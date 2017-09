Восточные сказки: все о чемпионате мира по League of Legends

Сражения в Ущелье Призывателей все тише — большая часть игроков-любителей с завтрашнего дня будет увлечена просмотром Чемпионата мира по League of Legends. 24 команды из 13 регионов сойдутся в битве за звание сильнейшей пятерки на планете. С новой системой и восточными мотивами — «Советский спорт» готов рассказать о главных интригах китайского киберспортивного фестиваля.

Трансляция





Впервые в истории важнейший турнир года примет Поднебесная — после Worlds в Южной Азии, Европе и Америке было бы просто странно не провести чемпионат мира там, где киберспорт и League of Legends ценят больше всех на этой планете. Миллионы китайцев явно заслужили подобный праздник, и Riot Games своим решением осчастливили огромное число поклонников компьютерного спорта в Поднебесной.



В отличие от других киберспортивных ивентов, чемпионат мира по League of Legends длится почти полтора месяца — такое событие легче сравнить с первенством по футболу или Олимпиадой. После каждой стадии коллективы будут перемещаться на новую локацию, и лишь две сильнейшие завершат свое путешествие на олимпийской арене «Птичье гнездо» в Пекине.



Старт же турнир возьмет в Ухани; местный спортивный центр впервые в истории примет киберспортивные матчи. Комплекс включает в себя домашнюю арену футбольного клуба «Ухань Чжоэр» и несколько менее значимых спортивных объектов. Именно тут пройдут завтрашние игры предварительного этапа, а затем и групповую стадию мирового первенства по League of Legends.





Предварительный этап — наиболее глобальное нововведение Riot Games. Если раньше чемпионы Латинской Америки, СНГ, Японии и других слабых лиг разыгрывали путевки на чемпионат мира в междусобойчике под названием Wild Card, то теперь семь победителей лиг вместе с третьими командами тир-1 регионов вроде Кореи и Северной Америки получат возможность сыграть на чемпионате мира.



С 23 по 26 сентября эти коллективы проведут матчи группового этапа — каждая из четырех подгрупп подразумевает шесть противостояний, по два bo1 с каждым соперником. В следующий четверг восемь лучших команд первого этапа (1-2 места каждой группы) сыграют стыковые матчи в формате bo5 (до трех побед), а четыре победителя пройдут в групповой этап.



Среди этих 12 команд место нашлось и чемпиону летнего сплита СНГ Gambit Gaming. Вместе с Lyon Gaming и Team WE состав российской организации волей жребия отправлен в группу А. Болельщики и специалисты Gambit сетуют на жеребьевку — но на чемпионате мира нужно быть готовыми к любому матчу.





Немного о соперниках нашей команды. Lyon Gaming — девятикратный и единственный чемпион за всю историю розыгрыша LLN, северной части Латинской Америки. «Львы» каждый раз участвуют в международных турнирах, что позволило команде из Мексики набраться опыта: зажатыми новичками эти парни точно не станут. Правда, отсутствие конкуренции в регионе для «львов» скорее минус; в течение сезона пятерка почти не играет в полную силу.



Второй соперник СНГ-пятерки — World Elite из Китая. Хозяева турнира уже неплохо показали себя на майском Mid-Season Invitational, а яркие командные сражения стали настоящей визитной карточкой «элиты». Тем не менее, агрессия в тимфайтах не всегда оказывается успешной, чем хорошая команда поспешит воспользоваться. Но не стоит забывать — явно не последнюю роль в матчах WE сыграет «домашняя» публика представителей Поднебесной, что крайне важно для такого коллектива.



На фоне столь ярких соперников СНГ-фанаты наверняка предпочли бы встречи с чемпионами Океании Dire Wolves или новичками мирового топа Kaos Latin Gamers из Чили, но не стоит забывать, что сами Gambit — довольно крепкий орешек. Четыре игрока текущего состава в разные годы принимали участие в плей-офф чемпионата мира (таким достижением могут похвастаться только корейские коллективы), а в регулярном сезоне Континентальной Лиги «красные» выиграли 13 матчей, уступив лишь однажды. Уже несколько дней команда находится на месте проведения в Ухани.

Текущий состав Gambit Esports был собран перед началом летнего сезона LCL. К бронзовому призеру ЧМ-2013 Diamondprox, успевшему поиграть в Европе и Америке, присоединились другие легендарные СНГ-игроки. Среди них чемпион весеннего сплита в составе Virtus.Pro латыш Blasting, а также бывшие игроки Albus NoX PvPStejos и Kira — от участников плей-офф прошлого первенства мира на родине ждут как минимум повторения результата 2016 года.



Впрочем, до этого еще далеко — для начала нужно хотя бы попасть в групповой этап The Worlds. Там счастливчиков из предварительного этапа ждут 12 команд высочайшего класса, от действующих чемпионов SK Telecom T1 до лучшей пятерки Китая EDward Gaming. Четыре группы по четыре команды, 1-2 места выходят в плей-офф; все просто, но для коллектива из СНГ кажется почти чудом. Как и год назад.



Попасть в восьмерку лучших — мечта любой команды. Именно стадия плей-офф является негласным показателем силы пятерки, оттого борьба в каждом из 24 матчей группового турнира будет острейшей. Этот этап турнира стартует в первой половине октября.





Столь далекие сейчас четвертьфинальные матчи пройдут в спортивном зале комплекса Гуаньчжоу — функционирующий с 1999 года объект в последнее время все реже принимает соревнования по бадминтону или баскетболу, и все чаще открывает свои двери для любителей музыки и театра. Четыре лучшие команды мира будут сражаться на крупнейших аренах страны — полуфиналисты сыграют в Шанхайском центре «Восток», а главный матч пройдет, как уже было упомянуто, в столичном комплексе «Птичье гнездо» с вместимостью свыше 80 000 человек. В 2008 году там состоялось открытие и закрытие Олимпийских игр.



Несмотря на то, что организаторы пока не рассказывают о своих планах, никто не сомневается, что все четыре города увидят помимо ярких игр с участием лучших команд мира еще и потрясающее шоу. Так, уже записан гимн чемпионата; песню «Легенды никогда не умирают» исполнила американская рок-группировка Against the Current. Ожидается, что живое исполнение композиции станет украшением гранд-финала. То ли еще будет — начнем узнавать уже завтра.





Расписание матчей предварительного этапа (время московское):



23 сентября, суббота:



8:00 — Церемония открытия

8:30 — Группа А, Team WE (Китай) — Lyon Gaming (Мексика)

9:30 — Группа B, Cloud 9 (США) — Team oNe Esports (Бразилия)

10:30 — Группа А, Gambit (Россия) — Lyon Gaming

11:30 — Группа B, Dire Wolves (Австралия) — Cloud 9

12:30 — Группа А, Gambit — Team WE

13:30 — Группа B, Dire Wolves — Team oNe Esports



24 сентября, воскресенье:



8:00 — Группа B, Cloud 9 — Team oNe Esports

9:00 — Группа A, Team WE — Lyon Gaming

10:00 — Группа B, Dire Wolves — Cloud 9

11:00 — Группа A, Gambit — Lyon Gaming

12:00 — Группа B, Dire Wolves — Team oNe Esports

13:00 — Группа A, Gambit — Team WE



25 сентября, понедельник:



8:00 — Группа С, Young Generation (Вьетнам) — Kaos Latin Gamers (Чили)

9:00 — Группа D, Rampage (Япония) — Hong Kong Attitude (Гонконг)

10:00 — Группа С, Fnatic (Европа) — Kaos Latin Gamers

11:00 — Группа D, Hong Kong Attitude — 1907 Fenerbahce Esports (Турция)

12:00 — Группа С, Young Generation — Fnatic

13:00 — Группа D, Rampage — 1907 Fenerbahce Esports



26 сентября, вторник:



8:00 — Группа D, Rampage — Hong Kong Attitude

9:00 — Группа С, Young Generation— Kaos Latin Gamers

10:00 — Группа D, Fnatic — Kaos Latin Gamers

11:00 — Группа C, Hong Kong Attitude — 1907 Fenerbahce Esports

12:00 — Группа D, Rampage — 1907 Fenerbahce Esports

13:00 — Группа С, Young Generation — Fnatic