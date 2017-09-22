Константин Окулов: Не надо меня сравнивать с Харламовым!

Константин Окулов в свои 22 года успел поиграть в Молодежной лиге, и в КХЛ, и в национальной сборной России. Но Высшей лиге ему играть еще не доводилось. Свою премьеру в ВХЛ Константин отметил, как прирожденный форвард – голом. Уже на 17-й секунде! В интервью корреспонденту «Советскому спорту» нападающий ЦСКА поделился впечатлениями о своей командировке в чеховскую «Звезду».

«ДВА ЧАСА НА САМОЛЕТЕ, ПОТОМ ЕЩЕ ДВА – НА МАШИНЕ»

В четверг в составе «Звезды» на лед вышли молодые звезды ЦСКА – Константин Окулов, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко, Никита Макеев и Павел Карнаухов. Пять игроков армейской команды, откомандированных за игровой практикой в ВХЛ. Они забросили пять шайб в ворота «Горняка» и обеспечили своему фарм-клубу уверенную победу в Учалах – 7:0.

– Константин, вы отличились уже на 17-й секунде своего первого матча в ВХЛ. Ожидали от себя такой прыти?

– Конечно, не ожидал, но хорошо, что так получилось. Правда, тут больше не моя заслуга, а Никиты Макеева – он здорово попал в мою клюшку, – улыбается Константин.

– Долго добирались до Учалов?

– Два часа летели на самолете из Москвы в Магнитогорск, а потом оттуда еще два с половиной часа на машине ехали.

– Как вам объявили о том, что вы отправляетесь в расположение «Звезды»? И как вы к этому отнеслись?

– После тренировки к нам подошел Игорь Никитин (наставник ЦСКА – Прим. ред.) и сказал, что мы отправляемся на помощь «Звезде». Как отнесся? Сказали ехать – надо ехать…

Когда играешь за такой великий клуб, понятно, что нужно делать все, что от тебя требуют.

– Как оцените уровень игры в ВХЛ?

– Понятно, что это не КХЛ… Но в Высшей лиге очень много молодых ребят, которым есть, что доказывать.

– Свой первый матч за «Звезду» вы провели с теми же партнерами, что и в ЦСКА…

– Всегда комфортнее и приятнее выходить на лед вместе с теми, с кем ты уже сыгрался. А мы в «Звезду» вообще целой пятеркой приехали. И мы прекрасно знаем, что делать, куда ехать открываться, где будет партнер… В этом плане все прошло намного спокойней и проще, чем если бы я поехал в «Звезду» один.

– Партнеры не сохранили для вас первую шайбу в ВХЛ?

– Нет, мы даже как-то не задумывались над этим. Впереди ведь еще вся игра была.

«В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ ИЩУ ПОЗИТИВ»

– «Горняк» – один из новичков ВХЛ. Судя по разгромному счету, серьезного сопротивления в Учалах вы не встретили…

– У «Горняка» очень молодая команда, многие ребята играют первый год на таком уровне, они еще только учатся. Знаете, бывает такое, что у одной команды все получается и залетает все, а у другой – ничего. Могло ведь сложиться так, что мы бы выиграли, например, 3:2, и никаких разговоров про отсутствие сопротивления не было бы.

– Как встретили вас игроки «Звезды»?

– Отлично! С некоторыми я познакомился еще во время предсезонки, с другими где-то пересекались. Понятно, что остальные ребята из нашей пятерки – Кузьменко, Светлаков, Карнаухов – со всеми уже знакомы были, и у них не было вообще никаких проблем.

– У штаба «Звезды» был с вами разговор?

– Тренеры поприветствовали нас в команде, и мы чуть-чуть пообщались. Они сказали, что ждут от нас помощи, но это и так понятно. Мы пришли из КХЛ, поэтому должны показать свой уровень и помочь команде – забрасывать шайбы, набирать очки… Но это обычная ситуация, ничего сверхъестественного.

– Многие вспоминают, что в свое время даже самого Харламова посылали в «Звезду» – чебаркульскую – и шутят, что после возвращения в ЦСКА вы будете играть, как Легенда №17…

– Я не хочу даже пытаться сравнивать себя с таким великим игроком, как Харламов. Думаю, что у нас разные ситуации. Просто надеюсь, что после возвращения в ЦСКА дела в гору пойдут и у меня, и у ребят, и у всей команды. И стараюсь во всех ситуациях искать только позитив.

P.S. В субботу пятерка молодогвардейцев ЦСКА проведет второй матч в ВХЛ – в Нижнем Тагиле против «Спутника». Возвращение игроков в основную команду, по словам руководителей клуба, ожидается к началу домашней серии красно-синих, которая стартует 1 октября игрой с «Торпедо».

