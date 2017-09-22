Триллер по-уральски. «Магнитка» спаслась, но упустила победу
«Сталевары» показали характер, сумели отыграться с казалось безнадёжных 0:3, но одна ошибка все перечеркнула.
За последние три сезона Арена «Металлург» буквально расцвела. Здесь
появились: суперсовременный трансляционный комплекс, медиасистема с видеокубом
и интерактивной строкой по периметру чаши стадиона в духе НХЛ, травмобезопасные
борта с диодной подсветкой. Попадая на хоккей в Магнитогорске, будто
оказываешься в Лас-Вегасе. Высший уровень! А теперь еще и можно не переживать
за собственную безопасность.
За час до начала матча «Магнитки» и «Салавата» торжественно запускают
уникальную систему идентификации лиц болельщиков. На каждом турникете
установлены инновационные камеры – за доли секунд они считывают лицо входящего
человека и сверяют его с базой, загруженной в комплекс безопасности. Если на
арену пытается прорваться хулиган или потенциальный преступник, турникет не
откроется. Для добропорядочных любителей хоккея сплошные плюсы: система
построена на современных технологиях нейронных сетей, поэтому никого не
задерживает. А еще теперь можно не покупать бумажный билет: скачал электронную
«проходку» в смартфон, и можешь смело идти на игру.
– Мы реализовали этот проект одними из первых в России, и гордимся этим, –
подчеркивает исполнительный директор «Магнитки» Максим Грицай.
В игре столь же надежной должна быть оборона «Металлурга» – накануне на этом
акцент сделал Илья Воробьев. Нынешняя атака Уфы – страшная сила.
И поначалу кажется, что кошмарный третий период минского матча, который будет
сниться магнитогорцам еще долго, продолжается в игре с уфимцами. «Салават»
тотально доминирует. Не проходит и пяти минут, как Умарк выводит на бросок
Арзамасцева, который пробивает Кошечкина с ползоны – 0:1. Уфа дважды отбивается
в меньшинстве, а потом счет становится уже 0:2. Снова все просто – Лисин из
угла переводит снаряд на пятак, где молодой Дронов не может сдержать Евгения
Бодрова. Тот точен в касание.
Впрочем, Дронова сильно ругать тренеры точно не будут. Дважды он зарабатывает
на себе большинство для своей команды, опасно подключается к атакам… Молодежь у
«сталеваров» – что надо! Но когда в дебюте третьего периода издалека зашивает
Филипп Ларсен, кажется все кончено. Илья Воробьев отправляет в резерв Василия
Кошечкина, выпускает Илью Самсонова. А на экваторе матча «Магнитка»
возрождается, что феникс из пепла.
Раз не идет у нападающих, флаг подхватывают защитники. Первую ответную шайбу
организует Никита Пивцакин – защитник паровозом тащит шайбу в зону атаки,
отдает Бирюкову и открывается на пятаке. 1:3. Еще чуть-чуть, и от синей
бабахает Сергей Терещенко! Кто не знает его броска? Теперь от фамилии 52-го
номера «Металлурга» будет вздрагивать и голкипер Уфы Скривенс. 2:3!
«Не спешите нас хоронить», – Томаш Филиппи будто напеваеть русский роковый хит. Мгновением раньше он обманывает всех и сравнивает счет – 3:3! Но не успевает Арена толком отметить камбэк, как забытый всеми перед воротами Солодухин повергает Магнитогорск в траур – 3:4. Уфа больше инициативы не отдает.
Матч
Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы:
Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен), 4:18 (0:1). Бодров (Лисин, Логинов), 13:57 (0:2). Ларсен (Умарк), 21:15 (0:3). Пивцакин (Бирюков), 31:47 (1:3). Терещенко (Осала, Филиппи), 33:00 (2:3). Филиппи (Платонов, Бирюков), 50:08 (3:3). Солодухин (Кемппайнен, Майоров), 50:33 (3:4).
Место и дата
22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция