«С нами Олег Олегович…» Ведущий сделал ляп в прямом эфире. Очень смешно! (видео)

Обязательно посмотрите это видео! Екатеринбург снова прославился на весь хоккейный мир.

Конечно, вы помните эту историю, которая произошла четыре года назад.

Корреспондент «КХЛ ТВ» в Екатеринбурге в перерыве одного из матчей брал интервью у игрока «Автомобилиста». Но у кого?

«Мы снова приветствуем всех любителей хоккея. Первый период… Точнее, второй период показал, так сказать, расставил все точки над «i». Счет 1:1, и теперь с нами нападающий «Автомобилиста» Федор Малыхин, автор первого гола…» - сказал в камеру ведущий.

- Федор! – обратился он к игроку.

- Я не Федор, - ответил хоккеист.

- Федор, все-таки скажите, как удалось реализовать столь удачный бросок?

- Я Андрей Антонов, - на ухо по секрету сообщил игрок.

- Все-таки как удалось реализовать? – настаивал корреспондент.

Ну что мешало Антонову представиться Федором? Это же так просто!

Казалось, что лучше этого флэш-интервью из Екатеринбурга что-то придумать сложно.

Но представляете, сегодня Е-бург отжег вновь!

Прошли уже четыре года. «Сочи» победили в Екатеринбурге. Корреспондент одет уже не в черную дутую куртку, а в строгий костюм. Но адские ляпы продолжаются снова!

- Олег Олегович Ореховский, тренер хоккейного клуба «Сочи». Олег Олегович, вас с победой. Можно сказать, перетерпели сегодня своего соперника?

…И дальше без разницы, что там отвечал седовласый Айван Занатта, все кто в теме, снова начали угорать.

Знаете, можно в таких случаях посоветовать – лучше готовьтесь, учите матчасть. Но корреспондентам из Екатеринбурга мы скажем только одно: ребята, не меняйтесь! Оставайтесь такими же – и дарите людям радость!