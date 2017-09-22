Медаль из чистого золота, борцы на ковре и чемпионы на трибуне

В Кемерове стартовал международный турнир «Шахтерская слава». В первый день в четырех весовых категориях победили российские борцы.

На три сентябрьских дня мировой столицей вольной борьбы становится Кемерово. Здесь уже в пятый раз проходит международный турнир «Шахтерская слава», и каждый год на коврах ГЦС «Кузбасс» проходят схватки, по уровню не уступающие главным турнирам мира.



Уровень любого турнира по борьбе легко определить даже человеку, не слишком хорошо разбирающемуся в этом виде спорта. Достаточно посмотреть на состав участников, на приглашенных гостей. А еще лучше – на судей: авторитетные и уважаемые арбитры куда попало не едут.

Так вот, «Шахтерская слава» – турнир весьма серьезный по всем параметрам. И по уровню представительства: в этом году на турнир приехали более 200 борцов из 23 стран – кстати, впервые сюда приехали спортсмены из экзотических для вольной борьбы Индии и Южной Кореи. И по авторитетности гостей: на турнир приглашены двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев, трехкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Артур Таймазов, олимпийские чемпионы Михаил Мамиашвили и братья Анатолий и Сергей Белоглазовы, двукратный чемпион мира Александра Игнатенко и чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

А еще на «Шахтерскую Славу» ежегодно приезжает один из лучших составов судейского корпуса России. В этом году главным арбитром соревнований является заслуженный тренер России, судья международной категории Солтан Засеев из Перми.



И, конечно, местные власти тоже добавляют солидности. Турнир патронирует губернатор Ахмат Тулеев, церемонию открытия проводили первый заместитель губернатора Владимир Чернов и председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын. А о том факте, что своим названием турнир обязан самой уважаемой в шахтерской среде профессиональной награде, напомнили ветераны угольной отрасли, которых тоже пригласили на торжественную церемонию.

Серьезному турниру положено иметь и приличный призовой фонд. Победители «Шахтерской славы» получат по 100 тысяч рублей за первое место, за второе вручат по 60 тысяч и за третье – 30 тысяч. Также премию в размере 30 тыс. рублей получат тренеры, подготовившие победителей. Но и это еще не все: по инициативе губернатора лучшему борцу из Кузбасса вручат ключи от автомобиля «Тойота». А лучшему иностранному борцу достанется памятная медаль ручной работы из чистого золота весом до 200 граммов.

Впрочем, при таком составе участников борцовские поединки были бы увлекательными, даже если бы их победителям вручались обычные почетные грамоты. Что и подтвердил первый же день, когда разыгрывались медали в весовых категориях до 57, 65, 74 и 97 кг.

В весе до 57 кг победителем стал россиянин Арыйан Тютрин, второе место занял Куралбек Омарбеков из Казахстана, в полуфиналах уступили Майдыр Донгак и белорус Димчик Ринчинов.

В категории до 65 кг весь пьедестал заняли представители России. Первенствовал здесь Даши Шарастепанов, вторым стал Алексей Боровицкий, а третье место разделили Александр Захарушкин и Алексей Медведев.

Хусей Суюнчев стал первым в весовой категории до 74 кг, Муса Базиев остался вторым. Никита Сучков и Надирбек Хизриев поделили третье место. Все борцы представляют Россию.

В весе до 97 кг победил Юрий Белоновский, вторым стал Анзор Уришев, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялся Ахмед Батаев, а вместе с ним поляк Хубер Шимон.