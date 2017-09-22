Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Украина2 : 3Россия
Хоккей  Автомобилист0 : 2ХК Сочи
Футбол  Бавария2 : 1Вольфсбург
Футбол  Динамо (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Металлург3 : 4Салават Юлаев
Футбол  Лилль0 : 2Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Триллер по-уральски. «Магнитка» спаслась, но упустила победу

Александр Жилин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Триллер по-уральски. «Магнитка» спаслась, но упустила победу
Фото: Photo.khl.ru

«Сталевары» показали характер, сумели отыграться с казалось безнадёжных 0:3, но одна ошибка все перечеркнула.

За последние три сезона Арена «Металлург» буквально расцвела. Здесь появились: суперсовременный трансляционный комплекс, медиасистема с видеокубом и интерактивной строкой по периметру чаши стадиона в духе НХЛ, травмобезопасные борта с диодной подсветкой. Попадая на хоккей в Магнитогорске, будто оказываешься в Лас-Вегасе. Высший уровень! А теперь еще и можно не переживать за собственную безопасность.

За час до начала матча «Магнитки» и «Салавата» торжественно запускают уникальную систему идентификации лиц болельщиков. На каждом турникете установлены инновационные камеры – за доли секунд они считывают лицо входящего человека и сверяют его с базой, загруженной в комплекс безопасности. Если на арену пытается прорваться хулиган или потенциальный преступник, турникет не откроется. Для добропорядочных любителей хоккея сплошные плюсы: система построена на современных технологиях нейронных сетей, поэтому никого не задерживает. А еще теперь можно не покупать бумажный билет: скачал электронную «проходку» в смартфон, и можешь смело идти на игру.

– Мы реализовали этот проект одними из первых в России, и гордимся этим, – подчеркивает исполнительный директор «Магнитки» Максим Грицай.

В игре столь же надежной должна быть оборона «Металлурга» – накануне на этом акцент сделал Илья Воробьев. Нынешняя атака Уфы – страшная сила.

И поначалу кажется, что кошмарный третий период минского матча, который будет сниться магнитогорцам еще долго, продолжается в игре с уфимцами. «Салават» тотально доминирует. Не проходит и пяти минут, как Умарк выводит на бросок Арзамасцева, который пробивает Кошечкина с ползоны – 0:1. Уфа дважды отбивается в меньшинстве, а потом счет становится уже 0:2. Снова все просто – Лисин из угла переводит снаряд на пятак, где молодой Дронов не может сдержать Евгения Бодрова. Тот точен в касание.

Впрочем, Дронова сильно ругать тренеры точно не будут. Дважды он зарабатывает на себе большинство для своей команды, опасно подключается к атакам… Молодежь у «сталеваров» – что надо! Но когда в дебюте третьего периода издалека зашивает Филипп Ларсен, кажется все кончено. Илья Воробьев отправляет в резерв Василия Кошечкина, выпускает Илью Самсонова. А на экваторе матча «Магнитка» возрождается, что феникс из пепла.

Раз не идет у нападающих, флаг подхватывают защитники. Первую ответную шайбу организует Никита Пивцакин – защитник паровозом тащит шайбу в зону атаки, отдает Бирюкову и открывается на пятаке. 1:3. Еще чуть-чуть, и от синей бабахает Сергей Терещенко! Кто не знает его броска? Теперь от фамилии 52-го номера «Металлурга» будет вздрагивать и голкипер Уфы Скривенс. 2:3!

«Не спешите нас хоронить», – Томаш Филиппи будто напеваеть русский роковый хит. Мгновением раньше он обманывает всех и сравнивает счет – 3:3! Но не успевает Арена толком отметить камбэк, как забытый всеми перед воротами Солодухин повергает Магнитогорск в траур – 3:4. Уфа больше инициативы не отдает.

Матч

Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы:

Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен), 4:18 (0:1). Бодров (Лисин, Логинов), 13:57 (0:2). Ларсен (Умарк), 21:15 (0:3). Пивцакин (Бирюков), 31:47 (1:3). Терещенко (Осала, Филиппи), 33:00 (2:3). Филиппи (Платонов, Бирюков), 50:08 (3:3). Солодухин (Кемппайнен, Майоров), 50:33 (3:4).

Место и дата

22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Назаров: За свою карьеру я пока так и не понял, в чем секрет победГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:0).«Ягр великий, но он старше меня!» О чем говорили после матча в Магнитогорске«Ягр великий, но он старше меня!» О чем говорили после матча в МагнитогорскеПосле таких поражений сложно найти в себе силы, чтобы что-то сказать.Константин Окулов: Не надо меня сравнивать с Харламовым!Константин Окулов: Не надо меня сравнивать с Харламовым!В интервью корреспонденту «Советскому спорту» нападающий ЦСКА поделился впечатлениями о своей командировке в чеховскую «Звезду».КХЛ. «Металлург» уступил «Салавату Юлаеву», «Лада» - «Ак Барсу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Ак Барс» на выезде обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ак Барса».
Футбол
Дарио Срна: Сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов
Футбол
Капитан «Беневенто» Лучони может быть дисквалифицирован на четыре года за допинг
Футбол
Александр Бубнов: «Краснодар» и «Зенит» сыграют вничью
Футбол
Боатенг, Дембеле, Жиру и Манджукич претендуют на премию Пушкаша (видео)
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости