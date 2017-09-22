«Ягр великий, но он старше меня!» О чем говорили после матча в Магнитогорске
После таких
поражений сложно найти в себе силы, чтобы что-то сказать. «Магнитка» героически
билась, спаслась, но тут же была повержена. Настроение – ниже фарватера. Но
Никита Пивцакин находит в себе силы пообщаться с журналистами – честь ему и
хвала. А ведь именно Пивцакин повел за собой команду, по сути, в одиночку
организовал первый гол и заложил фундамент камбэка!
– Хороший был матч, проигрывали, но потом взяли игру в свои руки, получилось ее
«вытащить», – говорит Никита. – Жаль, что быстро пропустили. Совсем не кстати.
– Почему первая половина матча осталась
за «Салаватом»?
– Нам надо было с самого начала играть так, как во втором периоде. Мы собрались, вернули игру в свои руки.
– Вы забили, и команда встрепенулась.
– Приятно забивать, но сегодня мы проиграли. Это все омрачило.
– Две шайбы из трех забили защитники.
Почему так получилось?
– Да, в ЦСКА так не часто делал. В средней зоне шайбу отобрал, никого из партнеров не было, я пошёл вперед, а там уже остался за воротами, потом шайбу прокинули и я поехал на пятак. Там был хороший бросок, и я подставил.
– Сегодня у «Магнитки» забивали, в основном, защитники.
– Бросают защитники, нападающие перекрывают ворота, и шайба залетает. Сегодня так сложилось, завтра забьют нападающие.
– Вы были на поле, когда «Салават» забивал четвертый гол.
– Да. Не знаю, что случилось. Надо смотреть видео. Может, была моя ошибка.
Самым неожиданным вопросом на пресс-конференции задают Илье Воробьеву:
– Яромир Ягр способен усилить
«Металлург»?
– Он – великий игрок, – кажется, тренер «Магнитки» даже немного отвлекся от грустных мыслей. – Но вы видите, какой хоккей сейчас? Игроки бегают быстрее, чем шайба летает. А Ягр - великий… Но он старше меня!
– Почему Филиппи снова играл в большинстве? – дальше Илью Петровича уже просили
говорить на более приземленные темы. – Не от хорошей жизни – Косов с травмой
ушел с половины матча. Шенфельд опять пропускал матч? Он до этого сыграл восемь
игр, в которых набрал одно очко – за пас в большинстве. Две атаки сходу, о
которых мы говорили, к которым мы готовились. Один бросок прямо впритирку со
штангой, второй – удачно подставлена клюшка, и шайба опять полетела в девятку.
– Мы только учимся играть на выезде, – констатировал коллега Воробьева Эркка Вестерлунд. – Это только вторая игра не дома, надо набираться опыта.