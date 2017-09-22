Убрать нельзя оставить. Колонка Алексея Андронова

В 25-летней истории российского футбола сложно вспомнить хотя бы один год, когда не ломались копья вокруг судейской темы. Кто бы ни руководил российскими арбитрами – всегда находилась «пятая колонна», желающая по меткому выражению Николая Толстых «сладко порулить».

Так и сейчас.

Катализатором процесса, выбившим пробку из бутылки с джинном (а не джином) стал то ли вышедший за пределы поля, то ли не вышедший мяч в матче ЦСКА – «Ахмат». Виктор Гончаренко заявил, что судьи «вытирают ноги о его команду», а владелец клуба Евгений Гинер пошел еще дальше. «Будогосский должен уйти» - резюмировал член исполкома РФС (по собственным словам, в последнее время на заседания старающийся не ходить).

Представителей частного клуба, обиженных несправедливым (по их мнению) решением арбитра – понять можно. Сложно понять хор «подпевал», в лучших (на самом деле – худших) традициях современной России, выстроившийся под лозунг «Ату его!».

Сам глава департамента судейства и инспектирования, имея в виду не только Гинера, считает, что «некоторые силы пытаются устроить судейский Майдан». Аналогия громкая, но увлекаться Будогосскому ею не следует, ибо всегда можно спросить: а кто в таком случае у нас Янукович?

К Будогосскому можно относиться по-разному, но стоит признать: при остром кадровом дефиците ему удалось сформировать пул судей для премьер-лиги, обеспечить разумную систему оплаты труда и премирования. Широким кругам не будет интересно читать про программу подготовки «Таланты и наставники», но дело это крайне актуальное, иначе скоро футболисты и тренеры сами будут судить матчи, как порой происходит на сборах.

Еще одно важнейшее достижение Будогосского – растущая с недавних пор публичность российских арбитров. Они перестали стесняться прессы, они идут на общение и готовы даже пояснять свои решения. Кому это неинтересно – может не читать. Но подобная открытость является непременным атрибутом раскрутки профессии футбольного арбитра, ее популяризации, придания ей привлекательности для молодежи.

Тем не менее, борьба за кресло «главного по судьям», а точнее – за его освобождение, уже началась. Не в первый, и не в последний раз. Должность эта считается откровенно «расстрельной», и в этом, пожалуй, одна из главных проблем российского футбола. Своих судей и их руководителей – мы не уважаем.

Долгое время матчи чемпионата обслуживали иностранцы. Один из них (не без оснований) был назван Валерием Газзаевым «клоуном». Потом появились иностранные руководители. С Роберто Розетти было интересно, но его тоже подсиживали изо всех сил. Абсолютно точная формула отношения сообщества (в том числе - игроков и тренеров) к арбитрам уложена в двухсловный мем, несущийся с трибун практически в каждом матче. Пока мы не переосмыслим восприятие представителей самой неблагодарной футбольной профессии, не обучимся не только значению слова «respect», но и не сделаем это нормой жизни – Розетти и Зуев, Иванов и Будогосский будут сменять друг друга, а содержание останется неизменным.

В любом случае, революционный кураж именно сейчас, в середине сентября – непонятен абсолютно. Почему-то на железной дороге локомотив меняют на станциях, а не перегонах. Надеюсь, здравый смысл возобладает, и дискуссия (если она действительно нужна) развернется по окончании сезона.

Вячеслав Колосков однажды в сердцах сказал, что «сборной России не поможет даже Иисус Христос». Хочется напомнить эту фразу пылким борцам за кресло Будогосского. Как и тот факт, что революции, как правило, пожирают своих детей.