Триллер по-уральски. «Магнитка» спаслась, но упустила победу

«Сталевары» показали характер, сумели отыграться с казалось безнадёжных 0:3, но одна ошибка все перечеркнула.

За последние три сезона Арена «Металлург» буквально расцвела. Здесь появились: суперсовременный трансляционный комплекс, медиасистема с видеокубом и интерактивной строкой по периметру чаши стадиона в духе НХЛ, травмобезопасные борта с диодной подсветкой. Попадая на хоккей в Магнитогорске, будто оказываешься в Лас-Вегасе. Высший уровень! А теперь еще и можно не переживать за собственную безопасность.



За час до начала матча «Магнитки» и «Салавата» торжественно запускают уникальную систему идентификации лиц болельщиков. На каждом турникете установлены инновационные камеры – за доли секунд они считывают лицо входящего человека и сверяют его с базой, загруженной в комплекс безопасности. Если на арену пытается прорваться хулиган или потенциальный преступник, турникет не откроется. Для добропорядочных любителей хоккея сплошные плюсы: система построена на современных технологиях нейронных сетей, поэтому никого не задерживает. А еще теперь можно не покупать бумажный билет: скачал электронную «проходку» в смартфон, и можешь смело идти на игру.



– Мы реализовали этот проект одними из первых в России, и гордимся этим, – подчеркивает исполнительный директор «Магнитки» Максим Грицай.



В игре столь же надежной должна быть оборона «Металлурга» – накануне на этом акцент сделал Илья Воробьев. Нынешняя атака Уфы – страшная сила.



И поначалу кажется, что кошмарный третий период минского матча, который будет сниться магнитогорцам еще долго, продолжается в игре с уфимцами. «Салават» тотально доминирует. Не проходит и пяти минут, как Умарк выводит на бросок Арзамасцева, который пробивает Кошечкина с ползоны – 0:1. Уфа дважды отбивается в меньшинстве, а потом счет становится уже 0:2. Снова все просто – Лисин из угла переводит снаряд на пятак, где молодой Дронов не может сдержать Евгения Бодрова. Тот точен в касание.



Впрочем, Дронова сильно ругать тренеры точно не будут. Дважды он зарабатывает на себе большинство для своей команды, опасно подключается к атакам… Молодежь у «сталеваров» – что надо! Но когда в дебюте третьего периода издалека зашивает Филипп Ларсен, кажется все кончено. Илья Воробьев отправляет в резерв Василия Кошечкина, выпускает Илью Самсонова. А на экваторе матча «Магнитка» возрождается, что феникс из пепла.



Раз не идет у нападающих, флаг подхватывают защитники. Первую ответную шайбу организует Никита Пивцакин – защитник паровозом тащит шайбу в зону атаки, отдает Бирюкову и открывается на пятаке. 1:3. Еще чуть-чуть, и от синей бабахает Сергей Терещенко! Кто не знает его броска? Теперь от фамилии 52-го номера «Металлурга» будет вздрагивать и голкипер Уфы Скривенс. 2:3!



«Не спешите нас хоронить», – Томаш Филиппи будто напеваеть русский роковый хит. Мгновением раньше он обманывает всех и сравнивает счет – 3:3! Но не успевает Арена толком отметить камбэк, как забытый всеми перед воротами Солодухин повергает Магнитогорск в траур – 3:4. Уфа больше инициативы не отдает.