыл, а нигериец, понимая, что либо сейчас, либо никогда, бросился добивать. Если бы ему это не удалось, он в этом же раунде мог бы просто слечь от усталости, но ему удалось.

Многие из тех, кто поддерживал Кудряшова до боя, после него закидали его виртуальными гнилыми помидорами. На самом деле, я считаю, что Дмитрий ровно ни в чем не был виноват. Если ты не пережил какой-то ситуации, ты не знаешь, как в ней себя вести. Это характерно даже для «мирной жизни», где есть время подумать, а в ринге особо размышлять некогда. Надо было клинчевать, отвисеться на Дуродоле, сжать его в крепких дружеских объятиях… Всего этого Дмитрий не сделал, просто потому что у него не было такого опыта.

В июне во время их второй встречи Кудряшов нокаутировал Дуродолу в 5-мраунде, закрыв эту страницу везде, кроме памяти болельщиков и букмекеров. Шлейф от нее остался. Многие полагают, что Дортикос – это такой сильно улучшенный Дуродола. Только он закидывает своих соперников ударами не с перепугу, а по зову души. Да, размашист, да, иногда здорово пропускает навстречу, но держит и идет, точнее, бьет дальше.

Так вот, те самые вышеупомянутые многие полагают, что Кудряшов не выдержит, а вот я полагаю, что выдержит. И нанесет свой левый боковой, на чем все и закончится.